Schweinske Restaurant Kiel: Frische Schnitzel, Frühstück und mehr in zentraler Lage

Ja, das Schweinske liebt den Norden und sorgt selbst bei richtigem Schietwetter dafür, dass sich die Gäste im nördlichsten Schweinske-Restaurant Deutschlands in Kiel rundum wohlfühlen können.

Für Familien ist das Kieler Restaurant ideal: Eine kleine Spieleecke hält die Kleinen bei Laune, während sich die Großen auf nordisch-deftige Speisen freuen können. Die Gäste schätzen die gute Hausmannskost, den freundlichen Service und die fairen Preise. Besonders beliebt sind die vielfältigen Schnitzelvariationen – darunter auch ein echtes Nordlicht: Das Hamburger Schnitzel mit Spiegelei stillt selbst den größten Seemannshunger.

Frühstück in Kiel? Natürlich auch im Schweinske!

Für Gäste mit kleinerem Appetit empfehlen sich bunte Salate mit Schnitzelstreifen oder frisch zubereitete Ofenkartoffeln. Auch Steaks, Burger oder das klassische Jägerschnitzel mit Pilzsoße laden zum Genießen ein.

Wer in Kiel lecker frühstücken möchte, ist im Schweinske-Restaurant herzlich willkommen. Am Wochenende lässt es sich beim Frühstück in gemütlicher Atmosphäre wunderbar plaudern. Bis 14 Uhr werden Kaffee und andere Heißgetränke, frische, selbstgemachte Brötchen, Eier mit Speck und viele weitere Leckereien serviert – alles, was das Kieler Frühstücksherz begehrt. Dank der idealen Lage des Restaurants lässt sich der Besuch perfekt mit einem Spaziergang am Wasser oder einem Stadtbummel verbinden.

Auch zur Mittagszeit bietet das Schweinske in Kiel eine hervorragende Gelegenheit, sich mit herzhaften Spezialitäten zu stärken. Der Mittagstisch mit wöchentlich wechselnden Gerichten sorgt für Abwechslung und lädt dazu ein, in entspannter Atmosphäre mit Kollegen oder Freunden eine Auszeit vom Alltag zu genießen. Ob Fisch oder Schnitzel – für jedes Nordlicht ist etwas dabei. Übrigens: Während der Happy Hour serviert das Schweinske köstliche Cocktails zu attraktiven Preisen. Ein Besuch lohnt sich!

Zentral gelegen, an der bekannten Kieler Shoppingmeile, können die Gäste im gemütlichen Wohlfühlambiente Platz nehmen oder bei gutem Wetter auf der neuen Außenterrasse entspannen und sich mit „German Soulfood“ verwöhnen lassen. Die Spezialität des Hauses sind frische, à la Minute panierte Schnitzel in zahlreichen Varianten – vom Pizza-Schnitzel über das Elsässer Schnitzel bis hin zur veganen Schnitzelbowl.

Aber auch für alle, die keine Schnitzelfans sind, bietet das Schweinske Restaurant Kiel eine große Auswahl: Ob Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen, ein wöchentlich wechselnder Mittagstisch, Currywurst oder Burger – hier ist für jeden Hunger und Geschmack etwas dabei.

Schweinske

Schweinske

Schweinske

Schweinske

Schweinske

Schweinske

Seit 40 Jahren widmet sich das Schweinske mit viel Liebe und Leidenschaft der frischen, deutschen Küche und allem, was einfach glücklich macht. Die Speisekarte ist vielfältig: kreative Schnitzelvariationen, deftige Grillgerichte, schmackhafte Ofenkartoffeln, bunte Salate, saftige Burger und vieles mehr. Egal ob Frühstück, Mittagstisch oder Abendessen – für jeden Geschmack ist das Richtige dabei.

Ganz gleich, ob alt oder jung, groß oder klein – hier ist jeder willkommen. Jeder Wunsch wird nach Möglichkeit erfüllt. Sollte etwas einmal nicht machbar sein, wird dies offen und ehrlich erklärt. Das Schweinske steht für Transparenz, Herzlichkeit und Authentizität. Ein Lächeln und ein offenes Ohr für die Gäste gehören hier selbstverständlich dazu – das macht den Charme des Schweinske aus.

Sehen und staunen: Die Vielfalt der Schweinske Restaurants

„Kennt man eins, kennt man alle“? Nicht im Schweinske! Jedes Restaurant hat seinen eigenen Charakter. Ob urig mit dunklem Holz oder modern mit frischen Farben und Backsteinelementen – die Gäste können selbst herausfinden, welches Ambiente ihnen am besten gefällt. Eines haben jedoch alle Standorte gemeinsam: Sie sind gemütlich. Und der berühmte Nasenabdruck darf natürlich auch nicht fehlen.

Die Schnitzel aus Pute oder Schwein (aus der Oberschale) werden täglich frisch zubereitet. Eine speziell abgestimmte Panade und eine besondere Fettmischung sorgen beim Braten für den unverwechselbaren Geschmack: innen saftig, außen knusprig. Für die vegane Küche gibt es zudem eine pflanzliche Schnitzelvariante.

Von frischen Stullen mit geröstetem Sauerteigbrot über ein deftiges Bauernfrühstück bis hin zur großen Frühstückssause – die Auswahl lässt keine Wünsche offen. Die Brötchen und Brote werden seit 40 Jahren nach einem geheimen Hausrezept direkt vor Ort in Handarbeit gebacken. Die Zutaten? Nur Mehl, Wasser, frische Hefe und Salz – mehr braucht es nicht für den perfekten Start in den Tag.

Die Geschichte des Schweinske

Alles begann mit einem Berliner Telefonbuch – von dort stammt der Name. Und das ist mittlerweile fast 40 Jahre her. 1983 eröffneten Marco Hölder und Udo Ulrich das erste Schweinske-Restaurant in Hamburg-Barmbek: Ein gemütliches Kneipen-Restaurant mit deftigen Schweinegerichten, warmen Speisen bis tief in die Nacht und Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen – und das alles zu unschlagbar günstigen Preisen. Ein Jahr später wurde der „Schweini“ erfunden – der wahre Burger des Schweinske, der bis heute zu den Bestsellern gehört.

Als echtes Hamburger Original hat sich das Schweinske besonders in der Hansestadt ausgebreitet und fast in jeder Nachbarschaft seinen Nasenabdruck hinterlassen. Viele Hamburger (und Hamburg-Liebhaber) haben ihr ganz persönliches „Stammschweinske“. Doch nicht nur Hamburg – auch der Norden kennt das Schweinske: In Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg sind weitere Standorte zu finden.

Schweinske Kiel

Holtenauer Straße 41a, 24105 Kiel

Telefon: 0431 / 259 63 12