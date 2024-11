Schweinske Restaurant Niendorf: Hallo, ich bin das Neue!

Mit der Neueröffnung am 25. Januar 2024 ist das Restaurant Niendorf nicht nur das jüngste Schweinske, sondern auch eines der nördlichsten Schnitzel-Restaurants Hamburgs unserer Kette. Umgeben von den Einkaufsmöglichkeiten rund um den Tibarg mit seinem Einkaufzentrum und nahe dem Naherholungsgebiet Niendorfer Gehege gelegen, lädt das Restaurant in Niendorf zu leckerem Essen und einer gemütlichen Shoppingpause ein.

Im Niendorfer Restaurant am Tibarg 40 (U-Bahn Niendorf Markt) kann man sich zum Frühstück, Brunch oder Mittagessen mit deftigen Leckereien verwöhnen lassen oder wahlweise den Bummel über den Tibarg bei einem entspannten Abendessen ausklingen lassen. In familienfreundlichem Ambiente genießt man dabei gewohnt hohe Schweinske-Qualität. Zum Beispiel saftige Schnitzel, deftige Grillgerichte, leckere Bowls, bunte Salate sowie Currywurst und regelmäßig wechselnde Aktionsgerichte. Für kleine Besucher gibt es neben beliebten Kindergerichten außerdem auch eine kinderfreundliche Spielecke. So vergeht die Zeit beim Essen im wahrsten Sinne des Wortes spielend und alle sind glücklich.

Frühstück in Niendorf für ausgeschlafene Genießer

Frühaufsteher und Langschläfer können im Schweinske Restaurant Niendorf frühstücken bzw. auch hervorragend Brunchen gehen. Am Wochenende gibt es zum Frühstück bis 14 Uhr Süßes oder Herzhaftes (oder beides) sowie duftende Heißgetränke zum Wachwerden ideal zum Beispiel für eine Stärkung nach dem Besuch auf dem Niendorfer Wochenmarkt, der direkt vor der Tür stattfindet. Neben selbst gebackenen frischen Brötchen, Eiergerichten und Bacon kann man unter anderem auch Pancakes, Mr. & Mrs. Schweinske (Empfehlung des Hauses) und frischgepresste Säfte sowie viele andere Leckereien frühstücken. Ob Einkaufsbummel oder gemütlicher Spaziergang im Niendorfer Gehege – das Restaurant Niendorf ist nach einem entspannten Frühstück oder Brunch ein ideal gelegener Ausgangspunkt für einen Ausflug mit der Familie und Freunden.

Wer bereits vor dem Frühstück einen Blick in die Frühstückskarte werfen will, kann sich hier vorab inspirieren lassen und schon mal den Lesehunger stillen.

Auch im Norden: Schweinske-Fans schlemmen in Kiel und Norderstedt

Als Hamburger Original hat sich Schweinske natürlich besonders in der Hansestadt ausgebreitet – in fast jeder Nachbarschaft findet man eines der Restaurants um die Ecke. Die meisten Hamburger (und Hamburg-Liebhaber) haben dabei sicherlich schon ein „eigenes Stammschweinske“. Und mit den Restaurants in Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg wird auch der Norden immer mehr erschlossen.

Aber: Nicht alle Schweinske Restaurants sind identisch. Im Gegenteil. In der Gestaltung der Restaurants kommt nichts vom Fließband. Urig mit dunklem Holz oder hell mit frischen Farben und Backsteinelementen. Jedes Restaurant hat bei Schweinske eine eigene Note – aber eines haben sie alle gemeinsam: Gemütlich ist es überall.

Schweinske Restaurants in Hamburg – der Name aus dem Telefonbuch

Das war Marco Hölder und Udo Ulrich schon 1983 bei der Eröffnung des ersten Schweinske Restaurants in Barmbek wichtig. Die Idee: Ein Kneipen-Restaurant, mit Leckereien vom Schwein, warmen Gerichten bis tief in die Nacht und Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen. Das alles zu günstigen Preisen. Der Schweini (der wahre Burger) wurde ein Jahr später erfunden und ist bis heute einer der Bestseller.

Und wie kam das Gründer-Duo auf Schweinske als Markennamen? Das war eher lustiger ein Zufall. Den Namen entdeckten Hölder und Ulrich nämlich in einem Berliner Telefonbuch.