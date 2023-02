Darmstadt – HSV 1:1: Später Ausgleich! HSV verspielt den Sieg

Erster gegen Zweiter, Darmstadt gegen den HSV, Flutlicht, 20.30 Uhr: Alles war angerichtet für das Topspiel der Zweiten Liga – und das wurde es dann auch! Der HSV ging früh durch Ransford Königsdörffer in Führung (5.), schon im Laufe der ersten Hälfte kamen die Gastgeber aber besser ins Spiel. Den am Ende verdienten Ausgleich erzielten die Darmstädter dann aber erst spät durch den eingewechselten Filip Stojilkovic (81.). Durch das 1:1 bleibt der HSV vier Punkte hinter dem Tabellenführer.

Der HSV erwischte einen Blitzstart in die Partie und ging schon nach fünf Minuten in Führung: Ransford Königsdörffer, der anstelle von Bakery Jatta (kam am Spieltag zu spät zu einem Teammeeting) in der Startelf stand, schob nach einem Steilpass von Moritz Heyer zum 1:0 für die Gäste ein (5.). Der Traumstart gab den Hamburgern aber keine Sicherheit, vielmehr übernahm Darmstadt das Kommando, hatte überraschend mehr Ballbesitz und durch den starken Ex-Hamburger Frank Ronstadt (22.) sowie Philip Tietz (26.) gute Chancen.

Die beste vergab dann Mathias Honsak, als HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes gerade noch per Fußabwehr vor der Linie klären konnte (41.). Das Team von Tim Walter, das gegen die aggressiv agierenden Darmstädter zu fehlerhaft agierte, war mit der knappen Führung zur Pause gut bedient. Und auch in Hälfte zwei bekam der HSV keine Kontrolle. Reis verpasste nach einem Solo den richtigen Moment für den Abschluss (52.), danach wurde offensiv vor allem nur noch eine Mannschaft gefährlich: Darmstadt.

Der eingewechselte Stojilkovic sorgte für viel Gefahr, scheiterte erst per Kopf (69.) – traf dann aber doch noch zum verdienten Ausgleich. HSV-Verteidiger Jonas David, der den richtigen Moment des Fouls verpasste, hatte gegen den Darmstädter Joker das Nachsehen und der schob am Ende clever ein (81.). In der Folge machten die „Lilien“ weiter Druck, hatten das Momentum auf ihrer Seite und die Hamburger wurden nur noch über Konter gefährlich.

Am Ende stand ein leistungsgerechtes 1:1, bei dem der HSV die glücklichere Mannschaft war. Über den späten Ausgleich wird er sich aber trotzdem ärgern. Durch das Remis bleiben die Rothosen weiterhin vier Punkte hinter dem Tabellenführer aus Südhessen (49 Zähler), das Team von Tim Walter wird aber auch nach dem Spieltag vor dem 1. FC Heidenheim auf Platz zwei rangieren.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+4 Min Noch mal Ecke für den HSV. Schuhen kann die Hereingabe von Muheim wegfausten, der Ball landet bei Meffert – dessen Abschluss ist allerdings zu zentral.

90.+3 Min Dompé hat links wieder den Ball und flankt hoch auf den zweiten Pfosten. Dort kann Neméth den Ball nicht in Richtung Tor befördern, es gibt Abstoß.

90.+1 Min Der HSV kontert. Glatzel verarbeitet einen Steilpass von Dompé und spielt flach in den Rückraum. Jatta ist bei der Ballannahme aber zu unsauber und der Ball ist wieder futsch.

90. Min Darmstadt läuft den HSV nach wie vor sehr hoch an und ist mit dem 1:1 offenbar nicht zufrieden. Das Momentum gehört den Gastgebern. Es gibt vier Minuten oben drauf.

88. Min Németh arbeitet stark zurück und erobert nach einem langen Sprint gegen den eingewechselten Warming den Ball.

86. Min Darmstadt drängt jetzt auf die Führung. Mehlem setzt zum Solo an und läuft bis zum Strafraum und in diesen hinein. Im letzten Moment wird er entscheidend behindert, sodass Heuer Fernandes den Schuss des Darmstädters leicht parieren kann.

85. Min Jetzt muss der HSV aufpassen: Tietz verarbeitet einen langen Ball gekonnt und legt zurück auf Holland, der aus 17 Metern abzieht. Der Schuss rauscht knapp über die Latte.

84. Min Schonlau macht es anders als David und foult Mehlem rechtzeitig im Mittelfeld.

81. Min Tor für Darmstadt. Stojilkovic trifft zum 1:1. Darmstadt kontert – und trifft zum Ausgleich! Der HSV spielt sich über Schonlau und Dompé bis in den Strafraum, dort verliert Németh aber den Ball und plötzlich geht es ganz schnell. Ein langer Ball landet bei Stojilkovic, der ins Eins gegen Eins gegen David geht und sich durchsetzt. Der HSV-Verteidiger verpasst den Moment, ein Foul zu ziehen und ist dann zu langsam. Der Darmstädter Joker läuft aufs Tor zu und schießt an Heuer Fernandes vorbei ins lange Eck ein.

80. Min Németh zieht mit seiner ersten Aktion direkt mal einen Freistoß. Das sind wichtige Sekunden für den HSV. Schonlau erreicht die anschließende Flanke nicht ganz, Schuhen kann abfangen.

79. Min Doppelwechsel beim HSV: Der mit Gelb vorbelastete Heyer geht genauso wie Bénes aus dem Spiel, dafür kommen András Németh und Noah Katterbach.

77. Min Die Gastgeber sind inzwischen wieder das tonangebende Team. Kann der HSV die Führung über die Zeit retten?

75. Min Darmstadt macht jetzt ordentlich Druck und hat die nächste Ecke.

74. Min Bennets sorgt für viel Gefahr und lässt Reis gleich zweimal hintereinander stehen. Dann flankt der Joker und Tietz verpasst in der Mitte nur hauchzart. Erneut stand der Stürmer allerdings wohl im Abseits.

73. Min Stojilkovic setzt sich links durch, macht einen Haken und flankt dann flach in die Mitte. David ist dort aber wach und kann vor Tietz, der ohnehin im Abseits stand, klären.

72. Min Im Hamburger Fanblock brennt nun wieder Pyrotechnik. Christian Dingert unterbricht die Partie kurz. Es geht aber schnell weiter.

70. Min Gefährliche Ecke vom HSV! Im Getümmel setzt Glatzel den Ball aus kurzer Distanz jedoch neben das Gehäuse.

69. Min Erneut Stojilkovic! Heuer Fernandes pariert im Eins gegen Eins glänzend gegen den „Lilien“-Stürmer, der zuvor aber auch im Abseits gestanden hatte. Der Treffer hätte nicht gezählt.

68. Min Die beiden Darmstädter Joker werden direkt gefährlich! Bennets flankt in die Mitte, nachdem er Jatta stehengelassen hatte. Dort steht Stojilkovic blank, köpft Heuer Fernandes aber in die Hände.

67. Min Auch Darmstadt wechselt erstmals: Schnellhardt und Ronstadt gehen raus, dafür kommen Bennets und Stojilkovic.

65. Min Gelbe Karte für Miro Muheim: Der Schweizer war eindeutig zu spät gegen Holland gekommen und sieht zurecht die Verwarnung.

64. Min Erster Wechsel des Spiels: Bakery Jatta kommt auf Seiten des HSV für Ransford Königsdörffer ins Spiel.

63. Min Erneut wird Dompé auf der linken Seite freigespielt, diesmal entscheidet der Flügelspieler sich für die Flanke. Doch Zimmermann kann vor Glatzel klären.

61. Min Meffert spielt einen klugen tiefen Ball auf Dompé, der Richtung Strafraum läuft, aber nicht sofort abschließt. Stattdessen zieht der Franzose in die Mitte und bleibt dort dann hängen. Da war mehr drin.

59. Min Die Hamburger halten an ihrem mutigen Aufbauspiel fest, obwohl Darmstadt früh und effektiv Druck ausübt. Oftmals fehlen die Anspielstationen.

56. Min Der HSV probiert es mit einer einstudierten Freistoß-Variante von links: Dompé spielt flach in den Rückraum zu Bénes, dessen Schuss aber zur Ecke geklärt wird. Im Anschluss an diese köpft Schonlau drüber.

54. Min Es gibt eine kleine Rudelbildung, weil der HSV den Ball nicht ins Aus gespielt hatte, obwohl Ronstadt am Boden lag. Das bringt Darmstadts Coach Torsten Lieberknecht an der Seitenlinie ordentlich auf die Palme. Dann holt Glatzel einen Freistoß heraus und muss sich im Rahmen einer kleinen Rudelbildung einiges von seinen Gegenspielern anhören lassen – denn die hatten offenbar kein Foul gesehen.

52. Min Reis packt das Solo aus! Der Holländer läuft von links in den Strafraum und lässt ein paar Gegenspieler stehen, am Ende stolpert er aber und steht bei seinem Schuss nicht gut zum Ball.

51. Min Dompé zündet links den Turbo und flankt mit links in die Mitte, wo Ronstadt zunächst klärt. Der Abpraller landet bei Bénes, der vor seinem Volley-Versuch aber entscheidend behindert wird.

50. Min Immer wieder kann der HSV einen Darmstädter nur mit unfairen Mittel stoppen. Erst foult Meffert Ronstadt, etwas später legt David 20 Meter vor dem eigenen Strafraum Honsak. Zumindest können sich die Rothosen bisher auf ihr stabiles Kopfball-Spiel verlassen.

47. Min Es gibt den ersten ruhenden Ball der zweiten 45 Minuten Minuten, weil Schonlau auf der linken Seite foult. Der Freistoß der Darmstädter gerät aber einen Tick zu lang und geht ins Toraus.

46. Min Weiter geht‘s am Böllenfalltor! Der HSV hat zur zweiten Hälfte angestoßen. Beide Teams spielen zunächst unverändert weiter.

Durchpusten angesagt! Die knappe HSV-Führung zur Pause ist unter dem Strich mehr als glücklich. Die Hamburger gingen zwar schon nach fünf Minuten durch Ransford Königsdörffer in Führung, der nach einen schönen Steilpass von Moritz Heyer mit links zum 1:0 traf – eine weitere gute Chance hatte der HSV in Durchgang eins aber nicht. Stattdessen übernahm Darmstadt mit zunehmender Spieldauer das Kommando, hatte mehr Ballbesitz als die Gäste und erspielte sich mehrere gute Gelegenheiten. Die besten vergaben Ronstadt (22.), Tietz (26.) und vor allem Honsak (41.). Gegen den Flügelspieler der „Lilien“ konnte HSV-Keeper Heuer Fernandes kurz vor der Halbzeit gerade noch vor der Linie per Fußabwehr klären. Das mit der Führung gut bediente Team von Tim Walter zeigte sich besonders im Aufbauspiel zu fehlerhaft – während sich die Darmstädter neben ihrer Effektivität vor dem Tor vor allem darüber ärgern müssen, dass sie die finalen Pässe zumeist nicht sauber genug ausspielten.

Halbzeit

45.+1 Min Aber auch diesen Freistoß kann der HSV am Ende klären und kann die knappe Führung hier wohl in die Halbzeit retten.

45. Min Es gibt noch mal Freistoß für Darmstadt, weil Königsdörffer viel zu spät gegen Ronstadt kommt. Das Ex-HSV-Talent ist bisher der wohl beste Spieler auf dem Feld und musst behandelt werden.

43. Min Ein Dropkick-Schuss von Königsdörffer aus rund 18 Metern geht rund 15 Meter neben das Tor.

41. Min Fast der Ausgleich! Was für eine spektakuläre Szene: Muheim vertändelt den Ball auf der linken Seite gegen Holland, der Tietz steil schickt. Der Stürmer ist schneller als Schonlau, zieht in den Strafraum rein und spielt quer auf Honsak. Der befördert den springenden Ball grätschend und mit links aus kurzer Distanz in Richtung Tor – und Heuer Fernandes kann den Ball gerade noch rechtzeitig per Fußabwehr klären. Die Pille war ganz knapp nicht mit vollem Umfang über der Linie.

39. Min Ein bisschen Entlastung für die Gäste. Königsdörffer holt auf der rechten Seite einen Freistoß raus und der HSV kann kurz durchpusten.

38. Min Der HSV tut sich etwas schwer mit seinem Aufbauspiel. Darmstadt macht früh Druck und zwingt die Hamburger immer wieder zu Fehlern. Als sich Tim Walters Team mal gut freispielen kann, flankt Dompé von links zu unsauber auf Glatzel.

36. Min Es sind sind im Grunde nur die finalen Pässe, die die Hessen bisher nicht sauber ausspielen. Bei den Flanken ist der HSV bisher zumeist sehr wach, Muheim kann diesmal eine von Holland klären.

35. Min Darmstadt kombiniert im Mittelfeld clever und lässt den HSV viel laufen. Diesmal weiß sich Glatzel nur mit einem Foul zu helfen.

33. Min Das gibt es in der Tat nicht oft: Der HSV hatte nach 30 Minuten nur 39 Prozent Ballbesitz, die „Lilien“ machen überwiegend das Spiel. Ein Abschluss von Bénes aus 20 Metern geht deutlich rechts vorbei.

31. Min Stark von David! Die überlegenen Gastgeber machen in Person von Mehlem Tempo, der HSV-Verteidiger klärt mit einer Grätsche aber zur Ecke, bevor der Darmstädter abschließen kann.

30. Min Und schon wieder gibt es Ecke für den Tabellenführer. Holland bringt das Leder in die Mitte und findet Zimmermann am zweiten Pfosten – dessen Kopfball geht aber deutlich vorbei. Trotzdem: Darmstadt ist derzeit das bessere Team.

28. Min Es wirkt nicht unbedingt sicher, was der HSV momentan spielt. Die frühe Führung bringt wenig Sicherheit, erneut gibt es Ecke für Darmstadt. Die Flanke kann aber wieder geklärt werden.

26. Min Heyer hat eindeutig Probleme mit Ronstadt und kann den Darmstädter Außenverteidiger nur mit einem Foul stoppen. Dafür sieht der HSV-Verteidiger zurecht die Gelbe Karte – es ist seine fünfte der Saison. Und der folgende Freistoß wird gefährlich! Tietz rauscht nur knapp mit dem Kopf an der Hereingabe von Schnellhardt vorbei.

24. Min Der HSV ist um Entlastung bemüht und hält das Leder mal eine Weile in der gegnerischen Hälfte. Eine Flanke von Muheim wird geklärt, danach holt Dompé eine Ecke heraus – die bringt aber nichts ein.

22. Min Erste gute Chance für Darmstadt! Heyer vertändelt den Ball leichtfertig gegen Ronstadt, der sofort nach vorne spurtet und aus spitzem Winkel mit links auf die kurze Ecke zielt. Heuer Fernandes kann den strammen Schuss über die Latte lenken.

21. Min In den Offensivaktionen ist der HSV bisher bisweilen noch zu unsauber. Diesmal kann Bénes einen Ball nicht richtig verarbeiten und der Ballbesitz wechselt.

19. Min Es ist erstaunlich, wie viel über die linke Seite Darmstadts läuft. Erneut ist es Ronstadt, der sich durchsetzt und flanken kann. Erneut ist es aber auch Heuer Fernandes, der wach ist und die Situation entschärft.

17. Min Ronstadt hat eine Idee und will Mehlem steil in den HSV-Strafraum schicken. Der Pass des Ex-Hamburgers ist aber einen Tick zu steil und landet im Aus.

16. Min Glatzel will einen Freistoß herausholen, bekommt diesen nach einem weiten Einwurf aber nicht.

15. Min Einen Freistoß von Schnellhardt kann Heuer Fernandes locker abfangen.

14. Min Bei den Darmstädtern läuft aktuell fast alles über die linke Seite und Honsak. Von dem frühen Rückstand lassen sich die Gastgeber nicht beirren und haben viel Ballbesitz.

12. Min Wieder Honsak über die linke Seite. Der Darmstädter lässt Heyer stehen und flankt in die Mitte, erneut findet er aber keinen Abnehmer.

10. Min Darmstadt versucht den Rückstand schnell abzuschütteln. Honsak hat auf der linken Seite ein bisschen Platz und flankt – in der Mitte passt Muheim aber auf und kann klären.

8. Min Der HSV macht weiter Dampf. Reis setzt sich auf der linken Seite durch, seine Flanke kann Schuhen aber abfangen.

5. Min Tor für den HSV! Königsdörffer trifft zur Führung! So schnell kann das gehen. Glatzel macht den Ball nach einem Einwurf auf der linken Seite gut fest und passt auf Heyer. Der hat einen super Überblick und spielt einen langen Steilpass auf die rechte Seite zu Königsdörffer, der aus acht Metern mit der linken Innenseite in die linke Ecke vollendet. Traumstart für den HSV!

4. Min Heyer verursacht einen Freistoß aus dem Halbfeld, den Schnellhardt in die Mitte bringt. Die Hamburger Abwehr kann aber klären.

3. Min Darmstadt wird erstmals über einen langen Einwurf gefährlich. Königsdörffer passt in der Mitte aber gegen Ronstadt auf und Heuer Fernandes fängt den Ball ab.

2. Min Aus dem Hamburger Gästeblock hatte es vor dem Anpfiff brennende Pyrotechnik gegeben, das ist aber mittlerweile erlischt und die Teams tasten sich zu Beginn des Spiels ab.

1. Min Der Ball rollt! Das Topspiel hat begonnen, der HSV spielt in Durchgang eins von links nach rechts.

Anpfiff!