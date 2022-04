Klare Ansage beim HSV: Keine Rücksicht auf das Pokal-Spiel

Die Gegensätze könnten kaum größer sein. In der Liga gibt es für den HSV in dieser Saison nach der 0:1-Pleite in Kiel nicht mehr viel zu holen. Das Heimspiel am Samstag gegen Karlsruhe wird am Ende wohl nur einen überschaubaren sportlichen Wert haben. Komplett anders sieht es drei Tage später im DFB-Pokal aus. Dann wartet auf den HSV eine historische Chance.

Wie geht Trainer Tim Walter mit dieser ungewöhnlichen Situation um? Hat er beim Spiel gegen Karlsruhe auch schon das Halbfinale gegen Freiburg am Dienstag im Hinterkopf und wird den einen oder anderen Profi schonen? Über die Antwort muss Walter nicht lange nachdenken. Für ihn steht fest: Er wird keine Rücksicht auf das Pokal-Spiel nehmen.

„Schonen gibt es nicht“, erklärt der HSV-Trainer. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das gilt auch für das Spiel am Samstag, es ist genauso wichtig.“

Das könnte Sie auch interessieren: Auf dem Kiez: KSC-Ultras wollen HSV-Fans provozieren

Auch wenn es für den HSV am kommenden Dienstag eine historische Chance ist und man erstmals seit 35 Jahren wieder in das Finale des DFB-Pokals einziehen kann, beginnt die Vorbereitung auf das Spiel gegen Freiburg erst nach dem Auftritt gegen Karlsruhe.

Kittel meldet sich zurück und kann spielen

Ausnahmen gibt es keine. Auch Sonny Kittel, der die vergangenen beiden Tage mit Knie-Problemen aussetzen musste, wird nicht in Watte gepackt. Er soll am Freitag beim Abschlusstraining für das Karlsruhe-Spiel wieder auf dem Platz dabei sein. Walter: „Am Samstag wird er dann spielen können.“