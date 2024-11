Frühstück & Mittagessen im modernen Schweinske Norderstedt vor den Toren Hamburgs

Nicht jedes Schweinske-Restaurant befindet sich innerhalb Hamburgs. Vor den nördlichen Toren Hamburgs findet sich das Norderstedter Restaurant von Schweinske. Frisch umgebaut in der modernsten Designlinie der Schweinske Restaurants und mit Sitzplätzen im Freien für genussvolles Sonnenanbeten während des Frühstücks, ist dieses Restaurant ideal für alle aus Norderstedt und dem Norden von Hamburg.

Die Wohlfühlatmosphäre des barrierefreien Restaurants in Norderstedt und die gute Erreichbarkeit machen es zu einem gemütlichen Treffpunkt für die kulinarischen Highlights der Woche. Ganz gleich, ob es Frühstück, Mittagstisch, ein kleiner Imbiss oder das klassische Schnitzel sein soll.

Frühstück in Norderstedt: Von süß über rustikal bis luxuriös

Von frischen Stullen mit geröstetem Sauerteig-Brot über ein Bauernfrühstück bis hin zur großen Sause kann man im Restaurant Norderstedt aus zahlreichen Frühstücksangeboten wählen. Die hausgemachten Brötchen und das Brot backen die Schweinske Restaurants seit fast 40 Jahren nach einem Geheimrezept nur mit Mehl, Wasser, frischer Hefe und Salz vor Ort in kompletter Handarbeit selbst.

Für ein feierliches Frühstück und einen guten Start in den Tag sind besonders die neuen Frühstückskreationen wie den Mr. oder Mrs. Schweinske oder die Schweinske Platte mit Bratwürstchen, Zwiebelmett und Rühreiern geeignet. Aber auch Morgenmuffel dürfen ihr Frühstück in Norderstedt genießen und können die gleichnamige Frühstücks-Variation zu sich nehmen, um sanft in den Tag zu starten.

Gute deutsche Küche genießen? Frühstück und Schnitzel: Restaurantgenuss zu fairen Preisen bei Schweinske

Seit 40 Jahren widmet sich Schweinske mit viel Liebe und Leidenschaft frischer, deutscher Küche und allem, was einfach glücklich macht. Die Auswahl ist groß: kreative Schnitzelvariationen (auch vegan), Grillgerichte, schmackhafte Ofenkartoffeln, bunte Salate, saftige Burger, die beliebte Currywurst und vieles mehr.

Ob Frühstück, Mittagstisch oder Abendessen: Hier ist für jeden Hunger und Geschmack etwas dabei. Ganz besonders steht natürlich auch im Norderstedter Restaurant Schnitzel im Fokus: Die Schnitzel von Pute oder Schwein werden täglich frisch zubereitet. Die speziell abgestimmte Panade und Fettmischung sorgen für den unverwechselbaren Geschmack beim Braten: innen saftig – außen knusprig!

Schweinske Restaurant Norderstedt – der Name aus dem Telefonbuch

Das war Marco Hölder und Udo Ulrich schon 1983 bei der Eröffnung des ersten Schweinske Restaurants in Barmbek wichtig. Die Idee: Ein Kneipen-Restaurant, mit Leckereien vom Schwein, warmen Gerichten bis tief in die Nacht und Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen. Das alles zu günstigen Preisen. Der Schweini (der wahre Burger) wurde ein Jahr später erfunden und ist bis heute einer der Bestseller.

Und wie kam das Gründer-Duo auf Schweinske als Markennamen? Das war eher lustiger ein Zufall. Den Namen entdeckten Hölder und Ulrich nämlich in einem Berliner Telefonbuch.