Der HSV gewinnt nach einem nervenaufreibenden und hochklassigen Match gegen den Bundesligisten Köln nach Elfmeterschießen mit 5:4 und ziehen nicht unverdient in das Viertelfinale des DFB-Pokals ein! Während es in der 120. Minuten nach einem Elfmeter für Köln noch nach einem Drama für den HSV aussah, konnten die Rothosen im Elfmeterschießen den Sieg doch noch erringen. Beim Stand von 5:4 für den HSV, muss der Kölner Kainz treffen, was dieser aus tut. Da der Profi den Ball kurioserweise jedoch beim Abschluss doppelt trifft, wird der Treffer aberkannt und die Truppe von Tim Walter zieht in das Viertelfinale ein!

Köln: Kainz trifft, aber der Ball ist irregulär getroffen! Kainz rutscht weg und trifft den Ball doppelt. Das Tor zählt nicht und wird aberkannt. Zwei Kontakte sind bei einem Elfmeter nicht erlaubt. Er hat sich mit dem rechten Fuß ans linke Standbein geschossen. Damit ist der Elfer laut Regelwerk ungültig. Der HSV ist eine Runde weiter und steht im Viertelfinale! Wahnsinn!

HSV: Schonlau trifft unten rechts zur erneuten Führung! 4:3 HSV!

Köln: Heuer Fernandes ist in der richtigen Ecke und kommt nicht ganz ran. Duda gleicht zum 3:3 aus. Wahnsinn!

HSV: Gyamerah knallt den Ball kompromisslos in den Winkel! 3:2 für den HSV!

Köln: Ausgleich! 2:2, Ljubicic trifft!

HSV: Vuskovic trifft zur erneuten 2:1-Führung!

Köln: Modeste gleicht aus! 1:1!

HSV: Kittel verschießt! Weiter nur 1:0 für den HSV.

Köln: Köln verschießt den ersten Elfmeter! Heuer Fernandes hält!

Elfmeter HSV: Schütze bei den Rothiosen ist Kinsombi. Der Mittelfeldmann trifft!

Das Elfmeterschießen beginnt!

Abpfiff! Es gibt Elfmeterschießen!

121. Min.: Tor für Köln! Modeste verwandelt den Strafstoß. Was für eine Katastrophe für die Rothosen.

121.Min.: Schonlau hält Modeste im Strafraum. Die Entscheidung ist mindestens fragwürdig. Ist das bitter.

120. Min.: Elfmeter für Köln!

119. Min.: Die Kölner bringen jetzt viele Bälle in den Strafraum, der HSV verteidigt mit Mann und Maus.

118. Min.: Nächste Ecke für Köln. Der Ball kann zunächst aus dem Strafraum geklärt werden, doch die Heim-elf bleibt in Ballbesitz.

117. Min.: Mikkel Kaufmann kommt für den Torschützen Robert Glatzel in die Partie.

116. Min.: Glatzel holt einen Einwurf in der Hälfte von Köln. Das bringt etwas Zeit.

114. Min.: Köln mit dem nächsten Abschluss durch Hector. Zwei Hamburger werfen sich in den Schuss. Den Ball kann Heuer Fernandes anschließend fangen.

113. Min.: Köln wirft immer mehr vorne rein. Die Zeit tickt für die Hamburger.

111. Min.: Tim Walter wechselt noch einmal. Jan Gyamerah kommt für Miro Muheim in das Spiel.

110. Min.: Eckball für Köln. Uth bringt den Ball in die Mitte, Reis kann per Kopf klären.

108. Min.: Die Truppe von Tim Walter wirft sich jetzt in jeden Zweikampf rein. Noch etwas mehr als zehn Minuten muss der HSV von der Uhr nehmen um das Viertelfinale zu erreichen.

107. Min.: Der HSV steht jetzt kompakt in der eigenen Hälfte, Köln versucht anzulaufen.

106. Min.: Die letzten 15 Minuten brechen an.

Halbzeit!

105. Min.: Nächster Konter vom HSV. Die Flanke von links landet jedoch in den Armen von Schwäbe.

104. Min.: Walter wechselt: Kinsombi kommt für Alidou auf den Platz.

103. Min.: Der HSV kontert. Jatta kann im Strafraum zwar zum Abschluss kommen, der Ball bleibt jedoch an einem Kölner hängen.

101. Min.: Der Freistoß, ausgeführt von Uth, landet in der Mauer der Hamburger.

100. Min.: Köln bekommt einen Freistoß aus einer sehr aussichtsreichen Position, knapp 20 Meter vor dem Tor, zugesprochen. Walter regt sich lautstark an der Seitenlinie auf und kassiert die gelbe Karte.

99. Min.: Der Stürmer hat eine Platzwunde an der Lippe und bleibt zunächst draußen, bis die Blutung gestillt ist.

97. Min.: Glatzel bekommt bei einem Zweikampf einen Schlag ab und muss kurz behandelt werden.

96. Min.: wie geht der Bundesligist jetzt mit dem Rückstand um?

93. Min.: Ganz starker Treffer vom HSV! Nach einer starken Verlagerung auf Alidou, ist es im Anschluss Kittel mit einer butterweichen Flanke direkt auf den Kopf von Glatzel, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch in das Tor der Kölner befördern muss.

92. Min.: Tooooor für den HSV! Glatzel trifft zur Führung!

91. Min.: die Verlängerung läuft!

Abpfiff! Es gibt Verlängerung!

90. Min.+2: Meffert kassiert die gelbe Karte.

90. Min. +1: Erneut eine Ecke für den HSV. Diese sorgt jedoch für keine Gefahr.

90. Min.: Drei Minuten Nachspielzeit!

89. Min.: Glatzel kommt hier eigentlich im Strafraum zum Abschluss, trifft allerdings ein Bein anstelle des Balls. Freistoß für Köln.

88. Min.: Erneut spielt der HSV kurz raus und spielt die Kugel in die Beine der Kölner. Zum Glück spielen diesen, den Ball auf Modeste, der deutlich im Abseits steht. Es hätte hier wieder gefährlich werden können.

86. Min.: Der Wechsel von Jatta hat das HSV-Spiel weiter belebt. Der Flügelspieler bringt ordentlich Frische und Power in das Spiel der Hamburger.

85. Min.: Noch fünf Minuten sind hier zunächst zu spielen. Der HSV spielt hier weiter ganz stark mit und übernimmt in den letzten Minuten die Kontrolle.

83. Min.: Der anschließende Freistoß wird extrem gefährlich, denn er landet am langen Pfosten bei Heyer, der aus ziemlich spitzen Winkel erneut den Pfosten trifft. Beinahe die Führung für die Rothosen!

82. Min.: Jatta geht über rechts durch und wird von Hübers gezogen. Klare gelbe Karte für den Verteidiger, die Schiedsrichter Schlager auch gibt.

80. Min.: Das Spiel bleibt zehn Minuten vor Schluss völlig offen. Beide Teams agieren auf Augenhöhe und können immer Mal wieder für Nadelstiche sorgen.

79. Min.: Wintzheimer verlässt den Platz. Jatta kommt rein.

78. Min.: Modeste kommt das erste Mal nach einer Ecke mit dem Kopf an den Ball und prüft Heuer Fernandes. Der Ball ist jedoch zu unplatziert.

76. Min.: Schindler sieht die gelbe Karte und wird nach der Aktion ausgewechselt. Neu in die Partie kommt Ondrej Duda.

73. Min.: Der anschließende Freistoß ist extrem gefährlich. Schwäbe muss sich bei dem Ball von Kittel extrem lang machen und kann gerade so zur Ecke klären.

72. Min.: Glück für Köln! Hector foult kurz vor dem Strafraum und ist schon gelb verwarnt. Das muss eigentlich die gelb-rote Karte sein. Bitter für den HSV!

70. Min.: Köln kombiniert sich gefährlich in den Strafraum, doch der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Glück für den HSV: Das war eine Fehlentscheidung.

68. Min.: Nach fast 70 Minuten kann festgehalten werden, dass kein Klassenunterschied erkennbar ist. Die Rothosen sind weiter in der Partie und konnten das Spielgeschehen in den letzten Minuten wieder mehr von ihrem eigenen Tor fernhalten.

66. Min.: Nächster Wechsel bei den Kölnern: Kingsley Ehizibue verlässt den Platz und Benno Schmitz geht rein.

65. Min.: Es folgt eine weitere Ecke, die jedoch keine Gefahr vor dem Kölner Tor auslöst.

63. Min.: Ganz starker Außenrist-Ball von Alidou auf Wintzheimer, der die Kugel jedoch nicht verarbeiten kann. Immerhin springt eine Ecke für den HSV heraus.

61. Min.: Nun der Wechsel bei Köln: Andersson und Thielmann verlassen den Platz. Modeste und Özcan kommen neu in die Partie.

60. Min.: Nach einer Ecke vom HSV kommt Ehizibue klar mit der Hand an den Ball. Das Spiel läuft jedoch weiter.

59. Min.: Die zweite beginnt wie die erste Halbzeit. Köln macht zunächst mehr und kam bislang zu einer gefährlichen Aktion. Der HSV hat hier bisher für noch keine Gefahr in der zweiten Halbzeit sorgen können.

57. Min.: Bei Köln macht sich Torjäger Modeste bereit.

54. Min.: Der HSV spielt weiterhin mit dem Feuer bei diesen Spieleröffnungen! Auch in der zweiten Halbzeit verzichten die Rothosen nicht auf ein extrem gefährliches Kurzpassspiel im Aufbau.

51. Min.: Weiter keine Tore in diesem DFB-Pokal-Achtelfinale. Es ist bislang jedoch ein 0:0 der besseren Sorte.

49. Min.: Wieder Köln! Eine hohe Hereingabe landet bei Andersson, der einen Aufsetzer in Richtung des HSV-Tors bringt. Dieser ist allerdings zu unplatziert, sodass Heuer Fernandes keine Probleme hat.

47. Min.: Die nächste riesige Gelegenheit für Köln! Eine mega Rettungsaktion von Keeper Heuer Fernandes rettet jedoch den HSV! Köln kombiniert sich über die rechte Seite vor das Hamburger Tor. Der Hamburger Schlussmann reagiert nach einem Abschluss von Thielmann Weltklasse.

46. Min.: Es geht weiter!

Es geht mit 0:0 in die Pause. In den ersten 20 Minuten sind es die Kölner, die sich mehr Chancen herausspielen. Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit jedoch kommen die Rothosen immer mehr aus der Deckung und können sich über Glatzel eine riesige Möglichkeit herausspielen, ehe Heyer und Kittel ebenfalls die Führung auf dem Fuß haben. Nachdem der Ball durch einen Abschluss von Heyer zunächst an den Kölner Pfosten klatscht, zirkelt Kittel die Kugel nur Millimeter am Pfosten vorbei. Eine Halbzeitführung für die Gäste wäre somit nicht unverdient gewesen.

Halbzeit!

45. Min.: Mega-Chance für den HSV! Heyer setzt sich gegen mehrere Kölner durch und steht plötzlich frei vor dem Tor, setzt den Ball jedoch an den Pfosten. Vom Aluminium landet die Kugel bei Kittel, der erneut aus extrem guter Position zum Abschluss kommt. Der Ball geht nur Millimeter am rechten Pfosten vorbei. Das muss die Führung für die Rothosen sein!

45. Min.: Es gibt eine Minute Nachschlag.

44. Min.: Jonas Hector sieht nach einem Zweikampf die erste gelbe Karte der Partie.

43. Min.: Andersson wird geschickt und ist so gut wie durch, doch Muheim kann den Ball ganz stark ablaufen und zurück zu Heuer Fernandes spielen. Das wäre extrem gefährlich geworden. Starke Aktion des Verteidigers!

42. Min.: Schindler probiert es mit einer weiteren Flanke, die jedoch deutlich im Aus landet.

40. Min.: Nächste Ecke für den HSV! Die Rothosen finden jetzt immer besser in die Partie und können sich mehr und mehr vor dem Tor der Kölner zeigen.

37. Min.: Glatzel mit dem nächsten Abschluss! Das Leder kann jedoch zur Ecke abgewehrt werden.

35. Min.: Heuer Fernandes jetzt mal mit einem langen Ball und der HSV bekommt eine erste Mega-Chance! Über Umwege landet der Ball in der Mitte bei Glatzel, der plötzlich völlig frei vor dem Kölner Kasten den Ball an Schwäbe vorbeidrückt. Doch die Kugel geht knapp über das Tor. Das wäre beinahe die Führung für die Rothosen gewesen!

32. Min.: Köln jetzt mit einem Freistoß aus dem linken Halbfeld. Doch auch dieser ruhende Ball sorgt für keine größere Gefahr.

30. Min.: Immer wieder will der HSV kurz und flach hinten rausspielen. Immer wieder drückt Köln früh und lauert auf die Fehler. Einmal wäre es beinahe schiefgegangen. Die Spielweise für den Spielaufbau der Rothosen wirkt extrem riskant.

28. Min.: Der Ball von Kittel bleibt jedoch bei dem ersten Kölner hängen. Weiterhin gelingt des den Rothosen nicht, hier für größere Gefahr zu sorgen.

27. Min.: Freistoß für den HSV aus dem rechten Halbfeld.

25. Min.: Hübers geht gegen Wintzheimer heftig in den Zweikampf und trifft den Stürmer von hinten. Schiedsrichter Schlager belässt es jedoch bei einer Ermahnung.

22. Min.: Riesenchance für Köln! Der HSV spielt erneut flach heraus, doch der Ball von Heuer Fernandes landet bei einem Kölner, die weiterhin früh Druck ausüben. Uth kann auf das leere Tor einschieben, aber nimmt den Ball noch an, sodass Schonlau in allerletzter Sekunde den Fuß dazwischen bekommt und zur Ecke retten kann. Das hätte das 1:0 sein müssen.

20. Min.: Köln kommt erneut über Außen und bringt den Ball erneut auf Andersson, der dieses Mal jedoch an dem Ball vorbeischlägt.

18. Min.: Schindler liegt im Strafraum nach einem Zweikampf mit Muheim, der den Rechtsaußen mit der Hand im Gesicht berührt, auf dem Boden. Das ist jedoch zu wenig für einen Elfmeter!

16. Min.: Nach der ersten Viertelstunde kann keine Mannschaft die komplette Kontrolle übernehmen. Köln versucht es immer wieder mit Flanken und kam nach einer Ecke zu der bislang besten Gelegenheit. Auf der Gegenseite hat der HSV noch keine Gefahr vor dem Kasten von Schwäbe zustande gebracht.

14. Min.: Köln mit dem nächsten Abschluss. Über Umwege gelangt die Kugel bei Uth, der umgehend aus über 20 Metern den Ball auf das Tor bringen will. Das Leder landet jedoch deutlich neben dem Hamburger Tor.

12. Min.: Der HSV presst ebenfalls weit vorne. Auch, wenn die Rothosen eine Etage tiefer spielen, wollen sie sich nicht hinten reindrücken lassen.

10. Min.: Wintzheimer zieht von rechts in die Mitte und will aus 20 Metern den Ball auf den Kasten von Schwäbe bringen. Der Ball bleibt jedoch an einem Kölner hängen.

9. Min.: Die Kölner üben jetzt mehr Druck aus und wollen die Kontrolle übernehmen. Die Heim-Elf drückt früh.

8. Min.: Großchance für Köln! Andersson kommt nach der Ecke mit dem Kopf an den Ball. Die Kugel fliegt mit viel Tempo auf den Kasten des HSV, doch Heuer Fernandes kann mit einem starken Reflex retten!

7. Min.: Köln läuft den HSV früh an und kann so den Ball erobern und in die Mitte bringen. In letzter Sekunde kann Schonlau zur Ecke klären.

5. Min.: Reis versucht über die rechte Seite nach langem Einwurf von Heyer eine weitere Ecke herauszuholen. Schiedsrichter Daniel Schlager entscheidet jedoch auf Abstoß. Man merkt, dass die Rothosen mitspielen wollen.

3. Min.: Der HSV holt sich über links eine erste Ecke heraus. Der kurz ausgeführte Ball wird jedoch nach hinten gespielt und nicht in die Gefahrenzone gebracht.

2. Min.: Die Heim-Elf aus Köln hat ganze sechs Veränderungen in der Startformation zu verzeichnen.

Min.: Der Ball rollt! Die Rothosen spielen von links nach rechts.

Schiedsrichter der Partie ist Daniel Schlager.

Bei den Rothosen zunächst auf der Bank sitzen folgende Spieler: Johansson, Gyamerah, Kinsombi, Kaufmann, Jatta, Meißner, David, Andresen, Krahn.

So startet die Heim-Elf aus Köln: Schwäbe – J. Horn, Hübers, Kilian, Ehizibue – Hector, Thielmann, Ljubicic, Schindler – Andersson, Uth.

Der HSV startet mit folgender Elf in die DFB-Pokalpartie: Heuer Fernandes – Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim – Meffert – Reis, Kittel – Alidou, Glatzel, Wintzheimer.

Für den HSV geht es in diesem Achtelfinale nicht nur um das Prestige und zu zeigen, dass man auf Bundesliga-Niveau mithalten kann, sondern auch um eine Menge Geld. Vom DFB würde es eine Prämie von rund einer Million Euro für den Einzug in das Viertelfinale geben.

Wie wird der Plan des HSV im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten aussehen? HSV-Trainer Walter: „Unsere Abläufe sind immer die gleichen. Wir verteidigen gut. Und wir wollen viel den Ball haben, nur dann kann man den Gegner stressen. An diesem Plan werden wir auch in Köln festhalten

Auch HSV-Coach Walter sprach über seinen Kontrahenten Baumgart: „Wenn wir gegeneinander gespielt haben, war das immer sehr intensiv, aber immer mit hohem Respekt. Das ist das entscheidende. Dass er seine Art hat, wie er rüberkommt, ist gut. Wir sind der HSV und ich gucke auf uns.

Köln-Coach Steffen Baumgart, selbst HSV-Fan, sprach im Vorfeld der Partie über Tim Walter und den Gegner: „Wir haben uns kennengelernt als er Trainer in Kiel war. Tim Walter ist jemand, der eine klare Idee von Fußball hat, die er unabhängig vom Gegner ausgibt. Er richtet seine Mannschaft sehr offensiv aus. Sie finden immer wieder gute Lösungen von hinten nach vorne“, so Baumgart. Und weiter: „Von der Tabellensituation her sind sie nicht da, wo sie stehen wollen, aber sie sind auf einem guten Weg. Der Fußball ist sehr ansehnlich. Sie haben die beste Abwehr der 2. Bundesliga. Es kommt eine Menge auf uns zu.“

In der Saison 18/19 gelang den Rothosen zuletzt der Einzug in das Viertelfinale. Damals scheiterte man sogar erst im Halbfinale gegen RB Leipzig. Letztes Jahr flog der HSV bereits in der ersten Runde aus dem Wettbewerb.