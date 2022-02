Der HSV hat drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga gesammelt. Gegen den 1. FC Heidenheim gelang der Mannschaft von Trainer Tim Walter ein 2:0 (0:0)-Sieg im heimischen Volksparkstadion. Sonny Kittel (63., 78./FE) traf doppelt für die Hamburger, die nach dem 5:0-Kantersieg in Darmstadt und dem jetzigen Erfolg gegen die zuvor punktgleichen Heidenheimer in der Tabelle der 2. Liga zumindest vorläufig auf Platz zwei springen.

Lange Zeit sahen die 10.000 Fans im unter Corona-Bedingungen ausverkauften Volksparkstadion eine ausgeglichene und temporeiche Begegnung. Daniel Heuer Fernandes musste bereits früh gegen Dzenis Burnic (5.) und Tim Kleindienst (25.) eingreifen, um den HSV vor einem Rückstand zu bewahren.

Doch auch die Hamburger hatten gute Gelegenheiten auf ihrer Seite: Sonny Kittel mit einem Freistoß (10.) und Bakery Jatta aus kürzester Distanz (21.) hatten jeweils das 1:0 für den HSV auf dem Fuß, scheiterten jedoch beide knapp.

Nach dem Seitenwechsel war dann plötzlich Heidenheim am Drücker und der Führung ganz nah. Miro Muheim rettete erst auf der Linie gegen Tobias Mohr (49.), dann war erneut Heuer Fernandes gegen Kleindienst zur Stelle (54.) und Burnic verfehlte das Tor aus wenigen Metern (62.).

Der Treffer fiel dann aber auf der Gegenseite: Sonny Kittel verwertete die erste Gelegenheit der Hamburger im zweiten Durchgang nach einem schnellen Angriff über Bakery Jatta und Faride Alidou zum 1:0 für den HSV (63.).

Die Führung tat den Hausherren spürbar gut, die den Offensivdruck der Heidenheimer aus der Anfangsphase der zweiten Hälfte nun besser in den Griff bekamen. Und weil Jonas Föhrenbach sich im Zweikampf mit Bakery Jatta ungeschickt anstellte, erhöhte Kittel mit dem fälligen Elfmeter dann auch noch auf 2:0 (78.).

Mit dem Dreier springt der HSV zumindest vorläufig auf Platz zwei in der Tabelle und liegt nur noch einen Punkt hinter dem Nordrivalen Werder Bremen. St. Pauli (am Abend) und Darmstadt (am Sonntag) haben allerdings noch die Chance nachzulegen.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+5 Min Die letzten Augenblicke laufen und der HSV verwaltet den Ball weiterhin. In wenigen Sekunden dürfte das Spiel vorüber sein.

90.+3 Min Heidenheim startet lediglich noch zaghafte Versuche in der Offensive, Heuer Fernandes fängt eine Flanke von der linken Seite sicher ab. Jetzt dürfte wohl kaum noch etwas anbrennen aus Sicht des HSV.

90.+1 Min Fünf Minuten werden nachgespielt im Volksparkstadion.

90. Min Auch Heidenheim wechselt aus: Kerschbaumer ersetzt Kleindienst in der Nachspielzeit.

90. Min Beide Mannschaften wechseln nochmal munter durch. Beim HSV gibt es gleich drei Veränderungen: Wintzheimer, David und Kaufmann sind neu drin, Jatta, Reis und Glatzel gehen dafür raus.

89. Min Der HSV bringt die Partie jetzt sicher über die Zeit und lässt kaum noch etwas zu. Die Hamburger lassen den Ball durch die eigenen Reihen laufen und warten darauf, bis die 90 Minuten abgelaufen sind.

87. Min Die HSV-Fans singen bereits siegessicher auf den Rängen. Es deutet vieles darauf hin, dass die Hamburger das Spiel mit drei Punkten und dem Sprung auf Platz zwei beenden werden.

85. Min Chakvetadze will einen Konter starten und wird von Kleindienst mit einem taktischen Foul gestoppt. Das gibt die nächste Gelbe Karte.

84. Min Sechs Minuten sind noch auf der Uhr. Heidenheim braucht einen schnellen Anschlusstreffer, um das Spiel noch einmal spannend machen zu können. Ansonsten bleibt der HSV weiterhin ungeschlagen im Volksparkstadion in dieser Saison.

83. Min Auch beim HSV gibt es noch eine personelle Veränderung: Kinsombi bekommt noch ein paar Minuten, Doppeltorschütze Kittel darf runter.

81. Min Achtung, HSV! Ein Freistoß fliegt hoch in den Strafraum der Hamburger hinein und wird per Kopf quergelegt. Schöppner schließt aus vier Metern ab, verfehlt das Tor aber knapp. Er wäre ohnehin im Abseits gestanden.

80. Min Heidenheim startet die Schlussoffensive und wechselt nochmals aus: Schimmer ersetzt Theuerkauf.

78. Min Kittel lässt sich die Chance aus elf Metern nicht nehmen und platziert den Elfmeter sicher rechts oben im Tor. Müller hat zwar die Ecke, kann den Schuss aber nicht abwehren.

78. Min Tor für den HSV! Kittel erhöht per Strafstoß auf 2:0!

77. Min Elfmeter für den HSV! Jatta kommt nach einem Zweikampf mit Föhrenbach in vollem Lauf zu Fall und bekommt den Pfiff vom Schiedsrichter.

76. Min Beide Profis stehen wieder, aber weil der Unparteiische den Zusammenprall als ein Foul von Muheim auslegt, sieht dieser nun noch die Gelbe Karte.

75. Min Die Partie ist aktuell unterbrochen, weil Muheim und Hüsing heftig zusammengeprallt sind und am Boden liegen. Beide müssen intensiv behandelt werden.

74. Min Eine Viertelstunde hat Heidenheim noch Zeit, um die drohende Niederlage abzuwenden. Möglicherweise werden sie mit den vergebenen Chancen kurz nach dem Seitenwechsel hadern.

72. Min Jetzt ist es soweit, Heidenheim tauscht dreimal: Kühlwetter, Sessa und Malone kommen neu in die Partie, Mohr, Burnic und Leipertz machen Schuss.

70. Min Seit dem Führungstor ist das Publikum aufgewacht und jetzt wieder bei jedem Pass, bei jeder Aktion lautstark dabei. Heidenheim wird gleich mit einem Dreifachwechsel reagieren.

68. Min Schöppner! Eine flache Flanke von der linken Seite erläuft sich Schöppner im Strafraum und wird im Fünfmeterraum nur noch vom langen Bein von Schonlau gestoppt. Das hätte gefährlich werden können.

67. Min Ein Statistik-Goodie zum Führungstor des HSV: Mit seinem 25. Treffer in Liga zwei ist Kittel jetzt alleiniger HSV-Rekordtorschütze im Unterhaus vor Simon Terodde (24).

66. Min Erster Wechsel beim HSV: Alidou verlässt das Feld, dafür ist Neuzugang Chakvetadze auf dem Feld.

64. Min Der Treffer ist zwar insgesamt nicht unverdient, zu diesem Zeitpunkt aber ein wenig überraschend. Nach dem Seitenwechsel war Heidenheim die Mannschaft, die mehr am Drücker war, und hatte beste Gelegenheiten zum 0:1. Stattdessen nutzte der HSV seine einzige Chance im zweiten Durchgang bislang – und liegt jetzt in Führung.

63. Min Der HSV führt mit 1:0! Jatta zieht von der rechten Seite nach innen und legt vor dem Strafraum geschickt ab auf Alidou. Dessen Flachschuss kann Müller zwar noch parieren, gegen den Nachschuss von Kittel aus 15 Metern ist der Keeper dann aber machtlos.

63. Min Tor für den HSV! Kittel macht das 1:0!

62. Min Burnic! Kleindienst legt den Ball geschickt ab auf seinen Mitspieler, der die Kugel aus zwölf Metern direkt nimmt und abschließt. Der Versuch streicht denkbar knapp rechts am Tor vorbei. Glück für den HSV!

59. Min Auf einmal haben beide Mannschaften viel Drang nach vorne und wollen die Führung erzielen. Vielleicht sehen die Fans ja doch noch einen Treffer und müssen sich nicht wie im Hinspiel mit einem 0:0 begnügen.

57. Min Jetzt ist wieder viel Tempo im Spiel, es geht immer schneller hin und her. Kleindienst sucht Leipertz, zögert aber ein wenig zu lange mit seinem Abschluss. Die Chance ist dahin.

55. Min Reis setzt sich gut durch gegen zwei Gegenspieler und kommt an der Strafraumgrenze zum Schuss. Erneut ist ein Heidenheimer Bein dazwischen.

54. Min Kleindienst! Nach einem langen Pass in die Spitze kommt der Heidenheimer Angreifer unbedrängt zum Abschluss, doch wieder ist Heuer Fernandes da und hält die Null fest.

52. Min Ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Leider war MOPO.de und damit auch unser Liveticker wegen technischer Probleme in der ersten Halbzeit für einige Nutzer:innen nicht erreichbar. Wir bitten Sie um Entschuldigung für die Störung.

49. Min Heidenheim hat direkt die erste Chance des zweiten Durchgangs, Burnic schickt Mohr auf der linken Seite. Heuer Fernandes eilt heraus und wird überlupft, doch Muheim rettet gerade noch rechtzeitig vor der Linie.

47. Min Zur Pause hat es keine personellen Veränderungen gegeben, beide Mannschaften sind mit derselben Elf wieder zurückgekehrt.

46. Min Weiter geht’s mit dem zweiten Durchgang.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause im Volksparkstadion! Nach 45 Minuten steht es noch immer 0:0 zwischen dem HSV und dem 1. FC Heidenheim. Sonny Kittel (10.) und Bakery Jatta (21.) hatten die besten Chancen zur Führung für die Hamburger, Torhüter Daniel Heuer Fernandes hielt hinten gegen Dzenis Burnic (5.) und Tim Kleindienst (25.) die Null fest. In der zweiten Halbzeit ist alles noch offen – und in einer Viertelstunde geht es weiter.

Halbzeit!

43. Min Die Zweikämpfe wurden härter in den letzten Minuten – und das hat nun Konsequenzen: Föhrenbach sieht die erste Gelbe Karte in diesem Spiel.

41. Min Vier Minuten sind noch auf der Uhr. Vieles deutet nun auf ein torloses Remis zur Pause hin. Beide Teams scheinen den Pausenpfiff zu erwarten.

39. Min So ist es – doch er verzieht den Schuss um ein paar Meter.

38. Min An der Strafraumgrenze auf der linken Seite macht sich Kittel bereit. Er wird es mutmaßlich direkt probieren wollen.

37. Min Kittel flankt von der rechten Seite und sucht Jatta, findet ihn mit ein wenig fehlender Präzision aber nicht. Jatta bekommt die zweite Chance und wird von Busch gelegt. Gute Freistoßposition für den HSV.

34. Min Schon im Hinspiel war die Partie geprägt von zahlreichen Großchancen – die aber allesamt vergeben wurden. Das Resultat: 0:0. Sehen die Fans das auch an diesem Nachmittag?

32. Min In den vergangenen Minuten hat sich das Spiel ein wenig beruhigt, das Tempo der Anfangsminuten hat sich deutlich verringert.

30. Min Glatzel mit der nächsten Gelegenheit! Mit einer Ein-Kontakt-Kombination spielt sich der HSV auf der rechten Außenbahn nach vorne. Die Flanke von Jatta kann Busch zunächst in die Mitte, abwehren, doch sein Kopfball landet direkt bei Glatzel. Dieser legt direkt ab auf Reis, doch sein Schuss wird im letzten Moment geblockt.

28. Min Das Spiel wird jetzt temporeicher, beide Teams gehen einen Schritt mehr in Richtung Offensive. Auf HSV-Seiten startet Alidou den nächsten Antritt, wird dann aber von Busch ins Toraus abgedrängt.

26. Min Und wieder Heidenheim! Eine Flanke von der rechten Seite verwertet Mohr am zweiten Pfosten direkt, trifft die Kugel aber nicht richtig. Dadurch verfehlt er das Tor deutlich.

25. Min Überragende Dreifach-Parade von Heuer Fernandes! Nach einer Flanke aus dem Rückraum kommt erst Hüsing zum Abschluss aus kürzester Distanz, den Heuer Fernandes entschärft. Beim Nachschuss ist er erst gegen Schöppner und dann auch noch gegen Kleindienst erneut zur Stelle. Was für eine Chance für die Gäste!

23. Min Kleindienst ist auf der rechten Seite auf und davon und marschiert in den Sechzehner. Dort eilt Schonlau herbei und verhindert gerade noch rechtzeitig die flache Hereingabe in die Mitte. Es gibt nur Eckball – und eine lautstarke Ansage von Schonlau an seine Kollegen.

21. Min Jatta muss das 1:0 machen! Heyer hebt den Ball gefühlvoll per Einwurf in den Strafraum hinein, wo Glatzel ihn geschickt durchlässt. Jatta setzt sich im Zweikampf gegen Föhrenbach durch und kann aus fünf Metern freistehend schießen, scheitert aber an einem guten Reflex von Müller. Die beste Chance des Spiels!

20. Min Der HSV wird stärker und Heidenheim gerät zunehmend unter Druck. Wieder schließt Reis in der Nähe der Strafraumgrenze ab, doch erneut ist Müller zwischen den Heidenheimer Pfosten die Endstation.

19. Min Alidou! Der HSV-Youngster setzt sich gegen gleich fünf FCH-Verteidiger durch und kommt aus der Bedrängnis heraus zum Abschluss, doch sein Schuss von der Strafraumkante landet knapp neben dem linken Pfosten.

17. Min Der HSV kontert über die linke Seite und über Kittel, dessen öffnender Pass auf Muheim aber zu unpräzise ist. Busch in der Heidenheimer Defensive ist zum wiederholten Mal aufmerksam und geht dazwischen.

16. Min Die Stimmung auf den Rängen ist ausgezeichnet, die 10.000 Fans im unter Corona-Bedingungen ausverkauften Volksparkstadion sind bestens gelaunt. Was fehlt, ist jetzt noch das Spektakel auf dem Platz.

14. Min Wieder setzt Heidenheim den HSV sehr früh unter Druck – und wieder ist das Pressing erfolgreich. Die Gäste verpassen es aber, nach den Ballgewinnen tief in der Hamburger Hälfte schnell umzuschalten und daraus Gefahr zu entwickeln.

12. Min Jatta wird auf der rechten Seite in Szene gesetzt und leitet den Ball direkt weiter in die Mitte, wo Reis gefährlich einläuft. Doch auch sein Versuch verfehlt das Tor knapp.

10. Min Kittel macht es – und zirkelt die Kugel rechts an der Mauer, aber auch rechts am Tor vorbei. Zwei Meter fehlten zum Torerfolg.

9. Min Freistoß für den HSV aus einer sehr aussichtsreichen Position, nachdem Schonlau 18 Meter vor dem gegnerischen Tor von den Beinen geholt wurde. Kittel legt sich den Ball zurecht.

8. Min Auf der Gegenseite macht es Alidou schnell und holt die erste Ecke heraus. Kittel bringt den ruhenden Ball in die Mitte, findet aber keinen Abnehmer. Der Eckstoß verpufft.

6. Min Beinahe eine ähnliche Situation wie eben, erneut sind drei Heidenheimer dicht an Heuer Fernandes dran. Diesmal kann er den Ball aber in höchster Bedrängnis klären.

5. Min Riesenchance für Heidenheim! Die Gäste attackieren den HSV enorm früh, bringen mit drei Angreifern Heuer Fernandes in große Bedrängnis. Die Folge ist ein Fehlpass – und Burnic darf es aus zehn Metern versuchen. Sein Schuss wird gerade noch rechtzeitig leicht abgefälscht, sodass Heuer Fernandes die Kugel wieder fangen kann.

3. Min Erster Abschluss für den HSV, Alidou zieht von der linken Seite nach innen und probiert es aus rund 20 Metern. Sein Schuss ist aber zu harmlos, Müller im Tor hat keine Probleme.

2. Min Für Theuerkauf geht es aktuell nicht weiter, er krümmt sich hinter der Seitenauslinie vor Schmerzen und wird behandelt. Das sieht nicht gut aus.

2. Min Erster harter Zweikampf im Mittelfeld, Theuerkauf und Schonlau prallen an der Mittellinie zusammen. Beide haben sich wehgetan und müssen kurz durchatmen.

1. Min Der Ball rollt!

Anpfiff!