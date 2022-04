Zum vierten Mal Pokal-Held? Heuer Fernandes setzt auf den X-Faktor

Wirklich auszeichnen konnte sich Daniel Heuer Fernandes beim 3:0 gegen Karlsruhe nicht. Nur drei Torschüsse gab es vom Gegner. Für den HSV-Torwart war es trotzdem eine gelungene Generalprobe für das Pokal-Halbfinale am Dienstag gegen den SC Freiburg. Mit dem sechsten Spiel ohne Gegentreffer in dieser Saison konnte er neues Selbstvertrauen tanken. Nun ist er heiß, um weiter Cup-Geschichte zu schreiben.

Pokal-Held Heuer Fernandes. Es ist eine Schlagzeile, die es in dieser Saison schon mehrfach gab. In den vergangenen drei Runden in Nürnberg, in Köln und gegen Karlsruhe setzte sich der HSV jeweils im Elfmeterschießen durch. Zum „Man of the Match“ wurde dabei stets Heuer Fernandes gewählt.

HSV: Heuer Fernandes freut sich auf DFB-Pokal gegen Freiburg

Gegen Freiburg wird der HSV-Torwart am Dienstag mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder häufiger im Mittelpunkt stehen als zuletzt bei den Spielen in der Zweiten Liga. Immerhin kommt der Gegner aus der Bundesliga und spielt als aktuell Tabellenfünfter eine starke Saison. „Die Mannschaft hat sich über die Jahre weiterentwickelt und ist ein Top-Bundesligist geworden“, so Heuer Fernandes im Interview auf DFB.de.

Der 29-Jährige hat einerseits großen Respekt vor den Freiburgern, sieht den HSV aber auf der anderen Seite auch keinesfalls chancenlos. Er hätte nichts dagegen, wenn die Entscheidung erneut erst im Elfmeterschießen fallen würde. „Weil es auch dort die Chance gibt, zu gewinnen. Es ist egal, wie wir weiterkommen. Entscheidend ist nur, dass man als Sieger vom Platz geht“, sagt er.

Das könnte Sie auch interessieren: Kommentar: Die historische Pokal-Chance des HSV

Ein großer Vorteil ist für Heuer Fernandes, dass der HSV ein Heimspiel hat. Seine Erklärung: „Wir haben erlebt, was hier im Viertelfinale gegen Karlsruhe abgegangen ist, gerade auch in der Verlängerung und im Elfmeterschießen. Das ist ein Faktor, auf den wir setzen. Das kann die Mannschaft zusätzlich pushen.“ Auch den Torhüter, der bereit für neue Heldentaten ist.