Schweinske in Billstedt: Ein Restaurant im Herzen der Stadt

Das Schweinske Restaurant im Herzen von Billstedt bietet die perfekte Anlaufstelle für eine kleine Auszeit. Direkt zwischen dem Einkaufszentrum und der lebhaften Fußgängerzone gelegen, lädt das Schweinske an der Möllner Landstraße dazu ein, nach einem Stadtbummel zu entspannen. Ob bei einem entspannten Frühstück, einem schnellen Mittagstisch oder einem frisch gemixten Cocktail – ein Besuch im Schweinske Restaurant in Billstedt lohnt sich immer.

Gemütliches Frühstück in Billstedt

Starten Sie ihren Tag doch mit einem leckeren Frühstück als ideale Grundlage für einen gemütlichen Ausflug nach Billstedt in den nahegelegenen Öjendorfer Park. Freuen Sie sich auf frische, hausgemachte Brötchen, Rührei aus Eiern aus Freilandhaltung und eine großen Auswahl an leckeren Toppings.

Probieren Sie zum Beispiel die „Schweinske Platte“ mit Rostbratwürstchen oder die „Honigbiene“ mit hausgemachtem Granola, Joghurt und Honig – perfekt für ein entspanntes Wochenende.

Happy Hour im Schweinske Billstedt

Cocktail-Fans kommen im Schweinske auch voll auf ihre Kosten: In unserer Happy Hour können diese den Abend entspannt ausklingen lassen. Dank der langen Öffnungszeiten bleibt genug Zeit, den Tag in gemütlicher Atmosphäre abzurunden.

Vor allem bei gutem Wetter lädt die Terrasse dazu ein, es sich gemütlich zu machen und die Sonne zu genießen, während man sich kulinarisch verwöhnen lässt. Das Schweinske Restaurant in Billstedt ist übrigens barrierefrei.

Auch im Norden: Schweinske-Fans schlemmen in Kiel und Norderstedt

Als Hamburger Original hat sich Schweinske natürlich besonders in der Hansestadt ausgebreitet – in fast jeder Nachbarschaft findet man eines der Restaurants um die Ecke. Die meisten Hamburger (und Hamburg-Liebhaber) haben dabei sicherlich schon ein „eigenes Stammschweinske“. Und mit den Restaurants in Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg wird auch der Norden immer mehr erschlossen.

Aber: Nicht alle Schweinske Restaurants sind identisch. Im Gegenteil. In der Gestaltung der Restaurants kommt nichts vom Fließband. Urig mit dunklem Holz oder hell mit frischen Farben und Backsteinelementen. Jedes Restaurant hat bei Schweinske eine eigene Note – aber eines haben sie alle gemeinsam: Gemütlich ist es überall.

Schweinske Restaurants in Hamburg – der Name aus dem Telefonbuch

Das war Marco Hölder und Udo Ulrich schon 1983 bei der Eröffnung des ersten Schweinske Restaurants in Barmbek wichtig. Die Idee: Ein Kneipen-Restaurant, mit Leckereien vom Schwein, warmen Gerichten bis tief in die Nacht und Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen. Das alles zu günstigen Preisen. Der Schweini (der wahre Burger) wurde ein Jahr später erfunden und ist bis heute einer der Bestseller.

Und wie kam das Gründer-Duo auf Schweinske als Markennamen? Das war eher lustiger ein Zufall. Den Namen entdeckten Hölder und Ulrich nämlich in einem Berliner Telefonbuch.