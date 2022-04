HSV – Karlsruhe 3:0: Rothosen wahren ihre letzte Chance im Aufstiegsrennen!

Der HSV hat seine leisen Aufstiegshoffnungen mit einem 3:0 Erfolg gegen den KSC am Leben erhalten. Die Hamburger dominierten das Spiel über weite Strecken und münzten die Offensivbemühungen durch Treffer von Robert Glatzel (23.), Mario Vuskovic (32.) und Josha Vagnoman (68.) in Zählbares um. Ein entscheidender Wendepunkt des Spiels war zudem die frühe Gelb-Rote Karte gegen Daniel Gordon (30.).

Der HSV hatte von der ersten Sekunde an das Heft des Handelns in der Hand, erspielte sich aber zunächst nicht die ganz klaren Torchancen. In Minute 23 war es dann aber doch so weit: Jatta findet mit einer starken Hereingabe den völlig freien Glatzel, der nur noch einköpfen braucht – 1:0.

Spätestens nach einer halben Stunde nahm das Spiel dann aber die entscheidende Wendung in Richtung HSV. Zunächst sah Gordon für ein Foul gegen Glatzel seine zweite Gelbe Karte und musste folglich vom Platz, den folgenden Freistoß nagelte Vuskovic sehenswert ins rechte Kreuzeck. Von da an war klar: Das Ausgleichen des Zwei-Tore-Rückstands würde für die dezimierten Gäste eine absolute Herkulesaufgabe werden.

Dieser Eindruck sollte sich in Hälfte zwei dann auch bestätigen. Die Hamburger ließen den KSC überhaupt nicht mehr ins Spiel kommen und kreierten selbst eine Vielzahl aussichtsreicher Chancen, beispielsweise durch Kaufmann (51.) oder Heyer (60.). Die endgültige Entscheidung besorgte dann aber Vagnoman mit einem starken Dropkick aus rund 20 Metern Torentfernung (68.). Der Treffer des Linksverteidigers zum 3:0 besiegelte dann auch den Endstand.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90. Min Heyer tritt Lorenz auf den Fuß, der Karlsruher muss behandelt werden.

90. Min Das Spiel trudelt dem Ende entgegen, es dürfte beim 3:0 bleiben.

88. Min Kittel bringt den Ball von rechts in die Mitte, wo ein Karlsruher vor Kaufmann am Ball ist, diesen aber direkt zu Wintzheimer klärt, der die Kugel aus spitzem Winkel an den Pfosten jagt.

87. Min … und der kommt nicht ungefährlich! Die Flanke von Lorenz setzt Breithaupt per Kopf nur knapp links neben das Hamburger Gehäuse.

86. Min Dem KSC bietet sich nochmal die Chance per Freistoß von halbrechts…

83. Min Über David und Kittel landet der Ball links im Strafraum bei Wintzheimer, der ein paar Schritte macht und abzieht, aber geblockt wird.

81. Min Van Rhijn verliert den Ball an der Außenlinie äußerst fahrlässig. Dadurch hat Kittel Platz, zieht aber etwas überhastet aus der Distanz ab. Knapp ein Meter fehlt zum Torerfolg.

79. Min Die Schlussphase läuft, nach menschlichem Ermessen wird hier nichts mehr anbrennen. Vom KSC kommt hier schon lange nichts mehr, der HSV hat den Schongang eingelegt. Der Spielfluss kam durch die zahlreichen Wechsel binnen kurzer Zeit etwas abhanden.

78. Min Walter nutzt seinen letzten Wechsel und bringt Chakvetadze für Alidou.

77. Min Eine Ecke von rechts findet den Kopf von Kaufmann, der das Spielgerät jedoch unter Bedrängnis über das Tor befördert.

75. Min Auch Eichner bringt nochmal zwei frische Kräfte, Batmaz und Lorenz kommen für Goller und Wanitzek.

73. Min Der nächste Doppelwechsel: Muheim und David kommen für Vagnoman und Meffert.

71. Min Nach einem Zusammenprall zwischen Schonlau und Goller kriegt der Karlsruher die Gelbe Karte. Das passt Eichner so gar nicht, er beschwert sich – und kriegt prompt auch noch Gelb.

68. Min Das dürfte wohl die Entscheidung gewesen sein! Alidou setzt sich stark über die rechte Seite durch und bringt den Ball in die Mitte, wo Kaufmann noch geblockt wird, am Strafraum aber noch Vagnoman wartet, der das Leder per sattem Dropkick ins linke Eck setzt. Das nächste sehenswerte Tor an diesem Abend!

68. Min Tor für den HSV! Vagnoman macht das Dritte!

66. Min Walter wechselt doppelt, bringt Kittel und Wintzheimer für Jatta und Glatzel ins Spiel.

64. Min Vagnoman zieht von links ab, wird jedoch zur Ecke geblockt.

60. Min Und Heyer gleich hinterher! Glatzel leitet mit dem Rücken zum Tor zum in den Strafraum startenden Rechtsverteidiger weiter, der aus der Drehung nur knapp über den Querbalken zielt.

59. Min Jatta! Der Gambier stolziert mit großen Schritten durch die gesamte gegnerische Hälfte und zieht schließlich aus 20 Metern ab. Sein Schuss ist aber zu zentral, Kuster begräbt den Ball unter sich.

56. Min Wieder kommt Jatta gefährlich zur Grundlinie durch, seine Hereingabe segelt parallel zur Torlinie durch den Strafraum und wird letztlich geklärt.

54. Min Und die wird gefährlich! Wanitzek bringt die Kugel in die Mitte, wo Hofmann am höchsten steigt. Sein Kopfball landet jedoch in den Armen von Heuer Fernandes.

53. Min Jetzt meldet sich auch der KSC in dieser zweiten Hälfte an, eine Hereingabe von rechts klärt Schonlau zur Ecke.

51. Min Erste richtig gute Chance in Halbzeit zwei! Eine der heute stark verbesserten Jatta-Flanken findet den Kopf von Kaufmann, der den Ball nur haarscharf links neben das Tor setzt.

49. Min Heyer versucht es von halbrechts aus der Distanz, wo Suhonen jedoch unglücklich in der Schussbahn steht und ins Aus abfälscht.

48. Min Der HSV übernimmt gleich wieder das Kommando, sucht aber bislang vergeblich nach einer Lücke in der Karlsruher Defensive.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Halbzeit im Volkspark – und hier ist mächtig was geboten! Nach einer gemäßigteren Phase zu Beginn sorgte Glatzel mit seinem Treffer in der 23. Minute für den Dosenöffner, knapp 10 Minuten erhöhte Vuskovic wunderschön per direktem Freistoß auf 2:0. Und: Seit der 30. Minute muss der KSC hier in Unterzahl agieren, Gordon sah nach einem Foul an Glatzel die Gelb-Rote Karte. Es gibt wenig, was hier nach 45 Minuten nicht für einen Sieg der Hamburger spricht.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+2. Min Kaufmann fasst sich aus der Distanz ein Herz, verzieht jedoch links vorbei.

45.+1. Min Zwei Minuten gibt es obendrauf.

42. Min Schon jetzt deutet sich an: Für Karlsruhe wird das hier jetzt eine Herkulesaufgabe. Der HSV hat das Spiel komplett unter Kontrolle, offensiv kommt von den Gästen mittlerweile kaum noch etwas. Dass Eichner einen Verteidiger für einen Angreifer gebracht hat, sorgt zwar für mehr defensive Stabilität, aber nicht gerade für gesteigerten Tatendrang nach vorne.

39. Min Suhonen versucht es aus circa 18 Metern per Schlenzer, verzieht letztlich aber doch deutlich.

39. Min Auf der Gegenseite wieder der HSV, wo Vagnoman über links kommt und eine scharfe Flanke schlägt, die aber an Freund und Feind vorbeisegelt.

37. Min Ein Schonlau-Aussetzer holt den KSC hier beinahe wieder ins Spiel, seine Kopfball-Rückgabe gerät viel zu kurz. Stattdessen erläuft Wanitzek sie und bringt den Ball in die Mitte, wo aber kein Abnehmer wartet.

36. Min Besser kann es hier für den HSV natürlich kaum laufen. Zwei-Tore-Führung und Überzahl – und das nach einer halben Stunde.

33. Min Eichner hat genug gesehen und wechselt taktisch. Es trifft Kaufmann, für ihn kommt O‘Shaughnessy.

32. Min Und den folgenden Freistoß nutzt Vuskovic absolut traumhaft zum 2:0! Aus circa 27 Metern jagt der Innenverteidiger den Ball mit seiner starken Schusstechnik über die Mauer ins rechte Eck.

32. Min Tor für den HSV! Vuskovic erhöht traumhaft!

30. Min Platzverweis für den KSC! Gordon bringt Glatzel zu Fall, und weil das Foul taktischen Charakter hat, sieht er die zweite Gelbe Karte.

30. Min Eine Ecke findet den Kopf von Schonlau, der aber entscheidend bedrängt wird. Seinen Kopfball kann er so nicht mehr entscheidend drücken.

28. Min Vagnoman! Der Linksverteidiger zieht nach innen und schließlich mit rechts ab, seinen Schlenzer lenkt Kuster übers Tor.

26. Min Suhonen bringt einen Ball scharf in die Mitte, wo Glatzel etwas zu spät kommt. Stattdessen können die Gäste mit vereinten Kräften klären.

24. Min Gleich im Anschluss wird es wieder gefährlich, aus einem etwas zu weiten Flugball holt Jatta noch das Maximum in Form einer Ecke heraus. Diese bringt nix ein.

23. Min Führung für den HSV! Jatta bringt von der rechten Seite eine Flanke an den zweiten Pfosten, wo Glatzel völlig alleingelassen wird und sich per Kopf nicht zweimal bitten lässt. 1:0!

23. Min Tor für den HSV! Glatzel köpft zur Führung!

21. Min Jetzt auch mal wieder der KSC, eine Flanke von Jakob erreicht Hofmann, der den Ball aber per Kopf nicht aufs Tor bekommt.

19. Min Den nimmt sich Vuskovic – und macht es gar nicht schlecht! Der Kroate zielt Richtung Torwart-Ecke, wo der Ball nur knapp über die Latte streicht. Den hätte Kuster wohl aber auch gehabt.

18. Min Jatta stört Breithaupt früh, erobert den Ball und kann kurz vor dem Strafraum nur per Foul gestoppt werden. Gelb Gordon und gute Freistoßposition!

16. Min Die Rothosen schaffen es, die erste Pressinglinie der Karlsruher zu überspielen und tauchen wenig später vor dem Kasten der Gäste auf. Dort nimmt Kaufmann eine Hereingabe direkt, wird jedoch geblockt.

15. Min Nach einem Zweikampf gegen Heyer bleibt Gondorf angeschlagen liegen, steht jedoch wenig später schon wieder.

14. Min Erste Ecke für den KSC, doch Jatta klärt per Kopf.

13. Min Nun versuchen die Karlsruher erstmals, das Aufbauspiel des HSV früh zu stören.

11. Min Im Nachlauf der Wanitzek-Flanke setzen sich die Karlsruher am Hamburger Strafraum fest, am Ende dringt Goller in den Strafraum, seine Hereingabe kann Heuer Fernandes in höchster Not klären. Erste gefährliche Aktion der Gäste!

10. Min Meffert bringt im linken Halbfeld Goller zu Fall. Freistoß für den KSC.

8. Min Suhonen wird von Jatta stark geschickt und hat im Strafraum Platz, seine halbhohe Hereingabe kann Kuster mit einer Hand wegpatschen.

5. Min Der HSV entscheidet sich dazu, das ganze spielerisch zu lösen. Am Ende schlägt Jatta eine Flanke, mit der Kuster so seine Probleme hat. Gefährlich wird es am Ende jedoch nicht.

4. Min Hamburgs Kaufmann wird auf der linken Seite gefällt, gute Position für eine Freistoßflanke.

3. Min Erste Offensivaktion der Hamburger. Glatzel will Heyer in den Strafraum schicken, der Ball ist jedoch etwas zu lang.

2. Min Der HSV baut geduldig auf.

1. Min Es geht los, der KSC stößt an, der HSV startet von links nach rechts.

Anpfiff!