Familienfreundliches Schweinske Farmsen – Frühstück bis 15 Uhr und Spielecke für Kids

Das Schweinske Restaurant Farmsen serviert bereits seit 24 Jahren gute deutsche Küche zu fairen Preisen. Eine gemütliche Terrasse und ein heller, großzügiger Innenbereich sorgen dafür, dass man sein Essen in entspannter Atmosphäre genießen kann. Nahe der U-Bahnstation Farmsen und mit eigenen Parkplätzen ausgestattet, ist das Restaurant bestens zu erreichen.

Das Essen hier ist beliebt bei Groß und Klein. 2019 durfte das Restaurant Farmsen sogar den jüngsten Schweinske-Gast aller Zeiten begrüßen – geboren direkt im Restaurant. Für die kleinen Besucher ist selbstverständlich eine Kinderspielecke vorhanden – und für die Großen gibt es die beliebte Happy Hour!

Frühstück bis zum Nachmittag möglich im Restaurant Farmsen

Das Restaurant in Farmsen ist barrierefrei, besonders familienfreundlich und bietet bei schönem Wetter auch Sitzplätze im Freien. Frühstück wird hier übrigens jeden Tag von 9 bis 15 Uhr serviert! Schwein gehabt!

Seit 40 Jahren widmet sich Schweinske mit viel Liebe und Leidenschaft frischer, deutscher Küche und allem, was einfach glücklich macht. Die Auswahl ist groß: kreative Schnitzelvariationen, Grillgerichte, schmackhafte Ofenkartoffeln, bunte Salate, saftige Burger und vieles mehr. Ob Frühstück, Mittagstisch oder Abendessen: Hier ist für jeden Hunger und Geschmack etwas dabei.

Schweinske Restaurant in Farmsen besonders familienfreundlich

Die Gäste in Farmsen sollen sich nicht nur wohl fühlen, sie sollen sich zuhause fühlen. Und zwar alle! Alt und jung, groß und klein, ganz egal. Hier ist jeder willkommen. Und jeder Wunsch wird erfüllt. Also fast jeder. Manches

geht vielleicht auch nicht, das sagt das Personal dann auch und erklärt warum. Denn hier ist man offen, ehrlich und geradeaus. Dabei immer herzlich und mit einem Lächeln für die Gäste. Und mit einem offenen Ohr. Das macht Schweinske aus.

Kennt man eins, kennt man alle? Nicht bei Schweinske! Die Restaurants sind alles andere als von der Stange. Mal rustikal mit dunklem Holz, mal hell und freundlich mit frischen Farben und Backstein-Details – jedes hat seinen eigenen Charme. Finden Sie heraus, welches Ambiente Ihnen am besten gefällt. Eines haben jedoch alle gemeinsam: Gemütlichkeit wird großgeschrieben.

Gute deutsche Küche genießen? Genuss zu fairen Preisen

Ob Pute oder Schwein – die berühmten Schnitzel werden jeden Tag frisch zubereitet. Das Schweinefleisch stammt aus der Oberschale und bekommt durch eine eigens abgestimmte Panade sowie die besondere Fettmischung im Bräter seinen einzigartigen Geschmack: innen zart und saftig, außen herrlich knusprig! Für alle, die es pflanzlich mögen, ist natürlich auch ein veganes Schnitzel im Angebot.

Von knusprigen Stullen mit geröstetem Sauerteigbrot über deftiges Bauernfrühstück bis hin zur großen Frühstückssause – bei Schweinske findet man eine breite Auswahl. Brötchen und Brote werden seit fast 40 Jahren nach einem geheimen Familienrezept in Handarbeit gebacken: nur Mehl, Wasser, frische Hefe und Salz – mehr braucht es nicht für den perfekten Start in den Tag.

Auch im Norden: Schweinske-Fans schlemmen in Kiel und Norderstedt

Alles begann mit einem Berliner Telefonbuch – daher stammt der Name. 1983 eröffneten Marco Hölder und Udo Ulrich das erste Schweinske Restaurant in Hamburg-Barmbek. Damals ein Kneipen-Restaurant mit deftigen Schweinegerichten, warmen Speisen bis spät in die Nacht und Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen – und das alles zu unschlagbaren Preisen. 1984 kam dann der „Schweini“ – der legendäre Burger, der bis heute zu den Favoriten auf der Speisekarte gehört.

Als fester Bestandteil der Hamburger Gastro-Szene sind die Schweinske Restaurants in der ganzen Hansestadt vertreten und haben fast in jeder Nachbarschaft ihre Spuren hinterlassen. Viele Hamburger (und Hamburg-Fans) haben ihr ganz persönliches Stammschweinske. Spätestens seit dem Kiez-Schweinske auf St. Pauli kennt man die „Nase“ in der ganzen Stadt. Auch weiter in den Norden hat es das Unternehmen gezogen, in Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg findet man Schweinske auch.

Schweinske Farmsen

August-Krogmann-Straße 25, 22159 Hamburg

Telefon: 040 / 64 53 75 16