Schweinske am Stadtpark – Frühstücks-Geheimtipp mit Sonnenterrasse

Mitten im Grünen, direkt am Hamburger Jahnring, liegt das Schweinske-Restaurant am Stadtpark – ein echter Geheimtipp für alle, die nach einem Ausflug ins Planetarium, einem Konzertabend oder einem Spaziergang im Park eine kulinarische Pause einlegen möchten. Besonders beliebt ist das Restaurant am Wochenende: Ob gemütliches Frühstück mit Freunden oder ein entspannter Start in den Tag – hier lässt sich der Morgen wunderbar einläuten.

Ein besonderes Highlight ist die Sommerterrasse, auf der Gäste im Sonnenschein frühstücken oder zu anderen Tageszeiten schlemmen können. Die Atmosphäre ist entspannt, das Ambiente freundlich und offen. Familien mit Kindern fühlen sich hier ebenfalls wohl – dafür sorgt unter anderem die liebevoll eingerichtete Kinderecke.

Seit über 40 Jahren steht Schweinske für frische, deutsche Küche, die mit viel Liebe und Handwerk zubereitet wird. Die Speisekarte ist abwechslungsreich und reicht von kreativen Schnitzelvariationen über saftige Burger, bunte Salate und herzhafte Ofenkartoffeln bis hin zu klassischen Grillgerichten. Ob Frühstück, Mittagstisch oder Abendessen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Schweinske Stadtpark: Klassiker, Qualität und Herzlichkeit

Die Schnitzel, wahlweise vom Schwein (aus der Oberschale) oder von der Pute, werden täglich frisch zubereitet. Die speziell abgestimmte Panade und Fettmischung sorgen für den typisch knusprig-saftigen Geschmack. Auch ein veganes Schnitzel steht zur Wahl – Schweinske zeigt, dass moderne Küche und Tradition bestens zusammenpassen.

Beim Frühstück kommen Genießer voll auf ihre Kosten: von gerösteten Sauerteigstullen bis zum Bauernfrühstück oder der „großen Sause“ für den größeren Appetit. Die Brötchen und Brote werden seit jeher nach einem geheimen Rezept direkt vor Ort von Hand gebacken – mit Mehl, Wasser, Hefe und Salz, ganz ohne Zusatzstoffe.

Ein Restaurant mit Charakter

Wie alle Schweinske-Standorte besticht auch das Restaurant am Stadtpark durch Individualität. Kein Restaurant gleicht dem anderen – ob rustikal mit dunklem Holz oder modern mit hellen Farben und Backsteinelementen, jedes Schweinske hat seinen eigenen Stil. Doch eines verbindet sie alle: die gemütliche Atmosphäre und das charakteristische „Nasenlogo“, das aus keiner Filiale wegzudenken ist.

Eine Hamburger Erfolgsgeschichte

Die Geschichte von Schweinske begann 1983 mit einem Kneipenrestaurant in Hamburg-Barmbek. Marco Hölder und Udo Ulrich gründeten den ersten Standort – mit Leckereien vom Schwein, warmen Gerichten bis tief in die Nacht und Frühstück mit selbst gebackenen Brötchen – zu erschwinglichen Preisen. Ein Jahr später wurde der legendäre „Schweini“-Burger erfunden, der bis heute zu den Bestsellern zählt.

Heute ist Schweinske aus Hamburg nicht mehr wegzudenken. Viele Stadtteile haben ihr eigenes „Stammschweinske“, und auch im Norden ist die Marke vertreten – unter anderem in Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg.

Teil des Verkostungsteams werden

Schweinske sucht regelmäßig nach neuen Mitgliedern für das Verkostungsteam. Wer Lust hat, die neuesten kulinarischen Kreationen zu probieren und ehrliches Feedback zu geben, kann sich in den Testerpool aufnehmen lassen. Als kleines Dankeschön gibt es eine Aufwandsentschädigung in Form eines Restaurant-Gutscheins – so lässt sich gutes Essen gleich doppelt genießen.

Verstärkung gesucht – nicht nur am Stadtpark

Das Schweinske-Team freut sich über engagierte Verstärkung – nicht nur im Restaurant am Stadtpark. Gesucht werden motivierte Mitarbeitende für Vollzeit, Teilzeit oder Ausbildungsplätze. Auch als Nebenjob in der Gastronomie ist Schweinske eine attraktive Option. Alle aktuellen Stellenangebote sind online zu finden, Initiativbewerbungen sind ebenfalls herzlich willkommen.

Schweinske am Stadtpark

Jahnring 21, 22297 Hamburg

Telefon: 040 / 55 44 05 90