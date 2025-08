Wortwechsel – hier täglich online spielen

Wort gesucht? Buchstabe vertauscht? Beim MOPO-Wortwechsel dreht sich alles um kluge Kombinationen. Spielen Sie jetzt unser tägliches Rätsel kostenlos online.

Das tägliche Wortwechsel online: So lösen Sie das Rätsel

Finden Sie das Wort in 6 Versuchen. Jeder Versuch muss mit einem gültigen Wort erfolgen. Drücken Sie zum Raten die Eingabetaste.

Nach jedem Versuch ändert sich die Farbe der Kästchen, um anzuzeigen, wie nahe Sie dem Wort sind.

Grün bedeutet, dass sich der Buchstabe an der richtigen Stelle im Wort befindet.

Orange bedeutet, dass der Buchstabe im Wort vorkommt, sich aber nicht an der richtigen Stelle im Wort befindet.

Fünf Fakten über den Wortwechsel – die Rätselvariante mit Buchstabentrick

1. Wortspiele mit Buchstaben haben eine lange Tradition

Schon in der Antike gab es Rätsel, bei denen Buchstaben vertauscht oder ersetzt wurden. Wortwechsel-Spiele knüpfen daran an, heute meist digital, früher als Gedichtform, Anagramm oder Scherzfrage.

2. Der Reiz liegt im Kleinen

Beim Wortwechsel geht es oft um minimale Veränderungen: Ein Buchstabe wird getauscht, und schon ergibt sich ein neues Wort. Klingt einfach, fordert aber genaues Lesen, sprachliches Denken und Fantasie.

3. Wortwechsel erinnert an Anagramm, Palindrom und Spoonerismus

Das Prinzip, Wörter durch kleine Veränderungen neu zu formen, kennt man aus vielen Sprachspielen, etwa Palindromen oder Spoonerismen. Ein Palindrom liest sich vorwärts und rückwärts gleich, zum Beispiel „Otto“ oder „Rentner“. Ein Spoonerismus vertauscht Anfangsbuchstaben, aus „großer Hund“ wird etwa „hoßer Grund“.

4. Besonders beliebt im Sprachtraining

Wortwechsel-Rätsel fördern Sprachgefühl, Konzentration und Buchstabenerkennung. Deshalb werden sie auch im Unterricht oder in der Sprachförderung eingesetzt, meist als spielerische Methode, um Wortschatz zu aktivieren.

5. Digital erlebt der Wortwechsel neue Formen

In Online-Rätseln lässt sich das Prinzip besonders gut umsetzen: Schnell, klar, direkt und mit wachsendem Schwierigkeitsgrad. Auch bei der MOPO gibt es täglich ein neues Spiel für alle, die gern mit Wörtern jonglieren.