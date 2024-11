Familienfreundlich frühstücken in Harburg: Schweinske für Jung und Alt genießen

In Harburg lässt es sich nahe der Technischen Hochschule gemütlich im Schweinske Eißendorf frühstücken. Das Restaurant in Harburg ist besonders familienfreundlich und verfügt über eine liebevoll gestaltete Kinderecke.

Ob am Wochenende oder unter der Woche, zum Treffen mit Freunden oder Familie – das Schweinske in Harburg-Eißendorf ist ein Restaurant für Jung und Alt. Für private Feiern gibt es dort zudem einen abgrenzbaren Gruppenraum für mehr Privatsphäre. Und bei gutem Wetter lädt der Außenbereich des Harburger Restaurants Schweinske-Fans zum Verweilen und natürlich zum Genießen ein.

Gute deutsche Küche genießen? Frühstück und Schnitzel: Restaurantgenuss zu fairen Preisen im Restaurant Harburg!

Und das Schlemmen beginnt in der Eißendorfer Straße 95 bereits am Morgen mit dem legendären Frühstück: Von frischen Stullen mit geröstetem Sauerteig-Brot über ein Bauernfrühstück bis hin zur großen Sause kann man im Restaurant Harburg aus zahlreichen Frühstücksangeboten wählen. Die hausgemachten Brötchen und das Brot backen die Restaurants seit fast 40 Jahren nach einem Geheimrezept nur mit Mehl, Wasser, frischer Hefe und Salz vor Ort in kompletter Handarbeit.

Bekannt und beliebt geworden ist Schweinske allerdings als Schnitzelrestaurant mit Mittagstisch und Abendessen. Und das aus gutem Grund. Die Schnitzel von Pute oder Schwein als auch die vegane Variation werden täglich frisch zubereitet. Die speziell abgestimmte Panade und Fettmischung sorgen für den unverwechselbaren Geschmack: innen saftig – außen knusprig!

Das ist allerdings nach 40 Jahren Schweinske längst nicht mehr alles. Die umfangreiche Speisekarte lässt auch im Restaurant Harburg keine Wünsche offen und verfügt über zahlreiche weitere Gerichte, wie zum Beispiel Pasta, Steaks, Grillteller und Ofenkartoffeln. Besonders beliebt sind dabei in Harburg im Restaurant die Currywurst- und Burgervariationen. Und das Beste: Egal, worauf man gerade Appetit hat, alle Speisen werden auch gerne geliefert.

Auch im Norden: Schweinske-Fans schlemmen in Kiel und Norderstedt

Als Hamburger Original hat sich Schweinske natürlich besonders in der Hansestadt ausgebreitet – in fast jeder Nachbarschaft findet man eines der Restaurants um die Ecke. Die meisten Hamburger (und Hamburg-Liebhaber) haben dabei sicherlich schon ein „eigenes Stammschweinske“. Und mit den Restaurants in Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg wird auch der Norden immer mehr erschlossen.

Aber: Nicht alle Schweinske sind identisch. Im Gegenteil. In der Gestaltung der Restaurants kommt nichts vom Fließband. Urig mit dunklem Holz oder hell mit frischen Farben und Backsteinelementen. Jedes Restaurant, auch das Restaurant Harburg. hat bei Schweinske eine eigene Note – aber eines haben sie alle gemeinsam: Gemütlich ist es überall.

Schweinske Restaurants in Hamburg – der Name aus dem Telefonbuch

Das war Marco Hölder und Udo Ulrich schon 1983 bei der Eröffnung des ersten Schweinske Restaurants in Barmbek wichtig. Die Idee: Ein Kneipen-Restaurant, mit Leckereien vom Schwein, warmen Gerichten bis tief in die Nacht und Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen. Das alles zu günstigen Preisen. Der Schweini (der wahre Burger) wurde ein Jahr später erfunden und ist bis heute einer der Bestseller.

Und wie kam das Gründer-Duo auf Schweinske als Markennamen? Das war eher lustiger ein Zufall. Den Namen entdeckten Hölder und Ulrich nämlich in einem Berliner Telefonbuch.

Hier geht es direkt ins Schnitzelversum.