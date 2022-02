Nach den Siegen beim SV Darmstadt 98 (5:0) und gegen den 1. FC Heidenheim (2:0) ist der HSV beim SV Sandhausen nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen. Sonny Kittel (59.) glich für die Mannschaft von Trainer Tim Walter in einer starken zweiten Halbzeit aus, nachdem Pascal Testroet (15.) die Gastgeber früh in Führung geschossen hatte. Ein weiterer Sandhäuser Treffer von Janik Bachmann wurde wegen eines Handspiels nach Videobeweis annulliert (34.). Mit dem Unentschieden springen die Hamburger auf Platz zwei in der Tabelle, verpassen es aber, an Nordrivale Werder Bremen vorbei an die Tabellenspitze zu ziehen.

7.500 Fans im Stadion am Hardtwald in Sandhausen sahen zunächst einen starken Gastgeber, der mutig auftrat und den HSV lange nicht ins Spiel kommen ließ. Offensiv ging bei beiden Mannschaften, die zuvor zwei (HSV) bzw. drei Spiele (Sandhausen) lang ohne Gegentor geblieben waren, lange Zeit wenig.

Mit der ersten Chance des Spiels ging Sandhausen dann auch direkt in Führung: Erik Zenga setzte sich auf dem rechten Flügel durch und bediente Pascal Testroet, der aus wenigen Metern nur noch einschieben musste (15.).

Auch in der Folge blieb Sandhausen das bessere Team, der HSV stand in der Defensive zu oft neben sich. So auch in der 34. Minute, als Janik Bachmann das vermeintliche 2:0 erzielte – wegen eines Handspiels im Vorfeld aber vom Videoassistenten nachträglich ausgebremst wurde.

Erst nach dem Seitenwechsel wurde der HSV stärker. Jetzt zeigten die Hamburger plötzlich ein völlig anderes Gesicht und erarbeiteten sich Chancen im Minutentakt: David Kinsombi (48./50.) und Sonny Kittel (55.) vergaben zunächst noch beste Gelegenheiten zum Ausgleich.

Weil der HSV aber auf das 1:1 drängte, war es nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fallen würde: Sonny Kittel war es, der nach Ablage von Bakery Jatta schließlich den Ball über die Linie drückte (59.). Schon am vergangenen Wochenende gegen Heidenheim hatte er beide Hamburger Tore erzielt.

Das Walter-Team hätte danach sogar noch den Siegtreffer erzielen können, hatte aber nicht mehr die ganz großen Torgelegenheiten wie vor dem 1:1. Auch Sandhausen blieb besonders bei Kontern immer gefährlich und brachte das Remis über die Zeit.

Mit dem Punktgewinn klettert der HSV in der Tabelle zwar zumindest vorläufig auf Rang zwei, verpasst aber nach dem Patzer von Werder Bremen (1:1 gegen Ingolstadt) den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Liga. Am Sonntag können zudem der FC St. Pauli (gegen Hannover) und Darmstadt (gegen Rostock) den HSV wieder überholen.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+3 Min Der Einwurf findet keinen Abnehmer, die Sekunden laufen von der Uhr.

90.+2 Min Und da ist die Auswechslung: Seufert kommt für Bachmann. Es gibt außerdem einen Einwurf für den HSV tief in der gegnerischen Hälfte.

90.+1 Min Sandhausen wird gleich noch einmal wechseln, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Schonlau stürmt jetzt mit, bringt aber seine Flanke nicht in die Mitte.

90. Min Drei Minuten werden nachgespielt am Hardtwald.

89. Min Kittel wird auf dem rechten Flügel geschickt, kommt aber aus dem Abseits. Die letzten Augenblicke der regulären Spielzeit laufen.

88. Min Vuskovic flankt von der rechten Seite in die Mitte, aber zu nah vor das Tor von Drewes. Der Sandhäuser Keeper fängt die Hereingabe ab.

87. Min Der HSV bleibt dran und spielt auf Sieg, ohne dabei die vielzitierte Brechstange auszupacken. Stattdessen probieren es die Hamburger spielerisch gegen inzwischen tief stehende Sandhäuser.

86. Min Vier Minuten noch. Sandhausen schafft es jetzt, den Ball etwas vom eigenen Tor wegzuhalten. Chakvetadze kommt nach einem Sololauf zentral zum Abschluss, schießt aber über das Tor.

85. Min Beim HSV kommt Wintzheimer für die Schlussoffensive ins Spiel. Jatta zieht sich dafür die Trainingsjacke über.

84. Min Der Unparteiische entscheidet auf Offensivfoul und die gesamte HSV-Bank springt auf. Zu viel für den Schiedsrichter – er zeigt der Bank die Gelbe Karte.

82. Min Jatta spielt einen Fehlpass aus der eigenen Hälfte heraus, Diekmeier fängt ihn ab. Weil aber auch für seine Flanke beim Gegner Endstation ist, kann er daraus kein Kapital schlagen.

81. Min Die Schlussphase läuft! Was geht noch in diesem Spiel? Gelingt dem HSV noch das Siegtor – oder kann Sandhausen noch einmal gefährlich kontern?

80. Min Freistoß für den HSV in der Nähe des Eckball-Viertelkreises, doch die Hereingabe landet beim Gegner. Auch der zweite Versuch von Muheim findet nur die Arme von SVS-Keeper Drewes.

79. Min Sandhausen kann sich nur noch selten aus der Tiefe der eigenen Defensive befreien. Die Gäste aus Hamburg sind weiter spielbestimmend, es geht nur noch in eine Richtung.

78. Min Nächster Wechsel bei Sandhausen: Zenga geht raus, Ritzmaier kommt für die Schlussphase.

76. Min Bachmann setzt sich energisch gegen Schonlau in der Nähe der Eckfahne ein, doch der HSV bekommt keinen Freistoß. Vierzehn Minuten sind noch auf der Uhr.

75. Min Parallel hat nun auch Werder Bremen getroffen – der Nordrivale führt mit 1:0 gegen Ingolstadt. Ein Remis hier in Sandhausen würde dem HSV aktuell für Platz zwei mit drei Punkten Rückstand auf die Bremer genügen.

74. Min Das Geschehen spielt sich meistens in der Hälfte der Gastgeber ab. Jatta legt auf der linken Seite ab für Muheim, dessen Flanke aus dem Rückraum keinen Abnehmer findet. Dann entscheidet der Referee ohnehin auf Offensivfoul von Chakvetadze.

72. Min Achtzehn Minuten sind noch regulär zu spielen. Der HSV erweckt den Eindruck, als wäre er mit dem Remis nicht zufrieden und als wolle er in Sandhausen einen Dreier. Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre das auch nicht mehr völlig unverdient.

71. Min Immerhin: Der Unterhaltungswert für neutrale Zuschauer:innen ist seit der zweiten Halbzeit mit der hohen Anzahl an Torraumszenen gestiegen. Auch wenn der HSV nicht mehr das Pensum der ersten Minuten nach dem Seitenwechsel halten kann, bleibt er die gefährlichere Mannschaft.

69. Min Der enorme Druck des HSV wie vor dem 1:1 hat ein wenig nachgelassen. Zur Entlastung bekommt Sandhausen mal einen Freistoß, in dessen Folge Diekmeier im Strafraum nach einem Jatta-Zweikampf fällt und einen Elfmeter reklamiert. Zu unrecht, findet der Unparteiische – es gibt keinen Pfiff.

67. Min Chakvetadze dribbelt sich auf der rechten Seite fest und muss abbrechen. Einen Konter unterbindet Heuer Fernandes schnell, weil er aufmerksam aus seinem Tor eilt und sich einen langen Ball erläuft.

66. Min Im ersten Durchgang hatte Sandhausen das Spiel eigentlich im Griff, aber plötzlich spielt der HSV all seine Qualität aus und ist in den 20 Minuten der zweiten Hälfte klar überlegen.

64. Min Gerade erst auf den Platz gekommen, schon setzt Deville seinen Ellbogen gegen Meffert ein. Dafür gibt’s direkt Gelb.

63. Min Der HSV hat noch nicht genug und will jetzt auch die Führung. Das Bild hat sich seit dem Ausgleich nicht geändert: Hamburg hat den Ball, Hamburg spielt nach vorne, Hamburg wird gefährlich. Die Sandhäuser klären immer wieder in höchster Not.

62. Min Sandhausen wechselt doppelt aus: Deville und Christian Kinsombi betreten den Rasen, Berko und Testroet machen Platz.

61. Min Für Kittel war es das siebte Saisontor, nachdem er am vergangenen Wochenende gegen Heidenheim (2:0) mit zwei Toren bereits zum Matchwinner geworden war. Entscheidet er auch an diesem Nachmittag das Spiel?

60. Min Auch dieser Treffer wird vom Videoassistenten gecheckt, weil die Sandhäuser ein Foulspiel von Glatzel bei der Flanke reklamiert hatten. Nun ist es aber amtlich: Das Tor zählt!

59. Min Es hatte sich angedeutet – und jetzt ist es passiert! Glatzel lässt eine Vuskovic-Flanke aus dem Halbfeld durch auf Jatta, der am zweiten Pfosten lauert. Jatta legt die Kugel geschickt zurück in den Lauf von Kittel, der sie aus sechs Metern wuchtig im Tor unterbringt.

59. Min Tor für den HSV! Kittel trifft zum Ausgleich!

57. Min Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis der Ausgleich für die Hamburger fällt. Der HSV erspielt sich jetzt beinahe Chancen im Minutentankt.

56. Min Das Spiel hat sich nach der Halbzeit völlig verändert. Jetzt ist nur noch der HSV am Ball, und zwar zumeist tief in der Sandhäuser Hälfte. „Aggressiver“, fordert Sandhausen-Coach Schwartz immer wieder von der Seitenlinie.

55. Min Wieder der HSV! Kittel darf an der Strafraumkante aus der Drehung abschließen. Sein Versuch streicht nur knapp rechts am Tor vorbei.

54. Min Trainer Walter hat offenbar genau die richtige Ansprache gefunden in der Kabine. Der HSV ist deutlich engagierter als noch vor der Pause, das 1:1 liegt plötzlich greifbar in der Luft.

52. Min Es ist jetzt ein offenes Spiel, weil auch Sandhausen sich nicht versteckt und bei Kontern gefährlich bleibt. Von der Zurückhaltung der beiden Teams, die zuletzt zwei (HSV) bzw. drei Spiele (Sandhausen) kein Gegentor kassiert haben, ist jetzt nur noch wenig zu sehen.

51. Min Eine verrückte Anfangsphase in diesem zweiten Durchgang – auf einmal ist der HSV am Drücker und will den Ausgleich erzwingen. Drei gute Gelegenheiten in drei Minuten hatten die Hamburger bereits.

50. Min Kinsombi muss das 1:1 machen! Nach einer flachen Hereingabe von Kittel von links steht Kinsombi völlig frei vor dem Sandhäuser Tor, doch Drewes pariert den zu unplatzierten Schuss aus zehn Metern stark.

49. Min Und auch Chakvetadze ist direkt im Spiel und probiert es per Nachschuss nach einer Ecke aus der Distanz, verfehlt das Tor mit seinem Flachschuss aber deutlich.

48. Min Erste gute Gelegenheit für den HSV! Kinsombi tankt sich auf der rechten Seite durch und flankt scharf auf Jatta am zweiten Pfosten, der den Ball aber nicht richtig trifft.

47. Min Geht es so weiter, wie der erste Durchgang aufgehört hat? Der HSV verliert im Mittelfeld den Ball, Berko und Testroet kontern im Zwei-gegen-Eins. Das Duo ist aber zu ungenau beim Passspiel und vergibt die Konterchance leichtfertig.

46. Min Walter hat die erste Halbzeit offenbar gar nicht gefallen – er hat zur Pause dreifach gewechselt. Gyamerah, Chakvetadze und Kinsombi sind neu im Spiel, Heyer, Alidou und Reis haben vorzeitig Feierabend.

46. Min Weiter geht’s in Sandhausen, die zweite Hälfte läuft.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Sandhausen! Der SV Sandhausen führt nach 45 Minuten mit 1:0 gegen den HSV – und das ist nicht unverdient. Die Gastgeber haben die Partie weitgehend unter Kontrolle, stören den HSV früh und lassen ihn kaum zum Zug kommen. Und zugleich sind die Sandhäuser effizient: Mit der ersten Torchance traf Pascal Testroet zur Führung (15.). Glück hatte der HSV dann, dass Janik Bachmann vor dem vermeintlichen 2:0 mit der Hand am Ball war, sodass sein Treffer nach Videobeweis annulliert wurde (34.). Auf Seiten der Hamburger war lediglich Ludovit Reis einmal per Kopf gefährlich (43.). Für einen Punktgewinn oder gar einen Sieg und die Tabellenführung muss sich der HSV nach dem Seitenwechsel etwas einfallen lassen. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+3 Min Langer Ball auf Berko, der sich im Laufduell mit Vuskovic aber nicht durchsetzen kann. Das hätte noch einmal gefährlich werden können.

45.+2 Min Nach dem Seitenwechsel wird sich der HSV etwas einfallen lassen müssen gegen starke Sandhäuser, die die Gäste gut unter Kontrolle haben.

45.+1 Min Vier Minuten werden nachgespielt und sie starten mit der Freistoßflanke von der linken Seite, die Okoroji im zweiten Versuch aus der Distanz verwerten will. Schonlau hält den Kopf dazwischen.

45. Min Gute Freistoßposition für Sandhausen, weil Alidou an der Strafraumgrenze Bachmann mit dem Arm zu Boden reißt. Er sieht dafür auch Gelb.

44. Min So richtig große Gefahr kann der HSV bis hierhin aber nicht ausstrahlen auf das Tor des SVS. Bei einem langen Ball auf Glatzel steht dieser knapp im Abseits.

43. Min Kittel und Meffert probieren es über die linke Seite, ehe Kittel mustergültig von der Grundlinie flanken kann. In der Mitte ist Reis viel zu frei, köpft den Ball aber zwei Meter über das Tor. Das war die bislang beste Chance des Spiels für den HSV.

41. Min Immer wieder Sandhausen, wieder mit Bachmann über die linke Seite. Nach dem Ballverlust bringt Ajdini dann im Mittelfeld Kittel zu Fall und sieht die zweite Gelbe Karte des Spiels.

40. Min Fünf Minuten sind es noch bis zur Pause. Sandhausen ist weiterhin das bessere Team, investiert jedoch auch viel Kraft. Die entscheidende Frage im zweiten Durchgang wird sein, ob das Team das über 90 Minuten durchhalten kann.

39. Min Diekmeier hat es jetzt im Zweikampf erwischt, der frühere Hamburger muss kurz das Feld verlassen. Auch er kann aber weitermachen.

37. Min Der HSV muss in dieser Phase jetzt aufpassen, nicht das zweite Gegentor zu kassieren. Beim vermeintlichen Tor von Bachmann war zum Glück aus HSV-Sicht die Hand im Spiel. Sandhausen spielt aber weiter munter nach vorne und will das zweite Tor.

35. Min Im Zweikampf mit Muheim war Bachmann allerdings mit der Hand am Ball. Der Videoassistent greift ein und nimmt den Treffer deshalb zurück. Das Tor zählt nicht, es bleibt beim 1:0!

34. Min Glück für den HSV! Bachmann verlängert einen langen Ball auf Testroet, der ihn wiederum zu Bachmann durchsteckt. Muheim ist zu unaufmerksam, lässt Bachmann gewähren – und dieser schiebt den Ball ins Tor ein.

34. Min Tor für Sandhausen? Bachmann erhöht vermeintlich auf 2:0 – aber der Treffer zählt nicht!

31. Min Im Parallelspiel in Bremen steht es übrigens derzeit noch 0:0. In der Tabelle würde das bedeuten, dass Werder mit 42 Punkten vor St. Pauli (41) und dem HSV (40) die Spitze übernimmt. Aber noch sind fast 60 Minuten zu spielen.

29. Min Und wieder wird es gefährlich! Okoroji flankt eine Ecke gefühlvoll in den Fünfmeterraum, wo er aber keine Anspielstation findet. Den Konter des HSV kann Diekmeier frühzeitig unterbinden.

28. Min Der HSV schafft es nicht, trotz mehr als zwei Dritteln Ballbesitz die frech agierenden Gastgeber aus Sandhausen unter Kontrolle zu bekommen. Die Hausherren sind bisher das bessere Team in diesem Spiel.

27. Min Einige Sandhäuser machen sich hinter der Torauslinie nun warm, aber für Zenga kann es vorerst weitergehen. In der Zwischenzeit sucht Heyer Kittel im Strafraum, doch Letzterer spielt beim Versuch, auf Glatzel querzulegen, einen Fehlpass – und die Chance ist dahin.

25. Min Zenga hat sich bei diesem Zweikampf mit Vuskovic wehgetan, bleibt liegen und krümmt sich vor Schmerzen. Das sah nicht gut aus – und auch Trainer Schwartz runzelt die Stirn.

24. Min Sandhausen steht sehr hoch und attackiert den HSV früh. Heuer Fernandes und Heyer geraten unter Druck und verlieren den Ball, doch Vuskovic kann ihn gerade noch rechtzeitig zurückerobern, bevor es gefährlich wird.

23. Min Und nun gibt es auch die erste Verwarnung des Spiels: Trybull verhindert einen schnellen Einwurf des HSV und kassiert dafür seine vierte Gelbe Karte.

22. Min Testroet startet nach einem langen Ball in die Spitze durch, wird aber zurückgepfiffen. Er stand beim Zuspiel knapp im Abseits.

21. Min Die Anfangsphase sprach schon für den SV Sandhausen, der mit der ersten echten Torchance der Partie in Führung ging. In den ersten 21 Minuten war es auch der bislang einzige Höhepunkt vor einem der beiden Tore.

19. Min Wie reagiert der HSV jetzt auf diesen Gegentreffer? Muheim hat den ersten Abschluss des Spiels für die Gäste, hält aus 20 Metern einfach mal flach drauf. Der Schuss geht knapp rechts am Tor vorbei.

18. Min Alidou ist wieder zurück auf dem Feld und kann weitermachen. Das Spiel läuft wieder.

17. Min Trybull holt Alidou in einem Zweikampf von den Beinen. Der HSV-Youngster muss erst einmal behandelt werden – Zeit für die Hamburger, sich nach dem Gegentreffer wieder zu sammeln.

15. Min Und da ist das erste Ereignis – und der Ball ist direkt im Tor! Ausgehend von einem Einwurf von der linken Seite von Diekmeier, kämpft sich Zenga bis zur Grundlinie durch. Seine flache Hereingabe landet direkt bei Testroet, der im Zentrum an der Fünfmeterraumlinie zu harmlos von Heyer attackiert wird – und den Ball ins Tor einschieben darf.

15. Min Tor für Sandhausen! Testroet macht das 1:0!

13. Min Die einzigen Torannäherungen bisher hatten die Gastgeber, ohne sich dabei allerdings echte Chancen erspielen zu können. Die Anfangsphase ist bis hierhin noch relativ ereignisarm.

11. Min Der HSV sucht so langsam immer mehr den Zugang zum Spiel und bleibt jetzt mehrere Stationen in Folge am Ball. Sandhausen aber steht sicher und lässt die Hamburger nicht ins letzte Drittel vordringen.

9. Min 7.500 Fans sind zugelassen am Hardtwald in Sandhausen und sorgen bereits lautstark für Stimmung. Auch einige Anhänger:innen aus Hamburg sind mit dabei.

8. Min Auf dem linken Flügel marschiert Berko nach vorne und kann nicht gestoppt werden, flankt dann aber ins Nichts. Dennoch: Sandhausen hat hier bislang den besseren Start erwischt.

6. Min Okoroji bringt den ruhenden Ball brandgefährlich auf den zweiten Pfosten, doch dort sind gleich zwei Sandhäuser nicht reaktionsschnell genug. Der HSV kann in höchster Bedrängnis klären.

5. Min Die Gastgeber starten offensiv und verstecken sich nicht. Testroet holt den ersten Eckball für Sandhausen heraus.

4. Min Sandhausen läuft an diesem Nachmittag übrigens in komplett schwarzen Sondertrikots auf anlässlich von zehn Jahren in der 2. Bundesliga. Der HSV agiert ganz in Rot.

2. Min Und da wird es erstmals brenzlig im Strafraum der Gäste, Sandhausen kombiniert sich bis in den Hamburger Strafraum. Dort ist Bachmann letztlich aber zu inkonsequent und kommt nicht zum Abschluss.

1. Min Los geht’s in Sandhausen!

Anstoß!