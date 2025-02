Frühstück ab 7 Uhr: Gemütliches Schlemmen im Schweinske Restaurant am Hauptbahnhof

Ein idealer Treffpunkt zum Frühstück! Am Hauptbahnhof ist das Schweinske Restaurant zentral gelegen und super erreichbar. Mit Blick auf die Gleise kann im ersten Stock des Hamburger Hauptbahnhofs schlemmend mit selbstgemachten Brötchen in den Tag gestartet werden.

Das Schweinske im Hauptbahnhof ist durch seine Lage ein idealer Ausgangsort zum Start in einen gemeinsamen Tag mit Freunden oder geeigneter Ort für ein letztes gemeinsames Frühstück vor der Abreise nach einem tollen Wochenende. Bereits ab 7 Uhr werden frisches Rührei oder eine gesunde Bowl sowie duftender Kaffee und Tee serviert. So kann der Tag beginnen!

Nicht nur zum Frühstück – Schlemmen im Schweinske am Hauptbahnhof

Das zentral gelegene Schweinske-Restaurant ist übrigens nicht nur zum Frühstück beliebt. Am Hamburger Hauptbahnhof können mittags und abends nach Herzenslust Burger, Steaks, Pasta oder bunte Salate genossen werden. Auch leckere Aktionsgerichte stehen regelmäßig zur Auswahl. Wer ein echtes Hamburger Schnitzel essen möchte, ist hier genau richtig.

Auch Ofenkartoffeln und zahlreiche Beilagen sind neben Klassikern im Angebot. Zug verpasst? Kein Problem! Setzen Sie sich in die gemütliche Wohlfühloase mitten im belebten Hamburger Hauptbahnhof – zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen.

Schweinske

Schweinske

Schweinske

Schweinske

Schweinske

Schweinske

Seit vier Jahrzehnten steht bei Schweinske die Liebe zur frischen, deutschen Küche im Mittelpunkt. Die Speisekarte lässt dabei keine Wünsche offen: Von kreativen Schnitzelvariationen über herzhafte Grillgerichte, aromatische Ofenkartoffeln und knackige Salate bis hin zu saftigen Burgern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ob Frühstück, Mittagspause oder ein gemütliches Abendessen – hier findet man stets das Passende.

Ganz gleich, ob jung oder alt, groß oder klein – bei Schweinske ist jeder willkommen. Die Restaurants setzen alles daran, Ihre Wünsche zu erfüllen. Sollte etwas einmal nicht möglich sein, wird das offen gesagt und erklärt warum das so ist. Ehrlichkeit, Offenheit und ein herzliches Miteinander prägen das Haus. Für Gäste hat man hier immer ein freundliches Lächeln und ein offenes Ohr – das ist neben dem Schnitzel das Markenzeichen.

Schweinske am Hauptbahnhof: Jedes Restaurant ein Unikat – keine Massenware

„Wenn Sie eines kennen, kennen Sie alle?“ Nicht bei Schweinske! Alle Restaurants sind individuell gestaltet – von rustikal mit dunklen Holzelementen bis hin zu hellen, modernen Räumen mit frischen Farben und Backsteinakzenten. Entdecken Sie selbst, welches Ambiente Ihnen am besten gefällt. Eines haben jedoch alle Lokale gemeinsam: Es ist überall gemütlich. Und das Markenzeichen, die „Nase“, darf natürlich nicht fehlen.

Die Schnitzel – ob aus Puten- oder Schweinefleisch – werden täglich frisch zubereitet. Das Schweinefleisch stammt aus der Oberschale und erhält durch die eigens abgestimmte Panade und Fettmischung seinen unverwechselbaren Geschmack: saftig-zart im Inneren, knusprig außen. Für alle, die sich vegan ernähren, bietet Schweinske selbstverständlich auch eine pflanzliche Schnitzel-Variante an.

Gute deutsche Küche genießen? Genuss zu fairen Preisen

Von rustikalen Stullen mit geröstetem Sauerteigbrot über das klassische Bauernfrühstück bis hin zur ausgedehnten Frühstückssause – die Auswahl lässt keine Wünsche offen. Die Brötchen und Brote werden seit 40 Jahren nach einem geheimen Rezept direkt vor Ort gebacken. Dabei wirdnur Mehl, Wasser, frische Hefe und Salz verwendet – alles in liebevoller Handarbeit vom ersten Teigkneten an.

Der Ursprung des Namens Schweinske liegt in einem Berliner Telefonbuch – und das ist mittlerweile fast 40 Jahre her. 1983 gründeten Marco Hölder und Udo Ulrich das erste Schweinske Restaurant in Hamburg-Barmbek. Es war ein Kneipen-Restaurant mit deftigen Schweinegerichten, warmen Speisen bis spät in die Nacht und Frühstück mit frisch gebackenen Brötchen – und das zu unschlagbaren Preisen. Bereits ein Jahr später entstand der „Schweini“, der kultige Burger, der bis heute zu den Favoriten auf der Karte zählt.

Auch im Norden: Schweinske-Fans schlemmen in Kiel und Norderstedt

Als Hamburger Institution hat sich Schweinske in der Hansestadt fest etabliert und in nahezu jeder Nachbarschaft Spuren hinterlassen. Viele Hamburgerinnen und Hamburger (sowie Fans der Stadt) haben ihr ganz persönliches Stammschweinske. Doch auch außerhalb Hamburgs ist Schweinske vertreten: In Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg sind die Restaurants ebenfalls zu finden.

Schweinske Hauptbahnhof-Wandelhalle

Glockengießerwall 8-10, 20095 Hamburg

Telefon: 040 / 32 90 18 20