Der HSV tritt am Samstagabend im heimischen Volksparkstadion das letzte Spiel des Jahres gegen den FC Schalke 04 an – und die Ausgangslage könnte spannender nicht sein. Am ersten Spieltag der Rückrunde trifft die Mannschaft von Trainer Tim Walter auf den punktgleichen Tabellennachbarn aus Gelsenkirchen. Mit einem Heimsieg könnten die Rothosen mindestens auf dem Relegationsplatz überwintern. Ob das gelingt? Verfolgen Sie das Spiel im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker