Ur-Schweinske in Barmbek: Seit 1983 deutsche Küche mit urigem Charme genießen

Wenn Tradition und Genuss bei Schweinske Hand in Hand gehen, dann ist das vor allem im „Ur-Schweinske“ in Barmbek der Fall. Denn dort eröffnete 1983 das allererste Restaurant der Schweinske-Kette seine Türen – und legte damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die sich in ganz Hamburg und mittlerweile auch im Umland etabliert hat.

Der Charme des Restaurants in Barmbek liegt in seiner entspannten, herzlichen Atmosphäre, in der sich Gäste seit Jahrzehnten wohlfühlen. Egal ob nach einem Einkaufsbummel in der unweit gelegenen Hamburger Meile oder nach einem Spaziergang entlang des Osterbekkanals: Beim Schweinske Restaurant in Barmbek dürfen sich fleischhungrige Gäste immer auf schmackhafte Gerichte freuen.

Restaurantgenuss zu fairen Preisen – im Restaurant Barmbek!

Seit nunmehr über 40 Jahren widmet sich Schweinske mit viel Liebe und Leidenschaft frischer, deutscher Küche und allem, was einfach glücklich macht. Die Auswahl ist groß: kreative Schnitzelvariationen, Grillgerichte, schmackhafte Ofenkartoffeln, bunte Salate, saftige Burger und vieles mehr. Ob Frühstück, Mittagstisch oder Abendessen: Hier ist für jeden Hunger und Geschmack etwas dabei. Und das beste: Man kann sich die Speisen aus dem Restaurant Barmbek und vielen anderen auch bequem nach Hause liefern lassen.

Schweinske hat sich dabei zum Ziel gesetzt, dass sich die Gäste nicht bloß wohl, sondern auch wie zuhause fühlen sollen. Und zwar alle: Alt und jung, groß und klein – jeder ist willkommen.

Auch im Norden: Schweinske-Fans schlemmen in Kiel und Norderstedt

Als Hamburger Original hat sich Schweinske natürlich besonders in der Hansestadt ausgebreitet – in fast jeder Nachbarschaft findet man eines der Restaurants um die Ecke. Die meisten Hamburger (und Hamburg-Liebhaber) haben dabei sicherlich schon ein „eigenes Stammschweinske“. Und mit den Restaurants in Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg wird auch der Norden immer mehr erschlossen.

Aber: Nicht alle Schweinske sind identisch. Im Gegenteil. In der Gestaltung der Restaurants kommt nichts vom Fließband. Urig mit dunklem Holz oder hell mit frischen Farben und Backsteinelementen. Jedes Restaurant hat bei Schweinske eine eigene Note – aber eines haben sie alle gemeinsam: Gemütlich ist es überall.

Schweinske Restaurants in Hamburg – der Name aus dem Telefonbuch

Das war Marco Hölder und Udo Ulrich schon 1983 bei der Eröffnung des ersten Schweinske Restaurants in Barmbek wichtig. Die Idee: Ein Kneipen-Restaurant, mit Leckereien vom Schwein, warmen Gerichten bis tief in die Nacht und Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen. Das alles zu günstigen Preisen. Der Schweini (der wahre Burger) wurde ein Jahr später erfunden und ist bis heute einer der Bestseller.

Und wie kam das Gründer-Duo auf Schweinske als Markennamen? Das war eher lustiger ein Zufall. Den Namen entdeckten Hölder und Ulrich nämlich in einem Berliner Telefonbuch.