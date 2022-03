HSV – Karlsruhe 2:2: Glatzel besorgt den Last-Minute-Wahnsinn!

So gut standen die Chancen auf die Teilnahme eines Zweitligisten am Endspiel des DFB-Pokals schon lange nicht mehr. Gleich vier Teams aus dem Unterhaus packten den Sprung ins Viertelfinale, nach dem Ausscheiden St. Paulis am Dienstag (1:2 bei Union Berlin) sind noch drei übrig. Das Spiel zwischen dem HSV und dem Karlsruher SC ist dabei das einzige direkte Duell zweier Zweitligisten – und für die Hamburger eine riesige Chance, der Pokal-Reise ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Kann der HSV diese Gelegenheit nutzen und den Einzug ins Halbfinale realisieren? Verfolgen Sie das Spiel im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

90.+4. Min Es geht hier hin und her, alles ist möglich!

90.+3. Min Gut drei Minuten noch. Geht hier sogar noch mehr?

90.+3. Min Jatta dringt wieder über rechts durch, diesmal ist die Flanke aber nicht gut.

90.+1. Min Tatsächlich noch der Ausgleich! Jatta bringt eine scharfe Flanke nach innen, wo Glatzel einläuft und ins lange Ecke vollstreckt.

90.+1. Min Tor für den HSV! Glatzel gleicht aus!

88. Min Starkel Ball auf Vagnoman, der einen guten Laufweg nimmt und von der Grundlinie zurückgibt, doch der KSC kann klären.

87. Min Karlsruhes Defensive steht hier enorm sicher. Wintzheimer nochmal mit einem Abschluss nach Doppelpass mit Kittel, doch auch das ist zu ungefährlich.

86. Min Eichner wechselt doppelt: Kaufmann und Schleusener kommen für Goller und Hofmann.

84. Min Der HSV erhöht den Druck wieder, das Publikum macht ordentlich Alarm. Was geht noch?

82. Min Reis dringt per Solo in den Sechszehner ein, doch Karlsruhe kann entscheidend stören. Abstoß KSC.

81. Min Vagnoman erarbeitet sich im Strafraum eine aussichtsreiche Position, ein schlechter Kontakt macht diese aber zunichte.

80. Min Walter bringt Wintzheimer, dafür geht Muheim raus. Es wird offensiver.

79. Min Mit Nachspielzeit gibt es hier wohl noch rund eine Viertelstunde. Kann sich der HSV noch in die Verlängerung retten?

79. Min Die Druckphase der Hamburger hat der KSC hier wohl vorerst überstanden, das Spiel ist wieder ausgeglichener.

76. Min Der HSV reagiert stark und macht hier gerade Dauerdruck.

75. Min Jatta tanzt Heise aus und zieht nach innen, sein Linksschuss streift abermals drüber.

74. Min Karlsruhe wechselt, Gordon kommt für den erst in Hälfte eins eingewechselten Cueto.

72. Min Kittel verschießt den Elfmeter! Der ist nicht gut geschossen, halbhoch ins linke Eck aus Sicht des Schützen. Gersbeck ist zur Stelle.

71. Min Ganz bitter für Karlsruhe: Kobald hatte schon Gelb und fliegt deshalb mit Gelb-Rot vom Platz.

71. Min … und gibt den Strafstoß!

69. Min Zwayer schaut sich die Szene an…

68. Min Zwayer zeigt auf den Punkt! Glatzel prallt im Mittelfeld mit einem Karlsruher Verteidiger zusammen. Das war zumindest diskutabel, doch war es eine klare Fehlentscheidung?

68. Min Elfmeter für den HSV!

65. Min Der HSV hier binnen weniger Minuten mit zwei Abspielfehlern im Aufbau. Das ist etwas bezeichnend für die letzten Minuten, die Rothosen konnten das Momentum nach dem Treffer nicht auf ihre Seite ziehen.

63. Min Jatta zieht von links in die Mitte und zieht ab, der Ball segelt jedoch übers Tor.

62. Min Kittel zieht von links nach innen und zieht ab, Gersbeck klärt zur Ecke. Diese bringt keine Gefahr.

60. Min Die Flanke bringt keine Gefahr.

60. Min Alidou bringt im rechten Halbfeld Thiede etwas hölzern zu Fall. Freistoß für den KSC.

59. Min Und gleich der nächste Tausch, Alidou kommt für Chakvetadze.

58. Min Reis fügt sich gleich mit einem Abschluss ein, doch den abgefälschten Versuch fängt Gersbeck ab.

55. Min Walter reagiert direkt, Reis und Vagnoman kommen für Kinsombi und Gyamerah.

52. Min Wahnsinn, der direkte Anschluss! Chakvetadze flankt von links butterweich auf Glatzel, der im Zurücklaufen stark über Gersbeck hinweg zum Anschluss einköpft.

52. Min Tor für den HSV! Glatzel besorgt den Anschluss!

51. Min Die Badener nutzen ihre erste Chance gleich, um die Führung auszubauen. Hofmann markiert den Treffer, staubt einen Schuss von Wanitzek ab.

51. Min Tor für den KSC! Hofmann erhöht für Karlsruhe!

50. Min Wieder Jatta über rechts, die Flanke rutscht aber erneut ab. Der Gambier ist hier sehr aktiv, agiert bei seinen Abschlussaktionen aber größtenteils sehr unglücklich.

48. Min Erste gefährliche Aktion des HSV! Kinsombi spielt einen starken Pass in die Schnittstelle auf Jatta, der den Ball scharf flach in die Mitte bringt. Dort kommt Gersbeck jedoch Glatzel zuvor.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Halbzeit im Volkspark. Der HSV machte hier über weite Strecken das Spiel, wurde aber nur selten zwingend in seinen Offensivbemühungen. Der KSC wurde bei seinen Gegenstößen dagegen gefährlicher und belohnte sich kurz vor der Halbzeit mit der Führung. Vor allem von der Hamburger Offensive muss im zweiten Durchgang deutlich mehr kommen.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+3. Min Der bringt jedoch nichts ein.

45.+2. Min Kobald sieht Gelb nach einem Foul an Glatzel. Nochmal Freistoß von links.

45.+2. Min Den Abschluss hat aber der KSC, Cueto zieht nach innen, doch Heuer Fernandes ohne Probleme.

45.+1. Min Zwei Minuten gibt es obendrauf.

45. Min … doch die bringt nichts ein.

44. Min Nochmal Ecke für den HSV…

43. Min Über Kittel setzen sich die Rothosen gleich wieder am gegnerischen Sechszehner fest, doch zum wiederholten Mal fehlt die entscheidende Idee.

42. Min Der HSV macht hier das Spiel, doch Karlsruhe hatte bereits einige Abschlüsse und führt nun kurz vor der Pause. Wie reagiert die Walter-Elf?

40. Min Und der Standard bringt die Führung für die Badener. Heise zirkelt den Freistoß aus etwas mehr als 20 Metern flach um die nicht sonderlich gut postierte Mauer.

40. Min Tor für den KSC! Heise macht den Freistoß!

39. Min Vuskovic rutscht im Aufbauspiel weg und sorgt somit für einen gefährlichen Gegenstoß der Karlsruher. Gyamerah weiß sich im Rückwärtsgang gegen Cueto nicht mehr ohne Foul zu helfen und sieht Gelb. Zudem gute Freistoßposition für den KSC…

36. Min Heuer Fernandes interpretiert seine Rolle gewohnt offensiv und klärt einen Ball mutig Mitte der eigenen Hälfte per Kopf.

35. Min Meffert dringt auf links mit viel Platz in den Strafraum ein. Die Hereingabe ist eigentlich ungefährlich, wird aber noch abgefälscht und rollt so gegen den schon geschlagenen Gersbeck ans Außennetz.

34. Min Viel Ballbesitz für die Rothosen in diesen Minuten, bei Ballverlust funktioniert das Gegenpressing gut. Wirklich gefährlich wurde es aber schon lange nicht mehr.

32. Min Der HSV setzt sich fest am Karlsruher Strafraum. Der Ball kommt zu Kittel, das Zusammenspiel mit Glatzel und Vuskovic ist dann aber zu kompliziert.

29. Min Glatzel dringt in den Strafraum und holt eine Ecke raus – und die wird gefährlich! Der Kittel-Standard rauscht durch den ganzen Sechszehner, findet aber keinen Abnehmer.

26. Min Verletzungsbedingter Wechsel bei Karlsruhe: Choi kann nicht weitermachen, für ihn kommt Cueto ins Spiel.

24. Min Jetzt wieder der HSV! Muheim mit einer starken Flanke auf Glatzel, der an den Ball kommt, diesen aber nicht aufs Tor bekommt. Am zweiten Pfosten lauerte noch Jatta, doch der verpasst.

21. Min … und der fliegt den Hamburgern fast um die Ohren! Vuskovic versucht sich beim Standard, fehlt dann jedoch hinten, wodurch der HSV völlig offen ist und Choi plötzlich frei vor Heuer Fernandes steht. Doch der Deutsch-Portugiese pariert klasse!

20. Min Gute Freistoßposition für den HSV…

19. Min Schonlau! Heuer Fernandes eilt aus seinem Tor, verschätzt sich aber, wodurch Goller vorbeizieht, im letzten Moment aber vom HSV-Kapitän am Abschluss gehindert wird. Wichtige Aktion!

18. Min Nächste Chance für den HSV: Eine Chakvetadze-Flanke ist eigentlich was für die KSC-Abwehr, doch stattdessen unterläuft der Abwehr ein Querschläger, der am zweiten Pfosten bei Kittel landet. Der versucht es direkt, verfehlt jedoch das lange Eck.

16. Min Wenn beim KSC mal etwas geht, wird zumeist in der Mitte der große Hofmann gesucht. Bislang kriegen das die Hamburger aber ordentlich verteidigt.

15. Min Eine missglückte Kittel-Flanke findet über Umwege Jatta, der auf Kinsombi durchstecken will. Doch der Pass ist schwach und trudelt ins Toraus.

13. Min Auf der einen Seite hat Hofmann die Chance per Kopf, köpft aber Heuer Fernandes in die Arme. Der macht das Spiel per Abstoß schnell und findet Jatta, der Platz hat, die Hereingabe auf Glatzel ist aber zu ungenau.

11. Min Ein langer Diagonalball auf Jatta bringt den Gambier eigentlich in eine aussichtsreiche Position, doch der hat Probleme bei der Ballkontrolle.

9. Min Erster Vorstoß der Karlsruher, Thiede versucht es per Volley aus der Distanz, doch dieser rutscht ihm über den Schlappen und rauscht deutlich vorbei.

8. Min Kittel trifft Wanitzek bei der Ballmitnahme unglücklich an der Brust, doch der Karlsruher kann weitermachen.

6. Min Der Funke ist hier in den ersten Minuten gleich mal auf die HSV-Fans übergesprungen, das ist deutlich zu hören.

4. Min Der nächste Vorstoß! Schonlau mit einem langen Ball auf Kittel, der hereingibt und zur Ecke geblockt wird. Diese landet im Rückraum bei Chakvetadze, der deutlich drüber zielt.

2. Min Muheim schickt Kittel auf links, der Ball ist aber leicht in den Rücken des Technikers gespielt, was die Kontrolle unmöglich macht. Abstoß Karlsruhe.

1. Min Der Ball rollt und der HSV startet hier mit Vollgas! Chakvetadze traut sich aus der Distanz etwas zu, wenngleich der Ball einige Meter rechts vorbeirauscht.

Anpfiff!