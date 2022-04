HSV – Freiburg 1:3: Sport-Club lässt Hamburger Pokal-Träume platzen

Die Pokal-Reise des HSV endet im Halbfinale. Den starken Beginn der Hamburger konterten die Freiburger mit drei Treffern noch in der ersten Halbzeit durch Petersen (11.), Höfler (17.) und Grifo (35.). In der Folge mühte sich der HSV ab, versuchte vieles, ein Treffer wollte aber lange nicht gelingen. Erst in der 88. Minute brachte Glatzel die Rothosen nochmal heran, doch das Tor kam zu spät.

Den besseren Start ins Spiel erwischte der HSV, der seine gewohnte Spielweise auch dem Bundesligisten aufzwingen konnte und durch Glatzel auch gleich eine richtig gute Möglichkeit verzeichnete (5.). Umso überraschender kam dann das 1:0 der Freiburger im Nachlauf einer Ecke, als Petersen einnickte (11.). Nach dem Treffer mussten sich die Rothosen erstmal schütteln – was prompt den zweiten Treffer zur Folge hatte, Höfler netzte per abgefälschtem Fernschuss (17.).

Die Moral nach dem zweiten Gegentreffer passte dann aber wieder – anders als die Chancenverwertung. Statt des Hamburger Anschlusstreffers, der bei Suhonens Riesenchance (26.) beinahe hätte fallen müssen, folgte das 0:3 durch Vincenzo Grifo, der einen Strafstoß nach Foul von Heyer sicher verwandelte (35.). Suhonens umgehender Anschluss hätte nochmal Hoffnungen wecken können, doch sein Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt (38.).

In der zweiten Hälfte präsentierte sich der HSV leidenschaftlich und spielte unermüdlich nach vorne, kam aber zu selten zu richtigen Großchancen. Noch die beste hatte Kittel in Minute 68, vergab aber ebenfalls. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit war es dann doch so weit mit dem Hamburger Treffer, eine starke Flanke vom eingewechselten Muheim nickte Glatzel zum 1:3 ein – ein Treffer, der jedoch zu spät kam für eine wirkliche Aufholjagd.

Damit fahren die Freiburger zum Pokal-Finale nach Berlin und treffen dort auf den Sieger der Partie zwischen RB Leipzig und Union Berlin am Mittwoch (20.45 Uhr).

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+4. Min Haberer hat die große Chance, auf 4:1 zu stellen, doch sein Abschluss völlig freistehend aus rund 16 Metern gerät direkt auf Heuer Fernandes.

90.+3. Min Beim folgenden Standard dreht Höler zu sehr an der Uhr und sieht Gelb.

90.+2. Min Den Freistoß nach dem Heyer-Foul wird von der Mauer zur Ecke geklärt.

90.+1. Min Sidillia kommt für Schmid.

90. Min Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

90. Min Demirovic stellt den alten Abstand beinahe wieder her, doch sein Versuch aus der Distanz klatscht an den rechten Außenpfosten, kurz darauf sieht Heyer Gelb.

88. Min Zumindest noch der hochverdiente Ehrentreffer. Muheim bringt eine perfekte Flanke auf den Kopf des völlig freien Glatzel, der gegen die Laufrichtung des chancenlosen Flekken einköpft.

88. Min Tor für den HSV! Glatzel besorgt den Anschluss!

86. Min Kittel versucht es aus der Distanz, doch da fehlt ein guter Meter und Flekken wäre auch da gewesen.

85. Min Auch Chakvetadze bekommt noch ein paar Minuten, der starke Suhonen hat Feierabend.

82. Min Auch Walter bringt zwei frische Kräfte, Alidou und Muheim ersetzen Vagnoman und Jatta.

80. Min Auch Jatta versucht es mit der Brechstande, sein Schuss aus 20 Metern zentraler Position wird jedoch vom heranfliegenden Höfler geblockt.

79. Min Nochmal ein Doppelwechsel beim Sport-Club, Haberer und Weißhaupt kommen für Grifo und Jeong.

78. Min Gleich nochmal der Finne, diesmal mit der weniger feinen Variante. Der wuchtige Fernschuss segelt jedoch am Ende deutlich übers Tor.

77. Min Tolles Solo von Suhonen, der sich kurz vor dem Strafraum auf engstem Raum an drei Freiburgern vorbeitanzt und abschließt, aber geblockt wird.

76. Min Die Schlussviertelstunde läuft, das Aus des HSV ist trotz eines vielversprechenden Auftritts wohl besiegelt.

74. Min Kaufmann hält gegen Schlotterbeck den Fuß drauf und sieht ebenfalls die Gelbe Karte.

74. Min Glatzel schickt Vagnoman an die Grundlinie, dessen Hereingabe in den Rückraum findet jedoch keinen Abnehmer.

72. Min Jatta ist bei der Aktion umgeknickt und muss behandelt werden, läuft aber bereits wieder.

71. Min Schlotterbeck bekommt Jatta im Laufduell nicht zu fassen und holt sich Gelb ab.

69. Min Walter wechselt offensiv, bringt mit Kaufmann einen zweiten Stürmer. Dafür geht Reis vom Feld.

68. Min Da war nochmal die Chance auf den Anschluss! Vagnoman flankt in die Mitte auf Glatzel, der stark ablegt für Kittel. Der wird bei seinem Abschluss jedoch in letzter Sekunde entscheidend behindert, sodass Flekken letztlich keine Probleme hat zu parieren.

64. Min Doppelwechsel bei den Gästen, Demirovic und Höler kommen für Petersen und Sallai.

63. Min Höfler kommt gegen Reis viel zu spät und sieht Gelb.

62. Min Die Lage scheint aussichtslos, und dennoch macht der HSV hier in der zweiten Halbzeit unbeirrt Druck. Dieser Auftritt verdient trotz des negativen Spielstands Respekt.

61. Min Sallai und Vagnoman haben sich wohl ein paar Takte zu sagen, doch Aytekin schlichtet.

60. Min Heyer spielt einen weiten Ball in den Strafraum auf Suhonen, der mit dem Kopf ablegt. Dort ist Schmid allerdings vor Kittel am Ball.

58. Min Viel geht jetzt über rechts und den aktiven Jatta. Der Flügelstürmer steckt auf die Grundlinie durch für Reis, der scharf nach innen gibt, doch die Flanke gerät etwas in den Rücken von Suhonen, dessen Kopfball folglich keine Gefahr mehr darstellt für den Freiburger Kasten.

57. Min Günter sieht Gelb für ein Foul auf der rechten Seite, die folgende Freistoß-Flanke von Kittel verpufft.

56. Min Nun wieder Freiburg. Schonlau sieht im Zweikampf mit Petersen nicht gut aus. Der Torjäger setzt sich und versucht es frech per Lupfer, doch Heuer Fernandes ist rechtzeitig zurück in seinem Kasten.

55. Min Auf der anderen Seite gibt Jatta schön in den Strafraum zu Kittel, der jedoch abgedrängt wird und am Ende nur noch auf Verdacht per Hacke ablegen kann. Dort ist jedoch kein Mitspieler zur Stelle.

54. Min Das ist einfach Qualität: Schlotterbeck gewinnt ein Kopfballduell, wenige Augenblicke später ist der Ball am Boden und Sallai durch. Doch der Ungar zielt am kurzen Eck vorbei.

52. Min Feiner Doppelpass zwischen Jatta und Reis, am Ende kann der Gambier von der Grundlinie in die Mitte geben. Doch Flekken ist zur Stelle.

50. Min Und der wird länger und länger – und landet am Ende bei Jatta, der aus spitzem Winkel aus Tor köpft. Dort kriegt Flekken allerdings rechtzeitig die Beine zu und wehrt ab.

50. Min Kittel wird vor dem linken Strafraumeck gelegt. Gute Freistoßposition.

48. Min Diese wird beinahe gefährlich – allerdings auf der anderen Seite. Der Freiburger Konter läuft, Jeong will auf den rechts durchstartenden Sallai geben, doch Reis unterbindet per Hand. Gelbe Karte und ein Freistoß aus dem Halbfeld, der aber nichts einbringt.

47. Min Glatzel holt auf links eine Ecke raus.

46. Min Die Rauchschwaden einer Pyro-Aktion auf der Nordtribüne hängen noch über dem Rasen, mit ein paar Sekunden Verzögerung pfeift Aytekin den zweiten Durchgang an.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Die erste Halbzeit geht zu Ende – und für den HSV war es eine zum Vergessen. Die Hamburger starteten stark, dominierten gar, gingen dann aber völlig aus dem Nichts nach einer Ecke in Rückstand. Doch damit nicht genug: Während die Rothosen gegen den Bundesligisten weiterhin Oberwasser behielten, Chancen hatten und sogar – wenn auch irregulär – ein Tor erzielten, konnte Freiburg einen Fehler im Aufbau und einen strittigen Strafstoß für sich nutzen. Die Folge ist eine 3:0-Führung für die Breisgauer zur Pause.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45. Min Zwei Minuten gibt es obendrauf.

42. Min Meffert will nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schnell umschalten, wird jedoch aufgrund eines Handspiels zurückgepfiffen.

38. Min Das passt in dieses Spiel. Suhonen ist nach einem schönen Vagnoman-Pass durch, verwandelt zum vermeintlichen 1:3. Doch zuvor befand sich der Finne im Abseits, weshalb der Treffer nicht zählt.

37. Min Eine eigene Ecke fliegt dem HSV um die Ohren, beim Freiburger Konter weiß sich Meffert auf rechts außen gegen Sallai nur noch mit einem Foul zu helfen. Gelb.

35. Min Es wird immer bitterer für den HSV. Grifo nagelt den Ball aus Schützensicht links oben ins Netz, Heuer Fernandes war in die andere Ecke unterwegs.

35. Min Tor für Freiburg! Grifo verwandelt zum 3:0!

33. Min Strafstoß für den SC Freiburg! Nach Ansicht der Videobilder bewertet Aytekin den Treffer als Foul.

32. Min Streich fährt aus der Haut, Grund dafür ist ein Treffer von Heyer mit dem Fuß am Kopf von Schlotterbeck, nach welchem die Hamburger weiterspielen, obwohl der Innenverteidiger am Boden lag.

30. Min Der HSV ist hier keineswegs chancenlos, blieb nur im Abschluss bislang glücklos. Umso bitterer, dass es hier bereits 0:2 steht.

29. Min Nächster guter Ansatz. Reis legt raus auf Jatta, dessen Mischung aus Schuss und Flanke aber keinen Abnehmer findet.

26. Min Riesenchance für den HSV zum Anschluss! Kittel spielt sich stark im Strafraum frei und schließt ab. Sein Schuss wird gerade noch geblockt, landet jedoch bei Suhonen, der aber im Strafraum völlig freistehend an Flekken scheitert. Anschließend bekommen weder der Finne noch Jatta das Leder unter Kontrolle. Das war die große Gelegenheit zum Anschluss!

24. Min Nennenswerte Offensivaktionen sind seit dem Tor auf beiden Seiten Mangelware, aktuell spielt sich vieles im mittleren Spielfeld-Drittel ab.

22. Min Andersrum ist es nun bei Sallai der Fall, der ungestüm in ein Luftduell mit Schonlau rasselt.

21. Min Meffert kommt im Mittelfeld mit seiner Grätsche zu spät und wird von Aytekin ermahnt.

20. Min Das ist natürlich ein unfassbar dickes Brett, dass der HSV hier jetzt bohren muss.

17. Min Der HSV baut riskant auf – und wird dafür bestraft. Ein haarsträubender Fehlpass fliegt den Hamburgern um die Ohren, Sallai kann daraufhin von rechts flanken. Dort kann Vuskovic zwar zunächst klären, doch der Ball landet bei Höfler, der aus der Distanz abzieht – und mit etwas Glück links oben einnetzt. Zuvor hatte Schonlau den Ball abgefälscht.

17. Min Tor für Freiburg! Höfler erhöht per Fernschuss!

16. Min Vom Gegentor müssen sich die Hamburger erstmal sichtlich erholen, die Druckphase vor dem Tor ist erstmal vorbei.

14. Min Die Gefahr nach Standards hat Freiburg also gleich mal bestätigt. Grifo schreitet erneut zur Tat, diesmal kann Heuer Fernandes aber entscheidender klären.

11. Min Nach einer Ecke besorgt Petersen die Führung. Der HSV kann nicht richtig klären, wodurch der Ball nochmal in die Gefahrenzone geschlagen wird. Dort kommt Heuer Fernandes nicht mehr entscheidend mit der Hand ans Spielgerät und bugsiert es zu Petersen, der nur noch einköpfen braucht. Auch einem VAR-Check bezüglich einer Abseitsstellung hält der Treffer stand.

11. Min Tor für den SC Freiburg! Petersen trifft per Kopf!

9. Min Durchaus überraschend: Der HSV zieht seine dominante Spielanlage hier unbeeindruckt auch gegen den Bundesligisten durch, konnte die Gäste in den vergangenen Minuten doch deutlich in die eigene Hälfte drängen.

8. Min Wenige Sekunden später fasst sich Glatzel ein Herz und versucht es aus der Distanz. Der wäre vermutlich gefährlich gekommen, doch Schlotterbecks Brust steht im Weg.

8. Min Langer Ball auf Vagnoman, der eigentlich harmlos ist, doch bei Lienhart und Flekken stimmt die Kommunikation nicht, so dass dieser ins Aus klären muss. Das gefällt den Hamburger Fans.

6. Min Der nächste Abschluss. Auf links hat Vagnoman Platz, bricht aber ab und gibt in die Mitte zu Kittel. Der Startelf-Rückkehrer versucht den Schlenzer, der aber letztlich harmlos gerät.

5. Min Und jetzt erstmals der HSV! Jatta bringt eine ganz starke Flanke in den Strafraum, wo Glatzel gegen die Laufrichtung von Flekken köpft, den Ball aber ein Stück rechts neben das Tor setzt.

4. Min Jeong wird auf rechts geschickt und hat viel Platz, seine Flanke gerät aber in den Rücken von Grifo, der die Kugel somit zwar in Richtung, aber nicht auf das Tor bringen kann.

3. Min Und die wird nicht ungefährlich, doch Lienhart setzt den Kopfball geschätzte zwei Meter über die Latte.

2. Min Freiburg holt die erste Ecke raus, zuvor blockte Heyer eine Günter-Flanke.

1. Min Das Spiel läuft, der HSV startet von rechts nach links.

Anpfiff!