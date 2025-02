Schweinske Hamm: Frühstück ab 8 Uhr und täglich wechselnder Mittagstisch

Das Schweinske-Restaurant Hamm findet man an der Hammer Landstraße. Ob Frühstück oder Mittagstisch – in Hamm kann man im Schweinske zentral gelegen schlemmen und genießen. Das Restaurant ist zudem sehr gut erreichbar: Die U-Bahnstation Rauhes Haus befindet sich in der Nähe und es sind meistens ausreichend Parkplätze im Umkreis zu finden. Im gemütlichen Innenbereich oder auf der angrenzenden Terrasse serviert das Team das Beste vom Schwein und noch viel mehr.

Frühstück gibt es in Hamm bereits ab 8 Uhr und am Wochenende kann man nach Herzenslust bis in den Nachmittag hinein schlemmen und es sich gutgehen lassen. Neben den beliebten, selbstgemachten Brötchen serviert das Restaurant Hamm frisches Rührei oder Spiegelei aus Freilandhaltung der Region mit deftigen Toppings, wie Zwiebeln, Speck und Schinken. Und wie wäre es mal mit hausgebackenem Granola oder dem Mr. oder Mrs. Schweinske?

Schweinske Restaurant Hamm: Kleiner Imbiss zwischendurch gefällig

Der Mittagstisch in Hamm bietet im Schweinske-Restaurant eine gute Gelegenheit für eine entspannte Mittagspause bei einem kleinen oder großen Imbiss. Die wöchentlich wechselnden Speisen und Specials findet man auf der Mittagskarte. Die Angebote gelten immer solange der Vorrat reicht, also ran an den Speck!

Im Hammer Schweinske-Restaurant entdeckt man beim kleinen Imbiss zwischendurch auch ein paar kulinarische Schätze, die man sonst nicht bekommt. Wie wäre es zum Beispiel mit paniertem Schnitzel, das zusätzlich noch mit Käse überbacken wird?

Die Speisekarte bietet eine große Auswahl: kreative Schnitzelvariationen, herzhafte Grillgerichte, schmackhafte Ofenkartoffeln, bunte Salate, saftige Burger und vieles mehr. Ob Frühstück, Mittagstisch oder Abendessen – hier ist für jeden Hunger und Geschmack etwas dabei.

Und das gilt für alle – ob jung oder alt, groß oder klein. Jeder ist hier willkommen. Und das Team bemüht sich, jeden Wunsch zu erfüllen. Sollte einmal etwas nicht möglich sein, wird das offen gesagt und erklärt, warum das so ist. Ehrlichkeit, Offenheit und Herzlichkeit zeichnen das Schweinske-Personal aus. Für seine Gäste hat es stets ein Lächeln und ein offenes Ohr – das ist es, was das Restaurant Hamm besonders macht.

Gute deutsche Küche genießen? Genuss zu fairen Preisen

„Kennen Sie eins, kennen Sie alle?“ Nicht bei Schweinske! Jedes Restaurant hat seinen eigenen Stil. Ob urig mit dunklem Holz oder hell und freundlich mit frischen Farben und Backsteinelementen – entdecken Sie selbst, welches Ambiente Ihnen am besten gefällt. Eines haben jedoch alle Standorte gemeinsam: Gemütlich ist es überall.

Die Schnitzel – ob Pute oder Schwein – werden täglich frisch zubereitet. Das Schweinefleisch stammt aus der Oberschale. Die speziell abgestimmte Panade und die besondere Fettmischung sorgen beim Braten für den unverwechselbaren Geschmack: innen zart und saftig, außen knusprig! Für alle, die es pflanzlich mögen, bietet Schweinske auch ein veganes Schnitzel an.

Von frischen Stullen mit geröstetem Sauerteigbrot über ein deftiges Bauernfrühstück bis hin zur großen Frühstückssause – bei Schweinske findet man ein vielfältiges Frühstücksangebot. Die Brötchen und Brote werden seit 40 Jahren nach einem geheimen Rezept vor Ort in Handarbeit gebacken. Dafür wird nur Mehl, Wasser, frische Hefe und Salz verwendet – und natürlich ganz viel Liebe zum Detail.

Auch im Norden: Schweinske-Fans schlemmen in Kiel und Norderstedt

1983 eröffneten Marco Hölder und Udo Ulrich das erste Schweinske Restaurant in Hamburg-Barmbek. Ursprünglich als Kneipen-Restaurant gedacht, boten sie deftige Schweinegerichte, warme Speisen bis spät in die Nacht und Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen – und das zu unschlagbaren Preisen. 1984 kam dann der „Schweini“ – der legendäre Burger, der bis heute zu den Favoriten auf der Speisekarte gehört.

Als echtes Hamburger Original hat sich Schweinske in der Hansestadt ausgebreitet und in fast jeder Nachbarschaft seine Spuren hinterlassen. Viele Hamburger (und Hamburg-Liebhaber) haben ihr ganz persönliches Stammschweinske. Doch nicht nur in Hamburg – auch im Norden ist Schweinske mittlerweile zu Hause: in Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg.

Schweinske Hamm

Hammer Landstraße 242-244, 20537 Hamburg

Telefon: 040 / 21 21 11