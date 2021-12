Der HSV hat seine Serie von zuletzt zwölf ungeschlagenen Spielen in Folge nicht ausbauen können. Bei Hannover 96 verlor die Mannschaft von Trainer Tim Walter knapp mit 0:1 (0:1) und kassierte nach dem 2:3 im Derby gegen St. Pauli die zweite Niederlage in dieser Saison. Linton Maina erzielte den Goldenen Treffer des Nachmittags (14.), ein Treffer von Robert Glatzel wurde zuvor wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt (11.).

22.500 Zuschauer in der HDI Arena in Hannover sahen über 90 Minuten einen HSV, der eigentlich spielbestimmend auftrat, am Ende aber zu wenig konsequent und zwingend vor dem gegnerischen Tor. Dabei hatte Robert Glatzel die Hamburger vermeintlich noch früh in Führung geschossen, sein Treffer war wegen einer knappen Abseitsposition von Vorlagengeber Bakery Jatta aber richtigerweise nicht gegeben worden (11.).

Aus dem Nichts gelangte stattdessen der Gastgeber in Front. Hannover spielte einen Konter mustergültig innerhalb von gerade mal 14 Sekunden aus, an dessen Ende HSV-Keeper Marko Johansson den ersten Versuch zwar noch an den Pfosten abwehren konnte, gegen den Abstauber von Linton Maina dann aber chancenlos war (14.).

In der Folge steckte der HSV nicht auf und spielte weiter munter nach vorne. Vor allem nach dem Seitenwechsel schnürten die Gäste Hannover zeitweise in und um den eigenen Strafraum ein, verpassten es aber, sich hochkarätige Chancen herauszuspielen. Die besten Gelegenheiten vergaben Glatzel (26.) und Jatta (64.).

Doch auch Hannover blieb stets gefährlich und lauerte durch Konter immer wieder auf das 2:0. Der Ex-Hamburger Lukas Hinterseer (16.) hätte den zweiten Treffer ebenso nachlegen können wie Torschütze Maina (56.).

Am Ende reichte der knappe Vorsprung für Hannover allerdings für den Dreier, der für den HSV nach zuletzt zwölf Spielen ohne Niederlage die erste Pleite seit dem 2:3 im Derby bedeutet. Für Trainer Tim Walter ist es überhaupt erst die zweite Niederlage als HSV-Coach.

Abpfiff!

90.+7 Min Die Nachspielzeit ist eigentlich abgelaufen, Stolze sieht noch einmal Gelb für ein Halten gegen Jatta. War’s das?

90.+6 Min Da ist die Chance für den HSV! Eine flache Flanke von Jatta von der linken Seite fliegt scharf durch den Fünfmeterraum, aber dort verpassen gleich zwei Hamburger.

90.+5 Min Hannover steht mit allen Feldspielern tief in der eigenen Hälfte, das Bild auf dem Feld gleicht nun beinahe einer Angriffssituation im Handball. Doch die Abwehrarbeit der 96er ist weiter erfolgreich.

90.+4 Min Die letzten Augenblicke laufen. Der HSV rennt verzweifelt gegen die drohende Niederlage an, doch es sieht so langsam immer mehr danach aus.

90.+3 Min Und Hannover wechselt erneut aus: Weydandt darf noch ein paar Minuten mitmachen, Hinterseer verlässt den Platz.

90.+2 Min Kittel ist der Antreiber in diesen Minuten, versucht viel und ist sehr umtriebig, bleibt aber glücklos. Meffert kommt jetzt einmal zum Flanken, doch die Hereingabe ist etwas zu hoch für Glatzel.

90.+1 Min Der HSV würde trotz einer Niederlage den Kontakt zu den oberen Plätzen halten, hat weiter nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und drei bis zum Aufstiegsplatz. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass man mit einem Dreier an diesem Nachmittag einen großen Sprung hätte machen können.

90. Min Die letzten Augenblicke laufen, die Nachspielzeit ist angebrochen. Sechs Minuten gibt es zusätzlich.

89. Min Weil er sich wiederholt zu viel Zeit bei der Ausführung des Abstoßes lässt, sieht Hansen jetzt noch einmal die Gelbe Karte.

88. Min Es fehlen aber die wirklich gefährlichen Abschlüsse. Jatta bringt den Ball mit einer Flanke zwar vor das Tor, aber eben nicht genau genug. Wieder ist kein Mitspieler an der richtigen Stelle.

87. Min Es ist hochspannend in Hannover. Der HSV will, aber Hannover hält mit aller Kraft dagegen. Es ist ein fast schon gewohntes Bild an diesem Nachmittag: Alles versammelt sich im und um den Strafraum der 96er.

86. Min Und die Gastgeber nehmen weitere Sekunden von der Uhr: Frantz kommt neu ins Spiel, der leicht angeschlagene Ochs hat Feierabend.

85. Min Hannover kann sich jetzt zunehmend wieder etwas mehr entlasten, holt den zweiten Eckball in Folge heraus. Noch fünf Minuten sind regulär zu spielen.

84. Min Krajnc ist bei einer Ecke mit aufgerückt und kommt aus wenigen Metern zum Kopfball, setzt diesen aber knapp über das Tor.

83. Min Bisher blieb der HSV nicht nur einmal ohne Sieg (2:3 gegen St. Pauli), sondern auch erst einmal ohne eigenes Tor in dieser Spielzeit. Damals gab’s beim 0:0 in Heidenheim aber immerhin einen Punkt.

82. Min Muroya wird in der Vorwärtsbewegung von Heyer gehalten. Dafür gibt’s die nächste Verwarnung.

81. Min Die Schlussphase läuft und der HSV wirft weiter alles nach vorne. Irgendwie wollen sie den Ausgleich noch erzwingen.

80. Min Es ist soweit: Neben Kaufmann betritt auch Suhonen das Spielfeld, dafür haben Reis und Gyamerah Feierabend. Walter will jetzt nachvollziehbar offensive Impulse setzen.

78. Min Auch Kaufmann wird beim HSV gleich ins Spiel kommen. Die Uhr läuft für Hannover und gegen den HSV – und die Gastgeber stemmen sich nach Kräften gegen den drohenden Ausgleich.

77. Min Was ist noch möglich in dieser Partie? Nach der Behandlungspause dürfte es zusätzlich zu den verbleibenden 13 Minuten wohl noch etwas Nachspielzeit geben. Der HSV ist am Drücker, bekommt den Ball aber bislang nicht über die Linie.

75. Min Weiter geht’s – auch für Hansen. Der Keeper wirkt noch etwas benommen, scheint aber zunächst weiterspielen zu können.

74. Min Noch immer ist das Spiel unterbrochen, weil Hansen behandelt werden muss. Er war nicht nur von Glatzel, sondern auch von seinem eigenen Innenverteidiger Kranjc getroffen worden.

72. Min Wieder wird es gefährlich! Jatta, ausnahmsweise auf der linken Seite, rettet ein missglücktes Zuspiel noch auf der Torauslinie. Glatzel prallt im Fünfmeterraum dann mit Hansen zusammen – und der Unparteiische unterbricht ohnehin, weil Jatta zuvor im Abseits stand.

71. Min Nun gibt es den Wechsel: Wintzheimer kommt anstelle von Alidou. Auf der Gegenseite wechselt auch Hannover doppelt aus, bringt Stolze und Ennali für Beier und Maina.

70. Min Wintzheimer wird beim HSV gleich ins Spiel kommen und für neue Offensivpower sorgen. Er steht an der Seitenlinie schon bereit.

69. Min Der HSV drückt auf den Ausgleich und es scheint nur noch eine Frage der Zeit. Hannover kann sich in dieser Phase kaum noch befreien, klärt im Minutentakt aus dem eigenen Sechzehner.

67. Min Kittel führt einen Freistoß im Mittelfeld schnell aus und schickt Jatta. Die 17. Hamburger Flanke in diesem Spiel findet ihren Weg von der Grundlinie in den Strafraum – aber erneut nicht zu einem Mitspieler.

65. Min In diesen Minuten übt der HSV immensen Druck auf Hannover aus, das 1:1 liegt in der Luft. Diesmal flankt Alidou in die Mitte, doch die Hereingabe ist leicht abgefälscht. Erneut ist Hansen zur Stelle.

64. Min Jatta muss das 1:1 machen! Gyamerah flankt perfekt an den zweiten Pfosten, wo Jatta lauert und den Ball in Richtung Tor spitzelt. Hansen reagiert ausgezeichnet und pariert den Versuch, im Nachfassen hat er die Kugel dann sicher – knapp vor der Torlinie.

63. Min Der HSV drückt Hannover in die Defensive, Jatta zieht von der rechten Seite nach innen. Beim Eindringen in den Strafraum kommt er zu Fall, bekommt aber keinen Strafstoß.

62. Min Glück für den HSV! Maina ist nach einem langen Ball auf und davon, Johansson kommt weit aus seinem Tor heraus und bringt Maina zu Fall. Über ein mögliches Foul muss aber nicht diskutiert werden – Maina stand beim Zuspiel im Abseits.

61. Min Von Schiedsrichter Stegemann gibt es nun auch die erste Ermahnung an Hansen, der sich zu viel Zeit beim Abstoß lässt. Eine halbe Stunde ist noch zu spielen.

60. Min In den vergangenen Minuten ist das Spiel immer offener geworden, weil der HSV das Ausgleichstor möchte, Hannover seinerseits aber nicht weniger gewillt ist, auf 2:0 zu stellen. Was sich nicht verändert hat: Der HSV ist das ballführende und spielbestimmende Team.

58. Min Auf der anderen Seite startet Kittel den nächsten Vorstoß mit einer Hereingabe aus dem Halbfeld. Diese landet jedoch genau bei Hansen.

56. Min Hannover hat das 2:0 auf dem Fuß! Mit einer sehenswerten Kombination geht es über die linke Seite, wo sich Maina und Hinterseer den Ball per Doppelpass zuspielen. Mainas flache Hereingabe kann Vuskovic dann gerade noch so über das eigene Tor klären.

55. Min Jetzt geht es mal schnell über den rechten Flügel und natürlich über den sprintstarken Jatta. Als dieser die Grundlinie erreicht hat, setzt er sich gegen Ondoua durch und flankt – doch genau in die Arme von Torhüter Hansen.

54. Min Allerdings ist der HSV inzwischen weit aufgerückt, das Spiel findet fast ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber statt. Beim bislang einzigen Treffer des Nachmittags haben die Hamburger aber gelernt: Hannover ist bei Kontern stets gefährlich.

53. Min Bei den Hamburgern muss jetzt etwas passieren. Wie schon vor dem Seitenwechsel treten sie auch seit Wiederbeginn engagiert auf, erarbeiten sich aber noch zu selten gefährliche Abschlusssituationen vor dem gegnerischen Tor.

51. Min Im direkten Gegenzug wird es auch im Hamburger Strafraum brenzlig, Maina wird steil in den Strafraum geschickt. Erneut passt Johansson auf, eilt aus seinem Tor und ist einen Schritt schneller am Ball.

50. Min Reis erobert den Ball in der Mitte und treibt den Angriff nach vorne, hat gleich drei Anspielstationen. Krajnc hat den Fuß jedoch dazwischen und verhindert einen aussichtsreichen Angriff.

48. Min Alidou hat die Chance zum Ausgleich! Heyers Flanke findet den Youngster in der Mitte, doch Muroya beweist gutes Stellungsspiel und klärt den Ball rechtzeitig.

47. Min Beide Mannschaften sind übrigens unverändert wieder auf den Platz zurückgekehrt und haben nicht gewechselt.

46. Min Weiter geht’s in Hannover, das Spiel läuft wieder.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Hannover! Mit einer 1:0-Führung für die Gastgeber geht es in die Kabine. Der HSV ist eigentlich die bessere Mannschaft, die mehr vom Spiel hat und viel investiert, doch Hannover verteidigt clever und macht die Räume immer wieder sehr eng. So kamen die Hamburger kaum zwingend zu Abschlüssen – außer durch Robert Glatzel , dessen vermeintliches Führungstor früh im Spiel allerdings wegen Abseits nicht zählte (11.). Beinahe im direkten Gegenzug brachte Linton Maina stattdessen Hannover in Führung (14.). Der HSV stemmt sich dagegen, braucht aber in der Offensive noch mehr Konsequenz. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+2 Min Schonlau probiert es noch einmal aus der Distanz, aber ist dabei nicht nur mehr als 20 Meter vom Tor entfernt, sondern verfehlt Selbiges auch deutlich.

45.+1 Min Bricht an diesem Nachmittag die Serie von zwölf ungeschlagenen Spielen in Folge? Trainer Tim Walter hat bislang nur einmal verloren – beim 2:3 im Derby gegen St. Pauli.

45. Min Zwei Minuten werden nachgespielt, bevor es vom nasskalten Platz in die warme Kabine geht.

44. Min Der HSV wird jetzt zwingender. Eine Flanke aus dem Halbfeld findet Alidou, der per Kopf wohl noch einmal querlegen möchte. Hansen passt auf und geht mit einer Hand gerade noch rechtzeitig dazwischen.

43. Min Reis versucht es ganz frech mit einem Heber von der Strafraumgrenze. Damit wollte er wohl Torhüter Hansen überraschen. Das Problem: Der Schussversuch landet nur oben auf dem Tornetz.

41. Min Glatzel! Fast eine Kopie des Abseitstores führt beinahe zum 1:1. Jatta flankt punktgenau in die Mitte, Glatzel steigt aus sechs Metern Entfernung im Duell mit Muroya hoch und köpft Zentimeter links am Tor vorbei.

40. Min Fünf Minuten sind noch zu spielen im ersten Durchgang. Hamburg bleibt spielbestimmend, aber die offensiven Momente gehören immer wieder auch Hannover. Weil das vermeintliche Glatzel-Tor aus einer Abseitsposition heraus entstand, steht es nach Torschüssen aktuell 5:0 für die Hausherren.

38. Min Eine Flanke von der linken Seite will Kaiser sehenswert verwerten und setzt zum Fallrückzieher an, doch trifft den Ball dabei nicht richtig. Ärgerlich für 96: Der besser postierte Beier kommt dadurch nicht mehr zum Kopfball. Das hätte sonst gefährlich werden können.

37. Min Gute Nachricht für alle HSV-Fans: Alidou ist zurück auf dem Platz. Noch läuft er etwas unrund und hält sich immer wieder das Knie, aber es scheint weiterzugehen für das Nachwuchstalent der Hamburger.

36. Min HSV-Coach Walter beschwert sich lautstark an der Seitenlinie über die Aktion. Alidou humpelt erst einmal vom Feld.

35. Min Ondoua trifft Alidou am rechten Knie, der Youngster bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Das sah nicht gut aus.

34. Min Hinterseer kontrolliert einen hohen Ball in die Spitze, will sich umdrehen und in Richtung Tor marschieren. Er bekam die Kugel dabei aber an die Hand, der Unparteiische unterbindet den Angriff.

33. Min Im Moment hat der große Offensivdruck des HSV etwas nachgelassen, Hannover konnte wieder ein wenig mehr aufrücken. Dennoch bleiben die Hamburger das dominante Team an diesem Nachmittag.

31. Min Der HSV hat insgesamt mehr vom Spiel, hat mehr als zwei Drittel Ballbesitz und gewinnt auch 60 Prozent der Zweikämpfe. Seit dem Abseitstor durch Glatzel gab es aber kaum einen wirklich gefährlichen Moment vor dem Tor der Hausherren.

29. Min Hinterseer hat sich bei der Aktion wehgetan und muss behandelt werden. Die Spieler beider Teams nutzen das für eine kurze Verschnaufpause und holen sich neuen Input von den Trainern an der Seitenlinie.

28. Min Zu hartes Einsteigen von Meffert gegen Hinterseer in der Nähe der Mittellinie. Dafür gibt es die erste Gelbe Karte in diesem Spiel.

26. Min Alidou! Einen langen Ball erläuft sich der Youngster auf der rechten Seite und legt an der Grundlinie zurück auf Glatzel, der die flache Hereingabe nur knapp verpasst.

25. Min Hannover kann sich kaum noch aus der eigenen Defensive befreien, der HSV macht Druck und will den Ausgleich. Echte Torchancen können sich die Hamburger dabei allerdings noch keine erspielen.

23. Min Während Franke wieder zurück auf dem Feld ist, schnürt der HSV seinen Gegner jetzt um den Strafraum ein. Hannover verteidigt tief, der Widerstand lässt sich bislang aber noch nicht brechen.

21. Min Franke muss mit einer Platzwunde am Kopf nun behandelt werden. Er verlässt erst einmal das Feld, Hannover ist in Unterzahl.

20. Min Der HSV kommt über die linke Seite, Gyamerah und Kittel wollen sich durch die gegnerische Abwehr kombinieren. Am Ende bleiben sie aber in der vielbeinigen Defensive der Hannoveraner hängen.

18. Min Nach turbulenten Minuten in dieser Anfangsphase kommt das Spiel nun wieder etwas zur Ruhe. Wie geht Hamburg jetzt mit dem Schock um, den eigenen Führungstreffer – wohlgemerkt zurecht – aberkannt zu bekommen und fast im direkten Gegenzug in Rückstand zu geraten?

16. Min Hinterseer fast mit dem 2:0! Schonlau köpft eine Ecke aus dem Sechzehner heraus, doch der zweite Ball fliegt zurück vor das Hamburger Tor. Dort löst sich Hinterseer aus der Deckung, scheitert aber aus zwölf Metern aus der Drehung an Johansson. Er wäre ohnehin im Abseits gewesen.

15. Min Vom HSV gab es noch zaghafte Proteste wegen der Balleroberung, die zum Tor geführt hatte: Jatta war dabei im Strafraum zu Fall gekommen. Dann aber schaltete Hannover blitzschnell um und nutzte die erste Chance direkt zur Führung.

14. Min Dafür ist Hannover jetzt in Führung! Die Gastgeber kontern nach einer Balleroberung im eigenen Strafraum. Ein langer Ball erreicht Beier in der Spitze, der mit Vollgas in Richtung Tor zieht. Seinen Schuss kann Johansson noch an den Pfosten lenken, doch aus kurzer Distanz staubt Maina ab.

14. Min Tor für Hannover! Maina trifft zum 1:0!

12. Min Die Situation wurde kurz nach dem Treffer noch einmal überprüft und der Unparteiische zeigt an: Die kalibrierte Linie des Videoassistenten entscheidet gegen Jatta.

11. Min Doch nicht die frühe Führung für den HSV! Jatta spielt sich mit einem Doppelpass auf der rechten Seite mit Reis bis zur Grundlinie durch. Seine Flanke landet punktgenau auf dem Kopf von Glatzel, der den Ball über die Linie bringt – doch Jatta stand bei seinem Tor knapp im Abseits.

11. Min Tor für den HSV! Glatzel macht das 1:0 – aber der Treffer zählt nicht!

9. Min Wieder geht es über die rechte Seite und über Jatta, dessen Flanke Keeper Hansen aber mit einer Faust aus der Gefahrenzone klären kann.

7. Min Jatta nimmt Tempo auf dem rechten Flügel auf und setzt sich im Laufduell durch. Sein Querpass auf Glatzel ist dann aber zu unpräzise, die Chance dahin.

6. Min Der HSV stört die Gastgeber schon sehr früh im Spielaufbau und zwingt sie schon tief in der eigenen Hälfte zu Risikopässen oder Ballverlusten.

5. Min Reis erobert im Mittelfeld den Ball und macht das Spiel schnell mit Glatzel und Kittel, doch Franke ist zur Stelle und unterbindet den Konter gerade noch rechtzeitig.

3. Min Erster Eckball für den HSV, Kittel nimmt sich der Sache an. Seine Hereingabe an den ersten Pfosten findet aber keinen Abnehmer und auch der Nachschuss landet nicht bei einem Mitspieler in der Mitte.

2. Min Zu Ehren des verstorbenen Weltmeisters von 1954, Horst Eckel, laufen an diesem Nachmittag sowohl der HSV als auch Hannover mit Trauerflor auf.

1. Min Los geht’s in Hannover!

Anstoß!