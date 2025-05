Restaurant Wandsbek: Frühstück, Mittagstisch und Familienfreundlichkeit im Biergarten

Familienfreundlich und entspannt – das Schweinske Restaurant Wandsbek ist zentral gelegen an der Marktstraße in der Nähe des Wandsbeker Quarrees, und trotzdem bekommt man hier von Hektik und Stress nichts mit. Hinter dem Haus, abseits vom Trubel der Innenstadt von Wandsbek, verfügt das Restaurant über einen schönen, großen Biergarten, wo man nicht nur während der Happy Hour leckere Cocktails schlürfen kann. Eine Kinderspielecke sowie Barrierefreiheit ermöglichen allen Familienmitgliedern im Restaurant Wandsbek entspanntes Schlemmen in Wohlfühlatmosphäre.

Das Restaurant in Wandsbek bietet täglich zwischen 11:30 und 15 Uhr einen Mittagstisch mit wechselnden Gerichten zu fairen Preisen an. Darunter befinden sich natürlich auch die berühmten Schnitzel, aber auch andere beliebte Gerichte wie Currywurst und Burger. Die jeweilige Wochenkarte zum Mittagstisch in Wandsbek findet sich hier.

Frühstück im Restaurant Wandsbek: Alles Handarbeit

Auch Frühstücken kann man im Wandsbeker Restaurant hervorragend. Täglich ab 9 Uhr kann man hier die selbstgemachten Brötchen sowie Rührei und viele andere Leckereien genießen: Von frischen Stullen mit geröstetem Sauerteigbrot über ein Bauernfrühstück bis hin zur großen Sause kann man aus zahlreichen Frühstücksangeboten wählen. Die hausgemachten Brötchen und das Brot backen die Schweinske Restaurants seit 40 Jahren nach einem Geheimrezept nur mit Mehl, Wasser, frischer Hefe und Salz vor Ort in kompletter Handarbeit vom Teig mischen angefangen.

Gute deutsche Küche genießen: Schnitzel und noch viel mehr

Restaurantgenuss zu fairen Preisen gibt es bei Schweinske seit 40 Jahren. So lange widmen sich die Restaurants hingebungsvoll der frischen, deutschen Küche und allem, was einfach glücklich macht. Die Auswahl ist groß: kreative Schnitzelvariationen, Grillgerichte, schmackhafte Ofenkartoffeln, bunte Salate, saftige Burger und vieles mehr. Ob Frühstück, Mittagstisch oder Abendessen: Hier ist für jeden Hunger und Geschmack etwas dabei.

Die Schnitzel (Pute oder Schwein) werden auch im Restaurant Wandsbek täglich frisch zubereitet. Das Schweineschnitzel stammt aus der Oberschale. Die speziell abgestimmte Panade und Fettmischung sorgen beim Braten für den unverwechselbaren Geschmack: innen saftig – außen knusprig! Es gibt auch ein veganes Schnitzel.

Die Schweinske-Historie

Es begann mit einem Berliner Telefonbuch. Da kommt nämlich der Name Schweinske her. 1983 haben Marco Hölder und Udo Ulrich das erste Schweinske Restaurant in Barmbek eröffnet. Ein Kneipen-Restaurant mit Leckereien vom Schwein, warmen Gerichten bis tief in die Nacht und Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen. Das alles zu extrem günstigen Preisen. Der Schweini (der wahre Burger) wurde ein Jahr später erfunden und ist bis heute einer derBestseller.

Als Hamburger Original hat sich Schweinske besonders in der Hansestadt ausgebreitet und fast in jeder Nachbarschaft seinen Nasenabdruck hinterlassen. Die meisten Hamburger (und Hamburg-Liebhaber) haben „ihr eigenes Stammschweinske“. Auch weiter in den Norden hat es Schweinske gezogen. In Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg findet ihr uns auch.

Schweinske Wandsbek

Wandsbeker Marktstraße 149-151, 22041 Hamburg

Telefon: 040 / 32 90 41 60