Der HSV zerlegt Darsmtadt 98 nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 (3:0). Torjäger Robert Glatzel erwischt einen perfekten Tag und führt sein Team schon früh auf die Siegerstraße. Damit schließen die Rothosen wieder zu den Aufstiegsrängen auf.

Der HSV legte los und die Lilien wussten nicht, wie ihnen geschah. Robert Glatzel (5., 10., 13.) sorgte mit seinem Hattrick innerhalb von acht Minuten schon zu Beginn des Spiels für eine kleine Vorentscheidung. Der HSV machte den Blitzstart perfekt.

Bis zur Halbzeit-Pause sollte es ein Spiel auf ein Tor werden. Der HSV drückte auf den vierten Treffer und Darmstadt fand kaum einen Weg, sich mal zu befreien. Reis verfehlte knapp (19.) Dafür traf Kinsombi (45.) kurz vor der Pause, bekam das Tor aber wegen einer Abseitsstellung wieder aberkannt.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Lilien die Kontrolle. Der HSV hatte zweimal großes Glück als Honsak (57.) nur den Pfosten traf und Seydels Distanz-Hammer wegen Abseits nicht zählte. Auf der anderen Seite traf dann Wintzheimer (76.) und sorgte für die Entscheidung in dieser Partie.

Doch die Rothosen waren noch nicht fertig mit dem Tabellenführer. Robert Glatzel (89.) legte kurz vor Abpfiff noch seinen vierten Treffer des Tages nach. Der HSV zeigte gegen Darmstadt seine wohl beste Saisonleistung und siegt dank gnadenloser Effektivität und einem super aufgelegten Robert Glatzel.

Abpfiff

90. Min Krahn steckt super durch auf den gestarteten Glatzel, der aus neun Metern keine große Mühe mehr hat, rechts unten einzuschieben. Kein Vorwurf an Schuhen, der heute wirklich der ärmste Mann auf dem Platz ist.

89. Min Tor für den HSV! Glatzel mit dem Vierten

87. Min Chakvedatze fügt sich gut ein und probiert es mal aus der Distanz, zielt aber nicht genau genug.

86. Min Tim Walter nimmt den felißigen Antreiber Kinsombi runter und gönnt dem jungen Krahn noch ein paar Spielminuten.

85. Min Wieder Kinsombi! Nach der Ecke wackelt der 26-Jährige die gesamte Darmstädter Hintermannschaft aus und schließt aus zehn Metern ab. Doch wieder ist Schuhen zur Stelle und hält seinen Kasten diesmal mit dem Fuß sauber.

84. Min Kinsombi will sein Tor! Aus spitzem Winkel zieht der Mittelfeldspieler mit dem linken Fuß ab und Schuhen muss sich mächtig strecken, um den Ball noch aus dem linken Giebel zu kratzen.

83. Min Seydel grätscht Chakvedatze nahe der Mittellinie vor den Augen des Unparteiischen um. Allerdings war es kein überhartes Einsteigen, deshalb kommt der Darmstädter Stürmer ohne Strafe davon.

82. Min Der Hamburger Anhang darf jetzt zurecht die Leistung der Mannschaft feiern. Bis hierhin hat sich die Auswärtsfahrt gelohnt.

81. Min der HSV ist noch nicht satt. Kinsombi spielt einen langen Diagonalball auf Muheim, der an der Grundlinie aber nicht mehr an den Ball kommt.

78. Min Wieder wechseln beide Mannschaften. Beim HSV ist das Spiel für Ludovit Reis beendet. Für ihn darf Neuzugang Chakvedatze Minuten sammeln. Außerdem feiert Jonas David sein Comeback und Bakery Jatta darf auf der Bank platz nehmen. Für den SV Darmstadt ist Ronstadt für Bader ins Spiel gekommen.

77. Min Moritz Heyer ist mal wieder im Vorwärtsgang unterwegs und spielt eine scharfe Hereingabe von der rechten Strafraumkante. In der Mitte verpassen Holland und Pfeiffer, wodurch der Ball zu Wintzheimer durchrutscht. Der Außenspieler wackelt kurz und lässt Bader aussteigen und zirkelt den Ball dann gefühlvoll rechts unten ins Eck.

76. Min Tor für den HSV! Wintzheimer macht den Deckel drauf.

74. Min Tobias Kempe nimmt eine Flanke von der rechten Seite per Direktabnahme. Aber sein Abschluss aus zwölf Metern geht deutlich am Tor vorbei.

73. Min Jetzt können sich die Rothosen wieder ein wenig befreien und den Druck mal lösen. Das wird guttun.

72. Min Über Kinsombi läuft der Konter des HSV, aber Wintzheimer und Reis nehmen das Tempo raus und beruhigen das Spiel.

71. Min Beide Mannschaften ziehen einen Wechsel. Beim HSV kommt Manuel Wintzheimer für Faride Alidou und übernimmt positionsgetreu. Bei Darmstadt ersetzt Schnellhardt Gjasula.

70. Min Moritz Heyer blockt einen Schuss von Kempe mit dem linken Knie. Es gibt Eckball für die Lilien, der aber keine Gefahr für Daniel heuer Fernandes auslöst.

69. Min Meffert räumt in der eigenen Hälfte Bader rustikal ab, aber Schiedsrichter Jöllenbeck entscheidet auf Weiterspielen.

68. Min Kinsombi flankt von der linken Seite in den Damstädter Sechzehner und sucht Glatzel. Doch Schuhen ist auf seinem Posten und fängt die Hereingabe ab.

67. Min Schonlau wagt das Dribbling gegen drei Gegenspieler und spielt nach links raus auf Muheim. Das hätte auch schiefgehen können.

66. Min Gefährliche Situation für den HSV. Das Gegentor hätte nochmal weitere Kräfte bei den Lilien freisetzen können.

65. Min Aaron Seydel hämmert den Ball aus 17 Metern unhaltbar ins Tor des HSV! Schockmoment für die Rothosen. Aber der Treffer zählt nicht, weil es in der Entstehung eine Abseitsstellung gab.

63. Min Die Rothosen warten auf die Möglichkeiten zum entscheidenden Konter. Wenn hier noch ein Treffer fällt, dürfte der Deckel drauf sein.

62. Min Bei Standards ist der HSV heute einfach besser. Wieder kann man eine Darmstädter Ecke klären.

60. Min Faride Alidou treibt den Ball mit viel Tempo nach vorne und sucht die Entscheidung, wird aber in vollem Lauf fair von Bader abgegrätscht.

59. Min Jatta verliert den Ball am Darmstädter Strafraum und die Lilien kontern schnell nach vorne. Vuskovic blockt Riedels Abschluss.

58. Min Gjasula bekommt für ein kleines Nachtreten gegen Alidou die Gelbe Karte.

57. Min Honsak trifft den Pfosten! Der HSV verteidigt bei einer Ecke von rechts zu passiv und Honsak löst sich von seinem Gegenspieler. Der Österreicher kommt zum Kopfball und der Ball prallt vom Pfosten ab. Im Nachschuss setzt Kempe den Ball daneben. Riesenglück für den HSV.

56. Min Die Hausherren suchen mit schnellen Pässen den Weg in die Tiefe und stellen die HSV-Defensive vor die erste richtige Bewährungsprobe.

55. Min Robert Glatzel hat die Möglichkeit auf den Viererpack. Der HSV Stürmer versucht aus spitzem Winkel Schuhen zu überlupfen, was ihm aber völlig misslingt. Der Darmstädter Keeper bekommt den Ball direkt in die Arme gespielt.

54. Min Darmstadt kontert in Überzahl, aber die Abwehrreihe des HSV hält stand.

53. Min Gjasula vertändelt an der Mittellinie den Ball und Alidou schnappt sich den Ball. Der Youngster verlagert das Spiel auf die rechte Seite, wo Riedel gegen Jatta nur auf Kosten einer Ecke klären kann.

51. Min Anders als im ersten Durchgang scheinen die Lilien den Kampf nun besser anzunehmen. Der HSV kommt nicht mehr ganz so leicht wie in der ersten Hälfte in die gegnerische Hälfte.

50. Min Eben noch mit der Torchance foult Seydel jetzt HSV-Kapitän Schonlau.

49. Min Aldiou holt die Ecke heraus, die allerdings nichts einbringt. Im Konter trifft Seydel den Ball nicht richtig und die Rückgabe kann Heuer Fernandes locker aufnehmen.

48. Min Der HSV will die endgültige Entscheidung. Die Mannschaft von Tim Walter versucht weiterhin kompromisslos nach vorne zu spielen.

46. Min Während es beim HSV erwartungsgemäß keine Wechsel gab, tauschen die Lilien gleich dreiffach. Mehlem ist in der Kabine geblieben. Für ihn ist Honsak neu in der Mannschaft. Auch vorne hat sich etwas getan. Seydel ersetzt Luca Pfeiffer und Riedel ist neu für Isherwood dabei.

Anpfiff 2. Halbzeit

Der HSV dominiert den Tabellenführer nach Belieben und führt deshalb völlig zurecht mit 3:0. Robert Glatzel schnürt einen lupenreinen Hattrick und David Kinsombi setzt fast noch einen drauf. Die Walter-Truppe darf jetzt nicht nachlassen und muss den Druck aufrecht erhalten.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 3 Min Die Überprüfung hat etwas länger gedauert, weshalb noch nachgespielt wird. Einen Freistoß für Darmstadt 98 setzt Kempe deutlich über den Kasten des HSV.

45. Min Kinsombi erzielt das 4:0, aber es zählt nicht. Glatzel stand bei Heyers Flanke mit der Fußspitze im Abseits und deshalb wird der Treffer aberkannt.

43. Min Jetzt versucht sich mal Philip Tietz im Pressing, doch weil die Teamkollegen nicht mitmachen, kann Schonlau den Weg nach vorne suchen und befreit sich.

42. Min Die Hamburger Defensive hält und verteidigt zwei Eckbälle in Folge weg. Es springt sogar noch der Einwurf für den HSV heraus.

41. Min Jatta hilft am eigenen Strafraum aus und kann zusammen mit Vuskovic mit vereinten Kräften klären. Am Ende gibt es aber dennoch Eckball für die Hausherren.

40. Min Kinsombi legt den Ball frech über Holland hinweg und bringt das Spielgerät von rechts vors Tor. Glatzel fehlt aber ein Schritt zu seinem vierten Tor.

39. Min Reis gewinnt im Mittelfeld den Ball und unterbindet so den Darmstädter Angriff.

38. Min Muheim bringt den Ball und die Flanke ist richtig gut. Vuskovic rettet die Hereingabe artistisch vor dem Aus und Isherwood klärt sechs Meter vor dem eigenen Tor in höchster Bedrängnis.

37. Min Heyer bekommt den Freistoß zugesprochen, weil Isherwood ihm auf den Fuß tritt. Aus halbrechter Position tritt Miro Muheim an.

36. Min Reis und Heyer spielen den Eckball kurz aus, die Flanke wird aber von Gjasula geblockt. Der HSV bleibt aber in Ballbesitz, weil es Einwurf gibt.

35. Min Der starke Moritz Heyer holt einen Eckball heraus.

34. Min Pressing ist für die Lilien aktuell noch ein Fremdwort. Schonlau und Vuskovic können meistens bis 40 Meter vor dem eigenen Tor aufrücken, wenn sie den Ball haben, ohne dass ein Gegenspieler in ihre Nähe kommt.

33. Min Aktuell geht das Spiel nur in eine Richtung. Nämlich in die des Darmstädter Tores. So ist es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Treffer fällt.

32. Min Bakery Jatta spielt einen tollen Ball in die Tiefe auf David Kinsombi. Der Startelfrückkehrer zieht den Sprint an und bringt die Flanke von der Grundlinie. Doch Schuhen steht richtig und hält den Ball fest.

30. Min Holland flankt mal von links in den Strafraum der Rothosen. Doch die Hereingabe wird immer länger und landet schließlich in den Armen von Heuer Fernandes.

29. Min Moritz Heyer und Philip Tietz müssen bei Schiedsrichter Jöllenbeck antanzen. Der HSV-Verteidiger hatte Tietz bei einem versuchten Kopfball etwas unterlaufen, womit der Darmstädter nicht einverstanden ist. Nach kurzem Gespräch kann es weitergehen.

28. Min Gjasula bringt am Mittelkreis Robert Glatzel zu Fall. Es gibt Freistoß für den HSV.

27. Min Daniel Heuer Fernandes muss zum ersten Mal eingreifen. Skarke probiert es aus 18 Metern halbrechter Position. Der Torhüter der Rothosen begräbt den Abschluss aber sicher unter sich.

25. Min Bakery Jatta und Tim Walter sind nicht mit einer Entscheidung des Linienrichters einverstanden und zeigen das auch lautstark. Doch es nützt nichts, es gibt EInwurf für Darmstadt.

24. Min Der HSV gibt sich nicht mit den drei Toren zufrieden. Die Mannschaft von Tim Walter drückt auf den vierten Treffer.

23. Min Frustfoul von Tim Holland an Jonas Meffert. Der Darmstädter Kapitän lässt gegen den Mittelfeldabräumer die Hüfte stehen und lässt ihn auflaufen. Noch lässt Jöllenbeck die Karte stecken und verwarnt den Verteidiger nur.

21. Min Endlich kommt Darmstadt mal nach vorne. Per Freistoß wird das Leder in den Hamburger Strafraum befördert, wo sich aber Pfeiffer und Starke gegenseitig behindern.

20. Min Der HSV presst früh und bringt Darmstadt in Bedrängnis. Jatta blockt einen Befreiungsschlag ins Seitenaus.

19. Min Fast das 4:0! Heyer flankt wieder von der rechten Seite, wieder lässt Darmstadts Hintermannschaft einen Hamburger völlig frei am Fünfmeterraum warten. Diesmal ist es Ludovit Reis, der den Kopfball aber nicht präzise genug setzen kann. Sein Versuch geht rechts am Tor vorbei.

18. Min Der HSV schnürt die Gastgeber in der eigenen Hälfte ein. Doch diesmal kann Bader Aldiou ablaufen und es gibt Einwurf für den HSV.

17. Min Die Hamburger Anhänger skandieren schon jetzt „Auswärtssieg, Auswärtssieg“. Aber noch dürfte es etwas zu früh sein, die Lilien komplett abzuschrieben.

15. Min Darmstadt weiß gar nicht, was hier geschieht. Die wichtigen Zweikämpfe und zweiten Bälle gehen momentan allesamt an den HSV. Die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht ist sichtlich geschockt.

14. Min Wahnsinn am Böllernfalltor! Robert Glatzel schnürt den Dreierpack! Heyer treibt den Ball nach vorne und Holland baut keinen Druck auf den Hamburger Rechtsverteidiger auf. Der kann in die Mitte flanken, wo Bader wegrutscht und Glatzel den Ball per Volley verwertet. Wieder ist Schuhen machtlos.

13. Min Tor für den HSV! Glatzel mit seinem dritten Tor

11. Min Was für ein Start der Rothosen! Glatzel steigt nach einem Freistoß von Ludovit Reis am linken Fünfereck hoch und kommt alleingelassen zum Kopfball. Der Ball senkt sich unhaltbar für Schuhen unter die Latte.

10. Min Tor für den HSV! Glatzel mit dem Kopf

9. Min Heuer Fernandes hat seinen ersten Ballkontat im Spielaufbau. Das wird man heute noch häufiger sehen.

8. Min Für den HSV ist es ein Start nach Maß. Jetzt kann die Mannschaft von Tim Walter etwas befreiter aufspielen.

7. Min Nächster Aufreger im Damrstädter Sechzehner. Diesmal bleibt Kinsombi liegen, aber der Pfiff von Jöllenbeck bleibt aus.

6. Min Robert Glatzel wagt den eingesprungenen Elfmeter, bleibt aber in der Bewegung und trifft unten links. Schuhen war in die andere Ecke unterwegs.

5. Min Tor für den HSV! Glatzel behält die Nerven

4. Min Elfmeter für den HSV! Alidou erläuft einen Ball im Strafraum der Lilien und Schuhen bringt den HSV-STürmer zu Fall. Jöllenbeck zeigt sofort auf den Punkt.

3. Min Darmstadt kontert über Pfeiffer, doch dessen Pass landet im Seitenaus.

2. Min Wie erwartet übernimmt der HSV mit seinem Ballbesitzspiel das Kommando und sucht mit Kinsombi und Jatta zum ersten Mal den Weg in Richtung Darmstädter Tor. Doch der Angriff verebbt.

Min Auch wenn nur wenige Auswärtsfans dabei sind, machen die knapp 50 Mitgereisten von Beginn an gute Stimmung und feuern den HSV an.

Anpfiff