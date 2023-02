Duell der Top-Trainer: Was HSV-Coach Walter und Darmstadts Lieberknecht verbindet

Mehr Topspiel geht nicht: Am Samstag kommt es in der Zweiten Liga zum ultimativen Gipfeltreffen. Spitzenreiter Darmstadt empfängt den Tabellenzweiten HSV. Nicht nur auf dem Rasen wird es spannend, auch an der Seitenlinie: Mit Torsten Lieberknecht und Tim Walter treffen zwei sehr spezielle Trainer aufeinander.

Noch steht das Schiedsrichtergespann für den Samstag nicht fest. Ziemlich klar dürfte jedoch schon jetzt sein, dass auch der vierte Offizielle genug Arbeit bekommen wird. Lieberknecht gegen Walter ist ein Trainer-Duell mit viel Feuer. Beide leben das Spiel ihrer Mannschaft an der Seitenlinie emotional mit. Es ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden – auch der Erfolg und die Spielweise verbindet sie zumindest teilweise.

Walter und Lieberknecht übernahmen beide 2021

Walter hat den Trainer-Job beim HSV vor der Saison 2021/22 übernommen. Zum gleichen Zeitpunkt legte Lieberknecht als Coach in Darmstadt los. In 64 Pflichtspielen als HSV-Trainer holte Walter bislang im Schnitt gute 1,91 Punkte pro Spiel. Lieberknecht brachte es als Darmstadt-Coach in bislang 59 Spielen sogar auf einen Punkte-Schnitt von 1,93 – und das, obwohl die finanziellen Möglichkeiten bei den Hessen deutlich geringer als in Hamburg sind.

MOPO

Zum dem Erfolgsrezept gehört sowohl bei Walter als auch bei Lieberknecht, dass sie bei ihrer Mannschaft auf einen großen Zusammenhalt setzen. Die Gemeinschaft steht über allem. Bei Lieberknecht ist das womöglich sogar noch einen Tick ausgeprägter als bei Walter, der teilweise beim Umgang mit seinen Spielern auch mal eine etwas derbere Wortwahl wählt. Das führte bislang allerdings nicht zu Problemen. Walter hat beim HSV die Mannschaft komplett hinter sich. Nur so kann er letztlich auch als Trainer funktionieren.

Lieberknecht verändert seine Taktik öfter als Walter

Wie sieht es bei der Spielweise aus? Auch hier gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Beide Trainer wollen einen dominanten und offensiven Fußball spielen lassen. Walter geht dabei jedes Spiel sehr ähnlich an. Er ist von seinem Plan total überzeugt und will vor allem dann auch sein Spiel durchziehen, der Gegner spielt dabei oft nur eine Nebenrolle. Lieberknecht ist in dieser Beziehung etwas anders. Die Herangehensweise und Taktik wird bei ihm je nach Gegner auch mal angepasst und verändert.

Das könnte Sie auch interessieren: Bank-Comeback! Hecking trifft als Nürnberg-Trainer auf den HSV

Fünf direkte Duelle hat es zwischen Walter und Lieberknecht bislang gegeben. Die Bilanz ist ausgeglichen. Für beide gab es zwei Siege, zwei Pleiten und ein Remis. Am Wochenende kommt es nun zum Gipfeltreffen im Kampf um den Aufstieg. Ein Duell mit viel Feuer. Nicht nur auf den Rasen, sondern besonders auch auf und vor den beiden Trainerbänken.