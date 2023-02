Er wird sich sputen müssen. Am Samstagabend begleitet Martin Harnik den HSV-Auftritt in Darmstadt als Sport-1-Experte. Sonntagfrüh düst der 35-Jährige dann zügig nach Hamburg zurück, um mit Dassendorf beim Oberliga-Topspiel in Altona aufzulaufen. Vorher aber freut er sich auf den Spitzen-Tanz in Liga zwei – und das Duell zweier Top-Stürmer. In der MOPO macht Harnik den Knipser-Vergleich.