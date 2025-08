Wortsuche – hier täglich online spielen

In dieser spannenden Wortsuche gilt es, versteckte Wörter in einem Gitter zu finden und das Gehirn herauszufordern. Das klassische Worträtsel sorgt für stundenlangen Spaß und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Profis.

Die tägliche Wortsuche online: So füllen Sie das Spielfeld aus

Alle Wörter aus der Liste müssen im Buchstabengitter gefunden werden. Die Wörter können nicht nur waagrecht, senkrecht oder diagonal im Rätsel liegen, sondern auch rückwärts verlaufen und sich kreuzen. Die übriggebliebenen Buchstaben formen die Lösung. Ziehen Sie mit der Maus (Computer) oder mit dem Finger (Mobil) über die entsprechenden Buchstaben, um ein Wort zu markieren.

Sie mögen Wortspiele und Rätsel? Bei der MOPO finden Sie neben dieser Wortsuche auch ein tägliches Kreuzworträtsel, zwei Versionen Sudoku (leicht und schwer) und den Wortwechsel – alles kostenlos und direkt online spielbar.

Fünf Fakten über die Wortsuche, die Sie vielleicht noch nicht kannten

1. Die Wurzeln der Wortsuche liegen in den USA

Die erste gedruckte Wortsuche erschien 1968 in einem kleinen Lokalblatt in Oklahoma. Der Lehrer Norman E. Gibat entwickelte das Rasterrätsel ursprünglich für Schülerinnen und Schüler als unterhaltsames Sprachtraining.

2. Der Durchbruch kam über Schulen

Die einfache Spielmechanik machte die Wortsuche schnell beliebt im Englischunterricht. Bald druckten auch große Tageszeitungen das Rätsel, nicht nur für Kinder, sondern für alle, die Sprache spielerisch mögen.

3. Wortsuche ist ein visuelles Denkspiel

Im Gegensatz zu Kreuzworträtseln oder Sudoku arbeitet man hier weniger mit Logik, sondern mit dem Auge. Gefragt sind Mustererkennung, Konzentration und Ausdauer. Das macht das Rätsel auch auf dem Smartphone ideal.

4. Auch digital ein Dauerbrenner

Die Wortsuche gehört zu den erfolgreichsten Rätselarten in App-Stores weltweit. Der Grund: Sie ist sofort verständlich, barrierearm und macht einfach Spaß – besonders als kurzer Pausenfüller.

5. Es gibt zahllose Varianten

Diagonal, rückwärts, thematisch oder mit versteckten Wörtern im Satz: Die klassische Wortsuche ist wandelbar. Bei der MOPO gibt’s jeden Tag eine neue, direkt online und kostenlos spielbar.