Was bei Darmstadt gegen den HSV alles auf dem Spiel steht

Darmstadt gegen den HSV, mehr Spitzenspiel geht nicht. Die beiden besten Vereine der Zweiten Liga treffen am Samstag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) aufeinander – und zugleich zwei echte Serien-Meister. Wer kann seine Erfolgsstrecke ausbauen?

Was haben Peter Cestonaro (68), Sandro Wagner (35), Serdar Dursun (31) und Phillip Tietz (25) gemeinsam? Alle machten sich in Darmstadt als Top-Torjäger einen Namen. Und keinem einzigen von ihnen gelang das Kunststück, jemals den HSV am Böllenfalltor zu schlagen.

Der HSV hat noch nie in Darmstadt verloren

Es dürfte eine der längsten Serien sein, die es im deutschen Fußball gibt. Neun Pflichtspiele bestritt der HSV bislang in Darmstadt, kein einziges verlor er. Weder 1979, beim ersten Aufeinandertreffen (2:1), noch vor zwölf Monaten, beim bislang letzten Duell am „Bölle“ (5:0). Und auch nicht zwischendurch. Sechs Siege, drei Remis, insgesamt 19:8 Tore. Besser geht es kaum.

MOPO

Protzen können auch die „Lilien“. Seit 20 Spielen sind sie in der Liga ungeschlagen, nur am ersten Spieltag in Regensburg setzte es eine Pleite. Kein anderer deutscher Profiklub ist in Liga eins, zwei oder drei unbesiegt.

HSV-Trainer Walter lobt den Spitzenreiter

Welche Serie reißt am Samstag? Oder bleiben womöglich beide bestehen?

„Irgendwann wird auch da das erste Mal kommen, dass die Serie reißt“, sagt HSV-Trainer Tim Walter über Darmstadt, zieht aber auch den Hut vorm Gegner: „Sie sind clever, spielen sehr intensiv, haben eine gute Offensive und treffen mit großer Effizienz. Deshalb stehen sie zu Recht da oben.“

Daran wird sich auch nach dem Topspiel nichts ändern. Den Abstand zu den „Lilien“ aber will der HSV von vier auf einen Zähler verringern – und nebenbei seine jahrzehntelange Serie ausbauen.