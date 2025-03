Restaurant Rahlstedt: Frühstück, Mittagstisch und filmreife Schnitzel im Biergarten

ANZEIGE

Das Schweinske Restaurant Rahlstedt ist gut erreichbar am Rahlstedt Center in der Schweriner Straße gelegen . Ursprünglich war der Gastraum mal ein Kino, heute werden dort stattdessen filmreife Schnitzel, Burger und Steaks serviert. Ein großer Biergarten lädt zudem im Sommer auf kühle Drinks und leckere Schweinske-Spezialitäten ein. Übrigens: Für einen Besuch im Restaurant Rahlstedt kann man im Parkhaus 1,5 Stunden kostenlos parken. Das Parkticket entwertet direkt das Restaurantpersonal!

Frühstück in Rahlstedt – natürlich bei Schweinske

Schlemmend den Tag beginnen – im Restaurant Rahlstedt geht das super einfach! Selbst Spätaufsteher und Morgenmuffel und können den Tag genüsslich mit den gleichnamigen Frühstücksvariationen starten. Kaffeeduft und Rührei mit Speck in der Nase lassen einen beim Frühstück in Rahlstedt gestärkt das Wochenende beginnen.

Schweinske Restaurant Rahlstedt: Frühstück in Handarbeit

Von frischen Stullen mit geröstetem Sauerteigbrot über ein Bauernfrühstück bis hin zur großen Sause kann man im Restaurant Rahlstedt aus zahlreichen Frühstücksangeboten wählen. Die hausgemachten Brötchen und das Brot backen die Schweinske Restaurants seit 40 Jahren nach einem Geheimrezept nur mit Mehl, Wasser, frischer Hefe und Salz vor Ort in kompletter Handarbeit vom Teig mischen angefangen.

Auch das Restaurant Rahlstedt bietet – wie viele Schweinskes – jede Woche neue, wechselnde Gerichte zum Mittagstisch an. Ob kleiner Snack oder großer Imbiss zwischendurch – auf den Tisch kommen hausgemachte Speisen, die saugut schmecken, versprochen! Gerichte zum Mittagstisch im Restaurant Rahlstedt werden zwischen 11 und 16 Uhr serviert, aber nur solange der Vorrat reicht – gute Hausmannskost zu fairen Preisen in entspannter Atmosphäre!

Gute deutsche Küche genießen: Schnitzel und noch viel mehr

Schweinske

Schweinske

Schweinske

Schweinske

Schweinske

Ob Frühstück oder Schnitzel: Restaurantgenuss zu fairen Preisen gibt es bei Schweinske seit 40 Jahren. So lange widmen sich die Restaurants hingebungsvoll der frischen, deutschen Küche und allem, was einfach glücklich macht. Die Auswahl ist groß: kreative Schnitzelvariationen, Grillgerichte, schmackhafte Ofenkartoffeln, bunte Salate, saftige Burger und vieles mehr. Ob Frühstück, Mittagstisch oder Abendessen: Hier ist für jeden Hunger und Geschmack etwas dabei.

Die Schnitzel (Pute oder Schwein) werden auch im Restaurant Rahlstedt täglich frisch zubereitet. Das Schweineschnitzel stammt aus der Oberschale. Die speziell abgestimmte Panade und Fettmischung sorgen beim Braten für den unverwechselbaren Geschmack: innen saftig – außen knusprig! Es gibt auch ein veganes Schnitzel.

Die Schweinske-Historie

Es begann mit einem Berliner Telefonbuch. Da kommt nämlich der Name Schweinske her. 1983 haben Marco Hölder und Udo Ulrich das erste Schweinske Restaurant in Barmbek eröffnet. Ein Kneipen-Restaurant mit Leckereien vom Schwein, warmen Gerichten bis tief in die Nacht und Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen. Das alles zu extrem günstigen Preisen. Der Schweini (der wahre Burger) wurde ein Jahr später erfunden und ist bis heute einer der Bestseller.

Als Hamburger Original hat sich Schweinske besonders in der Hansestadt ausgebreitet und fast in jeder Nachbarschaft seinen Nasenabdruck hinterlassen. Die meisten Hamburger (und Hamburg-Liebhaber) haben „ihr eigenes Stammschweinske“. Auch weiter in den Norden hat es Schweinske gezogen. In Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg findet ihr Schweinske auch.

Schweinske Rahlstedt

Schweriner Str. 8-12, 22143 Hamburg

Telefon: 040 / 67 58 44 22