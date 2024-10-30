Jump to main content
HSV 24
ST.PAULI 24
MOPOP
ABO
SHOP
NEWSLETTER
JOBS
WERBELOKAL
MOPO+
LOGIN
LOGOUT
HOME
HAMBURG
IM NORDEN
SPORT
HSV
FC ST. PAULI
NEWS
RÄTSEL
M+
Suche
MOPO+
Kundenportal
Login
Logout
HAMBURG
Polizei
Gericht
Politik
Meinung
Historisch
HVV
A1 Hamburg
A7 und Elbtunnel
Feuerwehr Hamburg
Flughafen Hamburg
RAUSGEHEN
Kultur
MOPOP
Plan7
IM NORDEN
Lübeck
Kiel
Rostock
Lüneburg
Pinneberg
Hannover
Bremen
Schleswig-Holstein
Meck-Pomm
Niedersachsen
SPORT
HSV
HSV24
FC St. Pauli
STPAULI24
Olympia
Towers
Handball Hamburg
Fußball
Lokalsport
Sportmix
Sportwetten
Fußball-WM
Sportmix
NEWS
Politik & Wirtschaft
Panorama
Promi & Show
RÄTSEL
Sudoku
Kreuzworträtsel
Wortsuche
Wortwechsel
HOROSKOP
Tageshoroskop
Monatshoroskop
PODCAST
Kiez-Menschen
Wie ist die Lage?
Die zweite Luft
RATGEBER
Gesundheit
Auto & Mobil
Digital
Verbraucher
Familie
SERVICES
Sex & Liebe
Online Casinos
PayPal Casinos
WEITERES
E-Paper
Newsletter
Abo-Shop
Jobs
MOPO-Shop
Schweinske-Restaurants
Anzeige
Schweinske-Restaurants - Hamburgrer Original seit 1983
schweinske-restaurants
Schweinske am Stadtpark – Frühstücks-Geheimtipp mit Sonnenterrasse
schweinske-restaurants
Restaurant Lohbrügge: Frühstück, Schnitzel und Cocktails in gemütlicher Atmosphäre
schweinske-restaurants
Restaurant Wandsbek: Frühstück, Mittagstisch und Familienfreundlichkeit im Biergarten
schweinske-restaurants
Schweinske Restaurant Kiel: Frische Schnitzel, Frühstück und mehr in zentraler Lage
schweinske-restaurants
Schweinske Neugraben: Ideal für Ausflüge ins Alte Land mit vielen Parkplätzen
Anzeige
schweinske-restaurants
Restaurant Ochsenzoll: Hamburgs nördlichster Hotspot für Schnitzel
schweinske-restaurants
Restaurant Ottensen: Frühstück, Mittagstisch und Cocktails in zentraler Lage
schweinske-restaurants
Schweinske Lurup: Lecker essen in gemütlichem Ambiente an der Luruper Hauptstraße
schweinske-restaurants
Restaurant Wilhelmsburg: Frühstück, Sommerterrasse und familienfreundliche Atmosphäre
schweinske-restaurants
Restaurant Rahlstedt: Frühstück, Mittagstisch und filmreife Schnitzel im Biergarten
schweinske-restaurants
Restaurant Poppenbüttel: Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen im Alstertal
schweinske-restaurants
Schweinske Henstedt-Ulzburg: Große Terrasse und Lieferservice für Genießer
schweinske-restaurants
Schweinske Hamm: Frühstück ab 8 Uhr und täglich wechselnder Mittagstisch
schweinske-restaurants
Familienfreundliches Schweinske Farmsen – Frühstück bis 15 Uhr und Spielecke für Kids
schweinske-restaurants
Frühstück ab 6:30 Uhr: Gemütliches Schlemmen im Schweinske Restaurant am Hauptbahnhof
schweinske-restaurants
Restaurant Bahrenfeld – zwischen Park und Stadt
schweinske-restaurants
Schweinske Restaurant Eidelstedt: Der Ort für entspannte Feiern
schweinske-restaurants
Schweinske Restaurant Bramfeld – Genuss pur
schweinske-restaurants
Schweinske in Billstedt: Ein Restaurant im Herzen der Stadt
schweinske-restaurants
Schweinske Restaurant Niendorf: Hallo, ich bin das Neue!
schweinske-restaurants
Schweinske Langenhorn: Gemütlichkeit und Schnitzelvielfalt im Norden Hamburgs
schweinske-restaurants
Frühstück & Mittagessen im modernen Schweinske Norderstedt vor den Toren Hamburgs
schweinske-restaurants
Familienfreundlich frühstücken in Harburg: Schweinske für Jung und Alt genießen
schweinske-restaurants
Live-Fußball beim Frühstück in Eimsbüttel: Schweinske lädt zum Verweilen ein
schweinske-restaurants
Ur-Schweinske in Barmbek: Seit 1983 deutsche Küche mit urigem Charme genießen
schweinske-restaurants
Schweinske Hohenfelde: Eines der ersten Restaurants mit rustikalem Charme
Anzeige
Anzeige
Anzeige