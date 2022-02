Zug- und Flugausfälle, entwurzelte Bäume, eine Sturmflut am Fischmarkt: Sturmtief „Ylenia“ hält Hamburg und den Norden in Atem. Die MOPO hält Sie im Liveticker über alle aktuellen Ereignisse auf dem Laufenden.

Metronome nehmen Verkehr vorerst wieder auf

Ruhe vor dem Sturm: Wie die Nacht verlief und was jetzt auf den Norden zukommt

Feuerwehr: Mehr als 850 Einsätze nur in Hamburg

Heftiger Hagelschauer sorgt für Massen-Crash auf A26

Nach Baumkrone auf Gleisen: U1 fährt wieder

Hamburger Sportanlagen bis Dienstag geschlossen

Trotz „Zeynep“: Hamburger Schulen bleiben offen

U-Bahn Hamburg: Störungen teilweise behoben

Dramatisches Video: Scheibe von Fähre im Hamburger Hafen zerbricht

Metronome nehmen Verkehr vorerst wieder auf

6.55 Uhr: Die metronom-Züge fahren vorerst wieder: Wie das Unternehmen am frühen Freitagmorgen mitteilte, fahren alle Metronome bis 8 Uhr mit reduzierter Geschwindigkeit, sodass mit Verspätungen zu rechnen ist. Auf der Linie RE3/RE2 ist der Abschnitt zwischen Hannover und Uelzen aktuell zudem nur eingleisig befahrbar. Weitere Einschränkungen aufgrund der Sturmschäden gibt es auf der Linie RE3/RB31: Die Strecke zwischen Uelzen und Lüneburg ist gesperrt, hier ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Zudem entfallen etliche Züge der Linie RE4 zwischen Hamburg und Bremen, teilte das Unternehmen weiter mit. Die Linie RE41 wird über Jesteburg umgeleitet. Dadurch entfallen die Haltestellen Hittfeld und Klecken, ein Busnotverkehr wird eingerichtet. Aufgrund der Unwetterwarnung rechnet das Unternehmen ab 12 Uhr mit starken Einschränkungen auf allen metronom-Linien und der schrittweisen Betriebseinstellung.

Ruhe vor dem Sturm: Wie die Nacht verlief und was jetzt auf den Norden zukommt

6.21 Uhr: Das wird eine kurze Atempause in Hamburg und Schleswig-Holstein: Die Norddeutschen müssen sich für eine weitere unruhige Nacht rüsten. Nach wieder auflebendem Wind ab Freitagvormittag erwartet der Deutschem Wetterdienst (DWD) am Nachmittag erste schwere Sturmböen, die sich dann in der Nacht zu extremen Orkanböen ausweiten könnten. Am Donnerstagabend hieß es, es sei für den Zeitraum von Freitag 15 Uhr bis Samstagmorgen etwa 6 Uhr mit Orkanböen und extremen Orkanböen zu rechnen.

Das Orkantief „Zeynep“ könnte laut DWD an der Nordseeküste und im angrenzenden Binnenland Böen bis 150 Kilometern je Stunde bringen. An der Ostseeküste seien bis zu 135 km/h möglich. Vor diesem Hintergrund bereiten sich Feuerwehr und Polizei in Schleswig-Holstein und Hamburg erneut auf zahlreiche Einsätze vor, nachdem sie schon in der Nacht zum Donnerstag mehrere hundert Mal ausrücken mussten.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verspäteten sich in Hamburg und Schleswig-Holstein weiterhin zahlreiche Züge oder fielen ganz aus. Die Polizei meldete hingegen keine besonderen Vorkommnisse wie größere Sturmschäden oder verletzte Personen. „Wir rechnen erst im Laufe des Tages und dann auch in der Nacht mit weiteren Einsätzen“, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei.

22 Uhr: Seit dem Nachmittag lässt der Wind von Tief „Ylenia“ im Norden langsam nach. Die Verschnaufpause dürfte jedoch nur kurz sein: Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief – „Zeynep“ genannt – von den Britischen Inseln kommend erwartet. Wir beenden an dieser Stelle für heute den Liveblog und melden uns morgen früh wieder. Wir wünschen Ihnen eine ruhige Nacht!

Feuerwehr: Mehr als 850 Einsätze nur in Hamburg

21 Uhr: Sturmtief „Ylenia“ hat die Stadt ordentlich durchgewirbelt: Bis zum Abend musste die Hamburger Feuerwehr 857 Mal ausrücken, wie der Lagedienst auf MOPO-Nachfrage mitteilte. Dabei kümmerte sie sich vor allem um umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste oder umkippende Gerüste, sagte ein Sprecher. Er rechnete mit weiteren Einsätzen bis in die Nacht. Von Verletzten oder größeren Schäden war der Feuerwehr – abgesehen von den drei Leichtverletzten des Hafenfähren-Unfalls – zunächst nichts bekannt.

Heftiger Hagelschauer sorgt für Massen-Crash auf A26

20.30 Uhr: Ein starker Hagelschauer hat am späten Donnerstagnachmittag für Chaos auf der A26 zwischen Stade und Dollern gesorgt. Laut Zeugen fielen gegen 17 Uhr mehrere Zentimeter Eis und Schnee auf die Fahrbahn in nur wenigen Minuten. In Richtung Stade kam es daraufhin zu einem Unfall mit fünf Fahrzeugen, wie die Polizei in Stade mitteilte. Eine Autofahrerin hatte die Kontrolle über ihr Auto verloren und war auf der glatten Fahrbahn in die Leitplanke geprallt. Hinter ihm stießen dann noch weitere vier Fahrzeuge zusammen. Die beiden Ford, die beiden VW und der Audi wurden zum Teil schwer beschädigt. In einem der Fahrzeuge wurde eine Fahrerin eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Bei dem Unfall wurden vier Autoinsassen leicht und eine Insassin schwer verletzt.

Kurze Zeit später kam es auf der Gegenfahrbahn etwa 500 Meter vor der Ausfahrt Dollern zu einem zweiten Unfall, bei dem ein Autofahrer alleinbeteiligt ins Schleudern kam und in die Leitplanke prallte. Hier wurde aber niemand verletzt. Insgesamt 70 Feuerwehrleute rückten aus. Nach der Erstversorgung der Patienten durch die Notärzte wurden vom Rettungsdienst drei von ihnen ins Elbeklinikum nach Stade und einer nach Buxtehude eingeliefert.

Die Autobahn wurde zwischen Dollern und Stade Ost voll gesperrt. Der Verkehr wird zurzeit über die Bundesstraße 73 umgeleitet. Der bei den Unfällen entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Nach Baumkrone auf Gleisen: U1 fährt wieder

19.54 Uhr: Nachdem es im Laufe des Tages an mehreren Strecken der U1 zu Einschränkungen gekommen war, die nach und nach behoben wurden, fährt die U1 seit dem frühen Abend nun auch wieder zwischen Fuhlsbüttel Nord und Ochsenzoll. Dort hatte eine Baumkrone, die auf die Gleise ragte, die Strecke versperrt. Damit sind die U-Bahn-Störungen derzeit behoben. Oberirdisch fahren die Züge aufgrund des Wetters aber weiterhin langsamer als normalerweise.

Hamburger Sportanlagen bis Dienstag geschlossen

18.56 Uhr: Wegen der sich voraussichtlich noch verschlechternden Wetterlage werden alle städtischen Sportanlagen von den Bezirksämtern zunächst bis einschließlich Dienstag, den 22. Februar geschossen. Das teilte der Hamburger Sportbund unter Berufung auf die Bezirksämter mit. Auch Vereinen mit eigenen Anlagen wird die Schließung empfohlen. Am Montag sollen die Anlagen dann auf etwaige Schäden überprüft werden.

Trotz „Zeynep“: Hamburger Schulen bleiben offen

16.34 Uhr: Der Schulbetrieb in Hamburg soll auch trotz des für morgen angesagten, schweren Sturmtiefs „Zeynep“ grundsätzlich aufrechterhalten werden. „Wie in solchen Situationen üblich (…), können die Eltern/Sorgeberechtigten (…) selbst entscheiden, das eigene Kind vom Schulbesuch abzumelden, wenn sie eine akute individuelle Gefährdungslage für den Schulweg oder den Schulbesuch sehen“, heißt es in einem Brief des Landesschulrats vom Donnerstag an alle Hamburger Schulen. Die Schulen müssten jedoch in jedem Fall darüber informiert werden, warum ein Kind nicht zur Schule komme. Falls sich die Wetterlage extrem verschlechtere, könnten die Regeln noch angepasst werden.

Bereits am Donnerstag war es den Eltern wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ freigestellt, ihre Kinder entschuldigt zu Hause zu behalten. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler hatten nicht am Unterricht teilgenommen und viele Lehrkräfte ihren Arbeitsplatz gar nicht erst erreicht, wie ein Behördensprecher auf Nachfrage sagte. Das habe vor allem Pendler aus dem Umland betroffen. „Der damit verbundenen Herausforderungen sind wir uns bewusst, zumal nicht wenige Lehrkräfte und Schulbeschäftigte Berufspendler sind und längere Strecken zur Schule zurückzulegen haben“, heißt es in dem Brief.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) nähert sich am Freitag von Westen her ein weiteres Orkantief. Im Tagesverlauf frische der Südwestwind kräftig auf und erreiche am späten Nachmittag bereits Sturmböen. Am Abend und eingangs der Nacht zum Samstag nehme der Wind weiter zu und erreiche Böen zwischen 90 und 110 Stundenkilometern, stellenweise seien auch Orkanböen um 120 Stundenkilometer möglich.

U-Bahn Hamburg: Störungen teilweise behoben

14.52 Uhr: Gute Nachrichten für U-Bahn-Fahrer: Nach einer längeren Störung fährt die U1 nun wieder durchgängig zwischen Berne und Großhansdorf und zwischen Berne und Ohlstedt, teilt die Hochbahn mit.

Der Betrieb zwischen Fuhlsbüttel Nord und Ochsenzoll ist allerdings weiterhin eingestellt, weil es Schwierigkeiten beim Entfernen der Baumkrone gibt, die in die Gleise ragt. Der Ersatzverkehr mit Taxen bleibe bestehen, erklärte ein Hochbahn-Sprecher.

Metronome fahren frühestens am Freitag wieder

14.40 Uhr: Die Züge auf den Linien von Metronom, Enno und Erixx werden frühestens ab Freitag wieder fahren, teilte die Bahngesellschaft Metronom am frühen Donnerstagnachmittag mit. Es sei nicht absehbar, ab wann die Strecken der DB Netz AG wieder freigegeben werden, und die Züge könnten bei der Wetterlage nur bei Tageslicht fahren, erklärte ein Sprecher. Als eine Notversorgung fahre auf jeder Strecke ein jede Richtung ein Bus, der alle Zug-Haltestellen anfährt. Für die Busse gebe es jedoch keine geregelten Abfahrtszeiten. Auch die genaue Fahrtdauer könne leider nicht angegeben werden, so das Unternehmen. Bereits seit den frühen Morgenstunden waren in großen Teilen Norddeutschlands Züge ausgefallen.

Sturmtoter im Norden: Autofahrer von Baum erschlagen

14.06 Uhr: Katastrophale Folgen hatte das Unwetter am Donnerstag im Landkreis Uelzen: In den Morgenstunden ist nach Polizeiangaben auf der Landstraße 252 zwischen Bad Bevensen und der Bundesstraße 4 ein 37 Jahre alter Mann gestorben – ersten Erkenntnissen nach durch einen umgestürzten Baum. Der Mann war den Angaben zufolge gegen kurz nach 9 Uhr mit seinem Auto auf der Landstraße in Richtung Bundesstraße 4 unterwegs als eine etwa 60 cm dicke Eiche auf seinen Skoda Octavia stürzte. Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, war der Fahrer sofort tot. Die Unfallstelle war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Hamburger Feuerwehr: Mehr als 600 Einsätze in 14 Stunden

13.51 Uhr: Wegen des stürmischen Wetters ist die Hamburger Feuerwehr zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag zu 613 Einsätzen gerufen worden. Das betreffe den Zeitraum zwischen 21 und 11 Uhr, sagte ein Sprecher am Donnerstagmittag. Er rechne mit weiteren Einsätzen. Von Verletzten sei der Feuerwehr bislang nichts bekannt. Bei den Einsätzen sei es vor allem um umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste und umkippende Gerüste gegangen.

Dramatisches Video: Scheibe von Fähre im Hamburger Hafen zerbricht – drei Verletzte

13.21 Uhr: Diese Fähren-Fahrt sorgte für einen großen Schrecken – und nasse Füße. Auf der Fahrt der Linie 68 von Teufelsbrück zum Anleger des Airbuswerks geriet das Schiff „Tollerort“ aufgrund des Sturmtiefs „Ylenia“ in heftigen Seegang. Ein Video, das ein Passagier aufgenommen hat, zeigt, wie das Schiff schwankt. Die Wellen schlagen immer wieder auf die Fensterfront. Nach wenigen Sekunden platzen die Scheiben, Wassermassen strömen ins innere der Fähre. Die wenigen Passagiere, die sichtbar sind, schreien auf, versuchen sich zu schützen.

Sprecher von Hadag und Hochbahn bestätigten gegenüber der MOPO: Ja, das Video ist echt. Nachdem zunächst von nur einem Leichtverletzten ausgegangen worden war, wurde im Laufe des Nachmittags bekannt, dass insgesamt drei Menschen leicht verletzt wurden. Eine Person wurde zur ambulanten Behandlung von Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Alle Passagiere seien am Anleger jedoch zu Fuß von Bord gegangen, sagte der Geschäftsführer Tobias Haack.

Neue Sturm-Warnung: Kommt’s am Freitag noch heftiger?

13.11 Uhr: Das aktuelle Sturmtief war wohl nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was am Freitagnachmittag noch kommen könnte. Nach dem Abzug von „Ylenia“ droht nach einer kurzen Beruhigung mit dem Orkantief „Zeynep“ wieder eine stürmische Nacht. Vor allem an den Küsten dürfte es von Freitag auf Samstag ruppig werden, wie Franka Nawrath, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. „Wir warnen vor extremen Orkanböen bis 135 Stundenkilometern an der Nordseeküste.“ Auch an der Ostseeküste werden am Freitagabend demzufolge extreme Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 Stundenkilometern erwartet. In den übrigen Regionen des Nordens könne mit orkanartigen Böen oder auch Orkanböen gerechnet werden.

Auch Jörg Kachelmann ist angesichts des bevorstehenden Sturms besorgt: „Sturm Ylenia war zwar großflächig spürbar, aber das Ding von morgen auf übermorgen ist von den Windgeschwindigkeiten her eine ganz andere Nummer, 1-2 Ligen höher“, twitterte er. „Bitte ernstnehmen und nicht wundern, wenn in den betroffenen Gebieten nix mehr geht.“

Mit welcher Wucht das Orkantief den Norden treffen wird, sei aber noch immer nicht zu 100 Prozent berechenbar, so Nawrath. Die Signale für extreme Orkanböen seien aber da. Der DWD bekommt alle sechs Stunden neue Modelldaten. Die vorangegangenen Berechnungen hätten dabei den Kern des Orkantiefs jeweils an verschiedenen Orten berechnet. „Nach jetzigem Stand zieht das Tief von der Nordsee über Dänemark nach Südschweden. Und wir sind dann an der Südflanke des Tiefs im stärksten Windfeld“, so Nawrath weiter. „Das ist der Norden Deutschlands.“

12.53 Uhr: Gute Neuigkeiten für Fahrgäste der U-Bahn-Linie 1: Die Züge fahren wieder zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Berne. Ab Berne bis Großhansdorf sowie bis Ohlstedt gibt es aber weiterhin Ersatzverkehr mit Bussen.

Bei der Sperrung zwischen Fuhlsbüttel-Nord und Ochsenzoll auf der U1 fahren weiterhin Taxen als Ersatzverkehr. Die Dauer der Störung ist noch unklar.

Wildgehege Klövensteen schließt wegen Sturmtief „Ylenia“

12.39 Uhr: Altonas Wildpark schließt kurzfristig seine Pforten: Aufgrund des Sturmtiefs hat das Bezirksamt Altona entschieden, dass das Wildgehege Klövensteen ab dem heutigen Donnerstag, 17. Februar, bis einschließlich Dienstag, 22. Februar, nicht besucht werden kann. Um die Sicherheit des Wildparks wiederherzustellen, müssten erstmal die Sturmschäden aufgearbeitet werden, teilt das Bezirksamt mit.

Neue Strecken-Sperrung auf Linie U1 in Hamburg, S1 wieder frei

11.42 Uhr: Wer heute auf die U-Bahn angewiesen ist, braucht weiterhin gute Nerven: Auf der Linie U1 gibt es aufgrund des Sturmtiefs „Ylenia“ eine neue Strecken-Sperrung.

Im Westen der U1 droht eine Baumkrone ins Gleis zu fallen. Daher wurde der Betrieb zwischen den Haltestellen Fuhlsbüttel Nord und Ochsenzoll eingestellt und ein Ersatzverkehr mit Taxen anfordert. Die Feuerwehr ist vor Ort. Die Dauer des Einsatzes ist unklar.

Der Ersatzverkehr auf dem Ost-Ast der U1 bleibt bis auf Weiteres bestehen. Die Abschnitte Wandsbek-Gartenstadt bis Volksdorf, Volksdorf bis Großhansdorf sowie Volksdorf bis Ohlstedt werden mit Bussen bedient. Zahlreiche Bäume und Äste auf den Gleisen wurden bereits entfernt. Derzeit ist noch unklar, wann die Strecken wieder frei sind.

Auf den oberirdischen Streckenabschnitten der U1, U2, U3 und U4 fahren alle U-Bahnen weiterhin mit reduzierter Geschwindigkeit. Daher kann es zu Abweichungen vom Fahrplan kommen.

Aufgrund von Sturmschäden kann es auch im gesamten Busbereich zwischenzeitlich zu Einschränkungen und Umleitungen durch Straßensperrungen kommen.

Auftamen können aber Fahrgäste der S-Bahn: Die Sperrung zwischen Wedel und Blankenese wurde aufgehoben. Der Schienenersatzverkehr läuft aus.

„Ylenia“ peitscht mit Orkanstärke über den Norden: 156 km/h am Brocken

11.23 Uhr: Sturmtief „Ylenia“ hat nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Niedersachsen Orkanstärke erreicht. Nach vorläufigen Werten wurde an einer Wetterstation auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog in der Spitze eine Orkanböe mit der Windgeschwindigkeit von 125 Stundenkilometern gemessen, wie eine DWD-Meteorologin am Donnerstag in Hamburg sagte. Das entspricht der Windstärke 12.

In vielen Regionen im Nordwesten wurden den Angaben zufolge orkanartige Böen der Stärke 11 registriert – etwa in Bückeburg im Landkreis Schaumburg (115 km/h), in Bremen (112 km/h) und in Cuxhaven (108 km/h).

Den Höhepunkt sollte der Orkan in Niedersachsen im Laufe des Vormittags erreichen, sagte die Meteorologin. Deswegen könnten bis zum Donnerstagmittag auch noch höhere Windgeschwindigkeiten gemessen werden.

Baumstämme liegen auf einer Fahrbahn bei Schierke im Harz.

Auf dem Brocken im Harz waren in der Nacht in der Spitze nach vorläufigen Daten Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Stundenkilometern gemessen worden. Der Wert sei kurz nach Mitternacht gemessen worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen.

Elbe für große Schiffe gesperrt: „Aidaprima“ muss weiter warten

11.02 Uhr: Das Sturmtief „Ylenia“ zwingt Reisende auf dem Kreuzfahrtschiff „Aidaprima“ weiterhin zur Geduld. Weil die Elbe derzeit für große Schiffe gesperrt ist, darf das Schiff nicht wie geplant den Hamburger Hafen anlaufen, wie eine Sprecherin der Hafenbehörde HPA am Donnerstag sagte.

Dem Schiffsnavigationsdienst Vesselfinder.com zufolge kreuzt das Schiff derzeit mit niedriger Geschwindigkeit rund zwölf Seemeilen nördlich Helgoland in der Deutschen Bucht. „Den Gästen geht es gut und sie werden laufend an Bord durch den Kapitän informiert“, sagte eine Sprecherin der Reederei Aida Cruises. „Wir rechnen derzeit damit, dass das Schiff voraussichtlich morgen früh für den geplanten Wechseltag in den Hafen von Hamburg einlaufen wird.“

Wegen der Wetterlage ist die Unterelbe derzeit generell für Schiffe gesperrt, die länger als 330 Meter und/oder breiter als 45 Meter sind. Im Fachjargon heißen diese Großschiffe „Außergewöhnlich große Fahrzeuge“ (AGF); dass können Containerschiffe, Massengutfrachter und eben auch Kreuzfahrtschiffe sein.

Die 2016 in Dienst gestellte „Aidaprima“ fällt mit einer Länge von 300 Metern und einer Breite von 37,60 Metern zwar nicht unter diese Definition. Angesichts der großen Windangriffsfläche und eines vergleichsweise geringen Tiefgangs sei für das Schiff dennoch ein Windfahrverbot ausgesprochen worden, sagte die HPA-Sprecherin.

Feuerwehr Hamburg: 560 wetterbedingte Einsätze

10.42 Uhr: Sturmtief „Ylenia“ fegt weiter über Hamburg und Norddeutschland – und die Rettungskräfte haben jede Menge zu tun. Die Feuerwehr Hamburg meldet bis jetzt bereits 560 wetterbedingte Einsätze.

Bundesamt für Seeschifffahrt warnt vor weiteren Sturmfluten

10.26 Uhr: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat für Hamburg und die Nordseeküste erneut vor der Gefahr einer Sturmflut am Donnerstagnachmittag gewarnt.

Im Hamburger Elbegebiet erreicht das Hochwasser wohl Werte, die 1,5 bis zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen. An der ostfriesischen Küste wird das Hochwasser etwa einen Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen, wie das BSH am Donnerstagmorgen mitteilte. An der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet wird das Hochwasser einen bis 1,5 Meter höher sein als normal. Die Sturmflutgefahr besteht bis etwa 17.20 Uhr.

Für Freitagmorgen wird erneut eine Sturmflut erwartet, wie ein Sprecher sagte. Sturmfluten an sich seien durchaus normal, in der Häufigkeit wie im Moment jedoch schon ungewöhnlich, so der Sprecher weiter. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den vergangenen 20 Jahren so viele Sturmfluten hintereinander hatten.“ Seit dem 29. Januar hat das BSH bereits vor acht Sturmfluten gewarnt.

Weitere S-Bahn-Sperrung in Hamburg

10.08 Uhr: Die Sperrung der S-Bahn-Linie 1 wird ausgeweitet. Nun fahren auch zwischen Wedel und Blankenese meine Züge mehr, teilt die S-Bahn Hamburg mit. Der bestehende Schienenersatzverkehr bedient jetzt auch den neu hinzugekommenen Streckenabschnitt.

In voller Fahrt: Baum kracht auf Windschutzscheibe

9.57 Uhr: Mit dem Schrecken davongekommen ist ein 22-jähriger Mann aus Glückstadt (Kreis Steinburg): Sein Auto wurde am am frühen Donnerstagmorgen von einem umstürzenden Baum getroffen – in voller Fahrt!

Dieser Wagen wurde in voller Fahrt von einem entwurzelten Baum getroffen.

Während Sturmtief „Ylenia“ über den Norden rauschte, war der junge Mann auf der L100 in Richtung Steinburg unterwegs. Plötzlich krachte ein entwurzelter Baum mit voller Wucht auf die Windschutzscheibe seines Wagens.

Der Fahrer kam unverletzt und mit einem Schrecken davon. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder frei: Einsatzkräfte haben den Baum von der Straße geräumt.

Hamburger Schüler können zu Hause bleiben

9.45 Uhr: Die Schulbehörde stellt es Eltern frei, ihre Kinder bei dem Sturmtief zu Hause zu lassen: „Sorgeberechtigte entscheiden bei besonderer Gefährdungslage selbständig über Schulbesuch ihres Kindes, informieren die Schule entsprechend“, meldet die Behörde auf Twitter.

Sturmtief „Ylenia“: Ausnahmezustand in Hamburg

9.38 Uhr: Sturmtief „Ylenia“ dreht weiter auf: Die Feuerwehr Hamburg hat am Donnerstagmorgen den Ausnahmezustand ausgerufen. Das berichtet die „Welt“. Die Maßnahme bedeutet, dass Hamburger sturmbedingte Einsätze, etwa wegen umgestürzter Bäume, nicht aus der eigenen Tasche bezahlen müssen.

U1 in Hamburg: Ersatzverkehr und Verzögerungen wegen Sturm „Ylenia“

9.23 Uhr: Sturmtief „Ylenia“ sorgt weiter für Sperrungen und Verspätungen im Nahverkehr: Auf der U1 im Osten Hamburgs sind aktuell beide Strecken von Wandsbek-Gartenstadt bis Großhansdorf sowie bis Ohlstedt gesperrt – es liegen mehrere Bäume auf den Gleisen, wie die Hochbahn mittelt. Ein Ersatzverkehr mit Taxen und Bussen eingerichtet. Aufgrund der Streckenlänge ist im Ersatzverkehr mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Auf den oberirdischen Streckenabschnitten der U1, U2, U3 und U4 fahren zudem alle U-Bahnen langsamer als sonst. Daher kann es zu Abweichungen vom Fahrplan kommen.

Tierpark Hagenbeck geschlossen, Tropenaquarium bleibt offen

8.56 Uhr: Sturmtief „Ylenia“ macht Zoo-Besuchern in Hamburg einen Strich durch die Rechnung: Wegen des starken Sturms im Norden bleibt der Tierpark Hagenbeck am Donnerstag geschlossen. Das sei eine Sicherheitsmaßnahme, sagte eine Sprecherin am Donnerstagmorgen.

Das Tropenaquarium bleibe geöffnet. Die Entscheidung gelte zunächst nur für den Donnerstag. „Und dann entscheiden wir von Tag zu Tag“, sagte die Sprecherin. Im Tropenaquarium (9 bis 18 Uhr) gilt die 2G-plus-Regelung. Damit haben Genesene und Geimpfte mit einem zusätzlichen negativen Corona-Test Eintritt. Für Geboosterte entfällt der zusätzliche Test.

Hamburg-Blankenese: Baum begräbt VW unter sich

8.28 Uhr: Sturmschaden in Blankenese: Auf der Straße Hasenhöhe an der Einmündung der Straße Willhöden legte sich am Donnerstagmorgen ein umstürzender Baum über die Fahrbahn und begrub einen VW-Bus unter sich. Auch ein Gartenhaus auf einem angrenzenden Grundstück wurde beschädigt.

Auf der Straße Hasenhöhe an der Ecke Willhöden legte sich ein umstürzender Baum über die Fahrbahn.

S-Bahn-Linien in Hamburg gesperrt

8.21 Uhr: Die S-Bahn-Strecke zwischen Wedel und Sülldorf ist aktuell gesperrt – ein Baum liegt im Gleis. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Bis auf weiteres fahren keine Züge zwischen Neugraben und Stade – auch hier wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die S31 fährt nur zwischen Altona und Harburg-Rathaus. Die Linien S2 und S11 fallen aus

U1 in Hamburg zum Teil blockiert – Ersatzverkehr

7.58 Uhr: Eine Teilstrecke der U-Bahnlinie 1 ist blockiert: Zwischen Schmalenbeck und Großhansdorf liegt ein umgestürzter Baum im Gleis. Der HVV hat Ersatzverkehr mit Taxen angefordert. Die Sperrung der U1 zwischen Fuhlsbüttel Nord und Ohlsdorf ist wieder aufgehoben.

Flugausfälle am Hamburg Airport

7.34 Uhr: Am Flughafen Hamburg fallen am Donnerstag wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ rund ein Dutzend Flüge aus. Betroffen sind Verbindungen von und nach München, Frankfurt, Kopenhagen, Zürich und Istanbul, wie eine Sprecherin des Airports mitteilte. Dies seien Flüge verschiedener Airlines.

Die Lufthansa hatte in der Nacht bereits auf Anfrage mitgeteilt, dass sie vorsorglich 20 Flüge gestrichen habe. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen.

Sturmtief „Ylenia“: Weit mehr als 100 Einsätze in Hamburg

7.30 Uhr: Welche Schäden das Sturmtief „Ylenia“ in Hamburg angerichtet hat, wird erst nach und nach deutlich. Wir sind aktuell bei deutlich mehr als 100 Einsätzen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg zur MOPO. „Und es werden immer mehr.“ Das Tief pustet Hamburg und den gesamten Norden immer noch mit heftigen Sturmböen durch.

Keine Fernzüge im gesamten Norden

7.11 Uhr: Nichts geht mehr für Bahnreisende mit weiter entfernten Zielen: Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte. Auswirkungen gebe es auch in anderen Bundesländern.

Sturmtief „Ylenia“: Viele Einsätze in Niedersachsen und Bremen

6.52 Uhr: Sturmtief „Ylenia“ hat in Niedersachsen und Bremen zahlreiche Einsätze der Feuerwehr ausgelöst. Bei den meisten Alarmierungen in der Nacht zu Donnerstag ging es zunächst um umgestürzte oder vom Umstürzen bedrohte Bäume, wie die zuständigen Leitstellen berichteten. Auf der Bundesstraße 70 bei Westoverledingen (Landkreis Leer) konnte ein Lkw-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in einen umgestürzten Baum hinein. Der Mann sei nicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Umgestürzte Bäume führten auch im Bahnverkehr zu Verzögerungen. Das Ausmaß hielt sich aber zunächst in Grenzen. Zwischen Bremen und Hamburg stürzte bei Buchholz (Nordheide) ein Baum auf die Gleise. Ein ICE musste deshalb umgeleitet werden, wie ein Bahnsprecher sagte.

In Holm (Landkreis Harburg) stürzte eine Birke auf die Inzmühlener Straße und beschädigte eine unterirdische Stromleitung, wie ein Reporter vor Ort berichtet. In der Kirchenallee in Sprötze stürzten zwei Bäume von einem Privatgrundstück auf die Straße und verfehlten nur knapp ein Wochenendhaus.

In Holm (Landkreis Harburg) stürzte eine Birke auf die Inzmühlener Straße.

Die Hochwasserstände an der niedersächsischen Nordseeküste blieben in der Nacht zum Teil niedriger als erwartet. Anders als für Schleswig-Holstein und Hamburg hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hier auch nicht vor einer Sturmflut gewarnt.

Die Sturmflutgefahr für die nächsten Tage ist damit allerdings noch nicht ganz vorbei: Das BSH rechnet nach derzeitiger Sicht in der Nacht von Freitag auf Samstag mit deutlich erhöhten Wasserständen. Für Freitag wird das nächste Orkantief – „Zeynep“ genannt – von den Britischen Inseln kommend erwartet.

Umgeknickte Bäume – 90 Sturm-Einsätze in Hamburg

6.44 Uhr: Umgekippte Bäume, angewehte Bauzäune: Sturmtief „Ylenia“ pustet Hamburg und den Norden seit der vergangenen Nacht kräftig durch. Polizei und Feuerwehr rückten in der Nacht zum Donnerstag in Hamburg und Schleswig-Holstein zu zahlreichen Einsätzen aus. Größere Schäden blieben aber bis zum frühen Morgen aus, wie Feuerwehren und Polizeistellen am Donnerstag berichteten.

Die Polizei in Hamburg etwa zählte knapp 90 sturmbedingte Einsätze bis zum frühen Morgen – verhältnismäßig wenig bei einem Sturmtief für den Raum Hamburg, wie ein Sprecher mitteilte. Die Kieler Feuerwehr berichtete am Morgen von über 50 Einsätzen in den Gebieten Kiel, Rendsburg und Plön, sowie von zwei Gartenbuden, die innerhalb von zwei Stunden abbrannten.

Die für Elmshorn, Heide, Itzehoe, Pinneberg und Bad Segeberg zuständige Polizei-Leitstelle zählte nach eigenen Angaben rund 60 sturmbedingte Einsätze. Im Raum Flensburg gab es nach Auskunft sehr wenige Einsätze, und durch den Sturm lediglich kleinere Vorkommnisse, wie ein angewehter Bauzaun, ein abgeknickter Baum oder eine gelöste Scheibe in einer Bushaltestelle.

Im Süden des Landes hingegen habe es viele sturmbedingte Einsätze gegeben, hieß es am Donnerstagmorgen von der zuständigen Leitstelle. Insgesamt sei die Nacht aber auch hier glimpflich verlaufen, ohne größere Schäden oder Verletzte.

Zugausfälle in Norddeutschland

6.38 Uhr: Jetzt ist es amtlich: Wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ fallen „bis auf Weiteres“ alle Züge von Metronom, Enno und Erixx aus, meldet der Betreiber Metronom. Aus Sicherheitsgründen hat die DB Netz AG Strecken in großen Teilen Norddeutschlands für den Zugverkehr gesperrt.

Sturmflut in Hamburg: Fischmarkt unter Wasser

6.24 Uhr: Der Hamburger Fischmarkt ist am frühen Donnerstagmorgen erneut überflutet worden. „Am Pegel St. Pauli wurde gegen 5.00 Uhr ein Wert von 1,98 Meter über dem mittleren Hochwasser (MHW) gemessen“, sagte ein Sprecher des Sturmflutwarndienstes des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg.

An der Nordseeküste spricht das BSH ab 1,5 Meter über MHW von einer Sturmflut. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

An der schleswig-holsteinischen Nordseeküste gab es in einigen Orten eine Sturmflut – in Husum etwa wurde ein Pegelstand von 1,64 Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen.

Auch für das Mittags- beziehungsweise Nachmittagshochwasser am Donnerstag warnte das BSH vor erhöhten Wasserständen. Im Hamburger Elbgebiet können es dann wieder 1,5 bis 2 Meter über dem mittleren Hochwasser werden. An der ostfriesischen Küste könnte das Hochwasser etwa 1 Meter höher als das mittlere Hochwasser werden, an der schleswig-holsteinischen Küste und im Weser- und Elbegebiet bis zu 1,5 Meter.

Viele Fähren fallen am Donnerstag aus

21.58 Uhr: Angesichts der Sturmwarnung sagten viele Fährbetriebe an der Küste den Fährverkehr für Donnerstag ab. Etwa kündigte die Wyker Dampfschiffs-Reederei an, dass es am Donnerstag keine Fahrten zwischen Schlüttsiel und den Halligen gibt. Auch die Reederei Norden-Frisia gab an, den Fährverkehr zu den Ostfriesischen Inseln Juist und Norderney am Donnerstag einzustellen. Bei den Fähren nach Baltrum, Langeoog und Wangerooge kommt es ebenfalls zu Ausfällen. Die Fähren zwischen Cuxhaven und Helgoland fahren am Donnerstag ebenfalls nicht, wie die Reederei Cassen-Eils mitteilte.

Bis Samstag: Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr

21.30 Uhr: Wegen des angekündigten Orkantiefs erwartet die Bahngesellschaft Metronom ab der Nacht zum Donnerstag Behinderungen in ihrem Bahnbetrieb. Bis voraussichtlich in den Samstag hinein sei mit starken Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen auf den Linien von Metronom, Enno und Erixx zu rechnen, teilte die Bahngesellschaft am Mittwoch mit. Bereits am Mittwochabend ab 20 Uhr sollten Züge nur noch mit gedrosselter Geschwindigkeit fahren. Nach Mitternacht werde der Betrieb voraussichtlich über die Nacht ganz eingestellt, hieß es. Fahrgäste sollten sich darauf einstellen.

Auch die Deutsche Bahn kündigte auf ihrer Website und via Twitter an, dass der Bahnverkehr bis Samstag bundesweit beeinträchtigt sein könnte. „Bitte informiere dich über deine Verbindung“, heißt es. Reisenden im Fernverkehr bot die Bahn an, die für den Zeitraum vom 17. bis 18. Februar gekauften Tickets sieben Tage lang flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren zu können. In einigen Regionen im Norden wurden bereits erste Zugverbindungen gestrichen.

⚠ #Unwetterwarnung: Es ist möglich, dass der Bahnverkehr bundesweit vom 17. – 19.2.2022 beeinträchtigt ist. Bitte informiere dich über deine Verbindung. Aktuelle Infos: https://t.co/rnaSSELCgU und https://t.co/j7vLplli3M. Kostenlose Hotline: 08000 996633. #Sturm — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) February 16, 2022

„AidaPrima“ darf nicht wie geplant in Hamburger Hafen einlaufen

20.10 Uhr: Infolge der Sturmwarnung hat das Oberhafenamt die Schifffahrt auf der Elbe für Großcontainerschiffe eingestellt. Das teilte die Hamburg Port Authority (HPA) am Abend auf MOPO-Anfrage mit.

Einem „Abendblatt“-Bericht zufolge darf auch das Kreuzfahrtschiff „AidaPrima“ nicht wie geplant in den Hafen einlaufen. Laut der HPA-Sprecherin war zunächst eine Einfahrt in einem Zeitfenster zwischen 18 und 19 Uhr geplant. Dazu kam es jedoch nicht: Nach Informationen des Cruise Gate Hamburg, welches für den Betrieb der Kreuzfahrtterminals und der Liegeplätze zuständig ist, befand sich der Kreuzer noch um 20 Uhr im Bereich der deutschen Bucht.

Dabei hatte man laut Bericht extra den Aufenthalt in Southampton (Großbritannien) gestrichen und die Liegezeit im französischen Hafen Le Havre verkürzt, um noch rechtzeitig vor dem Sturm in Hamburg einzutreffen. Nun warte man auf das nächste Zeitfenster, in dem die Durchfahrt möglich werde.

Planten un Blomen wegen Sturms geschlossen

17.15 Uhr: Angesichts einer Unwetterwarnung für Hamburg bleibt Planten un Blomen am Donnerstag geschlossen. Am Mittwochabend werde der große Park im Zentrum der Hansestadt aus Sicherheitsgründen bereits um 20 Uhr schließen, teilte das Bezirksamt Mitte mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Hamburg und ganz Norddeutschland ab dem späten Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag vor Unwettern mit teilweise orkanartigen Böen.

Wegen Unwetter: Eltern können Schüler im Norden zu Hause lassen

17 Uhr: Die Schule in Schleswig-Holstein fällt wegen des drohenden Unwetters am Donnerstag nicht aus. Eltern, die für ihr Kind eine besondere Gefährdung auf dem Schulweg durch die Witterungs- und Straßenverhältnisse befürchten, können ihr Kind aber zu Hause lassen, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Kinder könnten deshalb auch vorzeitig vom Unterricht abgeholt werden. Der versäumte Unterrichtstag wird nicht als Fehltag erfasst.

Schüler können in mehreren Regionen wegen des Sturms zu Hause bleiben

16.30 Uhr: Wegen des erwarteten Sturms müssen in mehreren Regionen Niedersachsens Schülerinnen und Schüler am Donnerstag nicht in die Schule gehen. Dies betrifft etwa die Landkreise Hameln-Pyrmont, Aurich, Emsland, Stadt und Landkreis Osnabrück, wie die Regionen am Mittwoch mitteilten. Das Kultusministerium wies darauf hin, dass die jeweiligen Landkreise entscheiden, ob Unterricht möglich ist oder nicht. Dies würde in der Regel erst am frühen Morgen des jeweiligen Schultages geschehen.

Zudem meldeten auch die Region und die Stadt Hannover sowie die Kreise Leer, Wittmund, Peine, Grafschaft Bentheim, Göttingen, Goslar und die Städte Emden und Wilhelmshaven Schulausfälle. In Bremen soll der Schulunterricht wegen des Sturms digital stattfinden, kündigte eine Sprecherin des Bildungsressorts an.

Ein Orkantief mit Windgeschwindigkeiten um 120 Kilometer pro Stunde, Regenschauern und Gewittern wird Norddeutschland ab dem späten Mittwochabend erfassen und auch den Donnerstag über kräftig durchrütteln.

Behörde: Vorerst kein Schulausfall in Hamburg

16 Uhr: Anders als in Nordrhein-Westfalen fällt in Hamburg am Donnerstag wegen des drohenden Unwetters die Schule vorerst nicht aus. „Bislang sind keine Maßnahmen geplant“, sagte der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht. Die Behörde stehe aber in engem Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD).

„In jedem Fall haben Eltern aber das Recht, ihr Kind nicht zur Schule zu schicken, wenn sie für ihr Kind eine besondere Gefährdungssituation durch den Schulbesuch/Schulweg sehen“, sagte Albrecht. Dann müssten sie die Schule aber natürlich entsprechend informieren und das Kind abmelden.

In Nordrhein-Westfalen ist wegen Unwetterwarnungen für Donnerstag ein landesweiter Unterrichtsausfall angeordnet worden. Das sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Familienminister Joachim Stamp (FDP) appellierte zudem an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen, statt sie in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken.

Metronom stellt Zugbetrieb in der Nacht zu Donnerstag ein

15.23 Uhr: Wegen des drohenden Sturmtiefs hat die Metronom-Eisenbahngesellschaft starke Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfälle bei metronom, enno und erixx angekündigt. Demnach sollen am Donnerstagabend alle Züge ab circa 20 Uhr nur noch mit gedrosselter Geschwindigkeit fahren und der Betrieb, schrittweise bis etwa 0.30 Uhr, über Nacht dann ganz eingestellt werden. So sollen Unfälle durch Kollisionen mit herabstürzenden Ästen und Bäumen verhindert oder die Folgen zumindest abgemildert werden. Die metronom-Züge werden in der ersten Nachthälfte nur noch mit maximal 80 statt den üblichen 160 Stundenkilometern unterwegs sein, die erixx-Züge sogar nur mit 60 Kilometern pro Stunde.

Auch nach dem Donnerstag könne es noch zu Einschränkungen kommen. Wer am Wochenende zwingend auf Fahrleistungen angewiesen sei, solle alternative Reisemöglichkeiten prüfen und sich auf jeden Fall kurzfristig in den elektronischen Fahrplaninformationen auf den Webseiten oder in der metronom– oder FahrPlaner-App informieren. Dort würden die aktuellen Infos auch kurzfristig bereitgestellt.

Umweltbehörde warnt vor Betreten der Wälder

15 Uhr: Angesichts des heranziehenden Sturms hat die Hamburger Umweltbehörde vor dem Betreten der Wälder gewarnt. Die Gefahren des Sturmtiefs, das schweren Sturm- und teils Orkanböen und Gewittern in der Nacht zum Donnerstag über den Norden ziehen soll, seien derzeit noch nicht absehbar, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Vorsicht sei jedoch geboten, da manche von Bäumen ausgehende Gefahren für Laien nur schwer erkennbar seien. „So können Bäume aufgrund des aufgeweichten Bodens oder bereits angeknackster Stämme schon bei leichtem Wind umkippen. Auch können immer wieder Äste aus den Kronen fallen“, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: Sturmflut vor 60 Jahren: Die Nacht, in der das Wasser kam

Die Wälder sollten erst wieder betreten werden, wenn die Schadensbeseitigung abgeschlossen sei. Allerdings müssten auch die Mitarbeiter der Forstverwaltung zur Begutachtung von Schäden aus Sicherheitsgründen erst einmal eine Wetterberuhigung abwarten.

Hamburger Friedhöfe bleiben Donnerstag geschlossen

14.41 Uhr: Wegen des angekündigten stürmischen Wetters bleiben die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf am Donnerstag geschlossen. „Alle Trauerfeiern und Beisetzungen sind abgesagt“, sagte der Sprecher dieser Friedhöfe, Lutz Rehkopf. Herabfallende Äste und umstürzende Bäume könnten gefährlich für Besucher sein. Die Hamburger Hochbahn kündigte an, dass es wegen der Schließung der Friedhöfe auch Einschränkungen bei den Buslinien 170, 270 und 461 geben werde.

Feuerwehr empfiehlt Installation von Warn-Apps

12 Uhr: Wegen der in den kommenden Tagen erwarteten heftigen Stürme empfiehlt die Hamburger Feuerwehr die Nutzung von Warn-Apps. Konkret nannte die Feuerwehr am Mittwoch die App Nina und die WarnWetter-App, mit denen man gut über die Unwetter informiert sei.

Über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App, kurz Nina, stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) relevante Informationen unter anderem von der Polizei und der Feuerwehr bereit. Neben Wetter- und Hochwasserwarnungen informiert Nina außerdem über Gefahren wie Großbrände oder Gefahrstoffausbreitungen.

Der Deutsche Wetterdienst teilt seine Warnhinweise zusätzlich über die WarnWetter-App mit und sendet bei bestehender Gefahr Push-Nachrichten zur aktuellen Wetterlage auf das Smartphone.

Infolge des Sturms soll es erneut zu einer Überschwemmung des Fischmarktes kommen. (Archivbild)

Bundesamt für Seeschifffahrt warnt den Norden vor Sturmflut in der Nacht

9.06 Uhr: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat für die deutsche Nordseeküste vor der Gefahr einer Sturmflut in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewarnt. An der ostfriesischen Küste wird das Hochwasser 0,75 Meter bis 1 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen, wie das BSH am Mittwochmorgen mitteilte. An der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet wird das Hochwasser 1 bis 1,5 Meter höher sein als normal. Im Hamburger Elbegebiet erreicht das Hochwasser Werte, die 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen. Die Sturmflutgefahr besteht bis etwa 5 Uhr am Donnerstagmorgen.

An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Metern gesprochen.

Aufgrund des Sturmtiefs und des damit verbundenen „Land unter“ hat die Wyker Dampfschiffs-Reederei bereits angekündigt, dass die Fahrten zwischen Schlüttsiel und den Halligen am Donnerstag nicht stattfinden. Falls sich die Wettervorhersage für Donnerstag nicht gravierend bessern sollte, werde der Fährverkehr an diesem Tag auch auf der Föhr-Amrum-Linie eingestellt, teilte die Reederei mit.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Orkanböen im Norden

7.36 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat für Norddeutschland eine Unwetterwarnung von Mittwoch- bis Donnerstagabend herausgegeben. Es sei mit zeitweise orkanartigen Böen um 110 Stundenkilometer (Beaufort 11) und an der Nordsee sowie in Schauernähe mit Orkanböen um 120 Stundenkilometer zu rechnen. Die Unwetterwarnung gilt von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag 18 Uhr. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief erwartet. Wo genau es über Deutschland hinwegzieht, ist noch nicht ganz klar.