Der HSV hat den zweiten Heimsieg in einer Woche gefeiert. Nach dem überzeugenden 4:1 gegen Jahn Regensburg gewann die Mannschaft von Trainer Tim Walter auch gegen den FC Ingolstadt verdient mit 3:0 (2:0). Faride Alidou (13.), Bakery Jatta (39.) und Manuel Wintzheimer (89.) trafen für die Hamburger, die sich in der Tabelle damit auf Platz fünf verbessern. Ingolstadt bleibt weiter abgeschlagenes Schlusslicht in der 2. Bundesliga.

Von der ersten Minute an bestimmte der HSV das Geschehen vor 19.937 Zuschauern im heimischen Volksparkstadion. Und schon nach weniger als einer Viertelstunde belohnten sich die Hamburger: Die erste echte Torchance verwertete Nachwuchstalent Faride Alidou mit einer starken Einzelaktion zum 1:0 (13.).

Auch mit der Führung im Rücken blieben die Hamburger das bessere Team. Kurz vor dem Seitenwechsel zogen die Hausherren noch einmal das Tempo an und drängten auf den zweiten Treffer. Nachdem Bakery Jatta zunächst noch mehrfach scheiterte (33./36.), machte er es wenig später besser und köpfte einen Sonny-Kittel-Eckball über die Linie (39.).

Nach der Pause veränderte sich das Bild nicht, aber die Begegnung verlor spürbar an Tempo. Hamburg verwaltete den Vorsprung und Ingolstadt fiel kaum etwas ein, um dem starken Gastgeber etwas entgegenzusetzen. Einzig bei Kontern blieben die Gäste immer wieder gefährlich.

In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hektisch. Sowohl Miro Muheim (66.), Alidou (70.) und Moritz Heyer (76.) auf der einen als auch Christian Gebauer (69.) und Marcel Gaus (75.) auf der anderen Seite hatten beste Gelegenheit zu einem weiteren Treffer. Nachdem Joker Fatih Kaya sogar die Latte traf (87.), machte der ebenfalls eingewechselte Manuel Wintzheimer eine Minute vor dem Ende alles klar für den HSV (89.).

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+2 Min Der Eckball bringt aber ebenso wenig ein wie der anschließende Konter des HSV. War es das?

90.+1 Min Ingolstadt probiert es nochmal mit einer Freistoß-Flanke aus dem Halbfeld und bekommen noch eine Ecke. Sie bleiben unermüdlich.

90. Min Damit dürften nun auch die allerletzten Zweifel beseitigt sein. Zwei Minuten werden nachgespielt.

89. Min Der Joker macht alles klar! Der HSV schaltet schnell um und kombiniert sich vor den Strafraum. Dort bedient Suhonen Wintzheimer auf rechts, der aus zwölf Metern mit einem trockenen Flachschuss abschließt und das Spiel damit entscheidet.

89. Min Tor für den HSV! Wintzheimer sorgt für die Entscheidung!

88. Min Wird es nun doch noch einmal spannend oder kommt die Schlussoffensive der Gäste zu spät?

87. Min Latte! Der eben eingewechselte Kaya schließt von der Strafraumgrenze ab, trifft aber nur die Unterkante der Latte. Knapp vor der Linie springt der Ball auf und war deutlich nicht im Tor. Knapp war das dennoch.

86. Min Wieder tankt sich Ingolstadt nach vorne durch, Vuskovic kann aber zur Ecke klären.

85. Min Und die Hamburger wechseln ebenfalls ein weiteres Mal doppelt: Kinsombi und Suhonen ersetzen Reis und Kittel.

84. Min Auch von der Seitenlinie kommt nochmal ein Impuls beim FCI: Kaya kommt für die letzten Minuten, Stendera geht dafür raus.

83. Min In dieser Schlussphase geht es noch einmal Schlag auf Schlag, den Gästen ist trotz 0:2-Rückstand die Puste noch nicht ausgegangen.

81. Min Butler hat die nächste Gelegenheit für Ingolstadt! Nach einem Ballverlust der Hamburger schließt er aus der Distanz ab. Sein Schuss wird gefährlich abgefälscht von Vuskovic, doch Johansson, bereits abgetaucht, steht rechtzeitig wieder auf und hält den Versuch fest.

80. Min Die letzten zehn Minuten regulär sind angebrochen. Kaufmann erobert direkt nach seiner Einwechslung den Ball und flankt auf Meißner, dessen Kopfball knapp links am Pfosten vorbeigeht.

79. Min Und das war auch die letzte Aktion von Glatzel, der nun den Platz auf dem Feld für Kaufmann frei macht.

78. Min Im Kopfballduell mit Kotzke setzt Glatzel seinen Ellbogen ein und sieht dafür richtigerweise die Gelbe Karte.

77. Min Während hier im Volksparkstadion die Schlussviertelstunde läuft, gibt es einige Kilometer entfernt ebenfalls Neuigkeiten: HSV-Nordrivale Werder Bremen hat soeben Ole Werner als neuen Cheftrainer präsentiert, der bislang bei Holstein Kiel tätig war.

76. Min Und auch auf der Gegenseite muss das nächste Tor fallen! Muheim lupft den Ball in die Mitte, wo Glatzel ihn annehmen und auf Heyer zurücklegen kann. Aus kurzer Distanz wird er noch entscheidend von Linsmayer gestört und schießt über das Tor.

75. Min Riesenchance für Ingolstadt! Gaus wird per Flanke ausgezeichnet bedient und köpft am Fünfmeterraum in Richtung Tor, doch erneut rettet Vuskovic mit einer Grätsche vor Johansson. Das war brandgefährlich!

73. Min Jetzt wechselt auch der HSV erstmals aus, und zwar doppelt: Die starken Alidou und Jatta haben Feierabend, dafür kommen Meißner und Wintzheimer.

72. Min Plötzlich ist hier wieder Tempo im Spiel. Heyer foult Butler am eigenen Strafraum und die Gäste bekommen die Chance per Freistoß an der linken Strafraumecke, kann daraus aber kein Kapital schlagen.

70. Min Auf der Gegenseite muss Alidou das 3:0 machen! Jatta bedient den Youngster mustergültig mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Alidou völlig alleine gelassen wird. Er trifft die Kugel nicht richtig, sie verspringt ihm aus wenigen Metern – und er kann es selbst nicht glauben.

69. Min Und prompt hat Ingolstadt die beste Chance bisher im Spiel! Gebauer wird mit einem hervorragenden Steilpass angespielt und versucht es aus 15 Metern flach, aber Johansson ist schnell unten und pariert den Versuch gut.

68. Min Die Ingolstädter können sich kaum noch aus der eigenen Defensive befreien, der HSV spielt souverän und macht weiter Druck auf das dritte Tor.

66. Min Was für ein Schuss von Muheim! Aus 20 Metern schließt er flach zentral vor dem Tor ab, doch Kotzke hat gerade noch den Fuß dazwischen. Im Nachschuss von Meffert ist das Bein von Antonitsch zur Stelle.

65. Min Der HSV verwaltet den Vorsprung jetzt nur noch, tut dies aber sehr souverän. Da das Spiel viel an Dynamik verloren hat, ist die Führung aktuell auch nicht gefährdet.

63. Min Ingolstadt droht das zehnte Spiel in Folge ohne Sieg. Drei Neue sollen dem jetzt entgegenwirken in der verbleibenden knappen halben Stunde dieser Partie.

61. Min Dreifachwechsel bei Ingolstadt: Linsmayer, Franke und Neuberger sind neu auf dem Feld, dafür gehen Keller, Gaus und Heinloth runter.

58. Min Aufgesteckt haben die Gäste aus Ingolstadt aber noch nicht. Kurios: Der FCI hat in dieser Partie bislang sogar mehr Zweikämpfe gewonnen als der HSV (61%). Der Ballbesitz liegt hingegen noch immer zu mehr als zwei Dritteln bei den Hamburgern.

56. Min Immer wieder geht es jetzt über Alidou auf der linken Außenbahn. Wieder setzt er sich im Dribbling durch und marschiert bis zur Grundlinie, wo er den nächsten Eckstoß herausholt.

55. Min Die Fans auf den Rängen sind gut gelaunt und singen bereits lautstark. Mit der Führung im Rücken spricht derzeit vieles für den zweiten Heimsieg des HSV in Folge.

53. Min Das Tempo hat seit Wiederbeginn stark abgenommen, wenngleich der HSV weiter die klar spielbestimmende Mannschaft auf dem Feld ist. Ingolstadt steht jetzt ganz tief und ist bemüht, das dritte Tor zu verhindern.

51. Min Wieder ist der sehr aktive Alidou Ausgangspunkt auf der linken Seite und sieht Reis im Strafraum, aber Buntic fängt die gefühlvolle Flanke ab.

49. Min Jatta hat einen Schlag auf den Fuß abbekommen, weil Kapitän Gaus einen Schritt zu spät kommt. Schmerzhaft für den Torschützen, der kurz durchpusten muss, aber weitermachen kann.

47. Min Und der HSV macht direkt Druck! Alidou treibt den Ball auf dem linken Flügel nach vorne und bedient Reis im Zentrum, doch er schießt einige Meter über das Tor.

46. Min Ingolstadt hat in der Pause einmal gewechselt. Beister ist in der Kabine geblieben, dafür ist Butler nun dabei.

46. Min Weiter geht’s in Hamburg.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause im Volksparkstadion! Der HSV führt nach 45 Minuten verdient mit 2:0 gegen einen Gast aus Ingolstadt, der sich sehr bemüht, in letzter Konsequenz aber spürbar unterlegen ist. Die Hamburger bestimmen von Beginn an das Geschehen auf dem Platz und gingen entsprechend schon nach 13 Minuten durch Shootingstar Faride Alidou in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel drängte der HSV auf den zweiten Treffer, den Bakery Jatta per Kopf nach einer Ecke dann auch erzielte (39.). Ingolstadt bleibt vor allem durch Konter immer wieder gefährlich, muss aber deutlich zulegen, um an diesem Nachmittag noch Zählbares aus Hamburg mitzunehmen. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45. Min In der Livetabelle hat sich der HSV übrigens auf Rang vier verbessert. Auf einmal sind die Hamburger nur noch zwei Punkte von einer Relegation und drei Punkte von einem direkten Aufstiegsplatz entfernt.

44. Min Kittel fast mit dem 3:0! Auf dem linken Flügel wird Jatta bis zur Grundlinie geschickt, der den Ball artistisch im Spiel hält und zu Kittel zurücklegt. Dieser trifft die Kugel nicht richtig, sodass Buntic den Versuch problemlos parieren kann.

42. Min Auf der Gegenseite will Ingolstadt antworten, Keller schließt aus der Distanz ab. Der Versuch ist zu unplatziert und zu wenig druckvoll, Johansson fängt ihn sicher ab.

40. Min Das 2:0 hatte sich in den letzten Minuten ein wenig angebahnt, der HSV wurde kurz vor der Pause nun immer stärker und hat sich den zweiten Treffer verdient. Jatta, der zuvor schon die eine oder andere Möglichkeit ausließ, darf nun endlich jubeln.

39. Min Er hat ein paar Versuche gebraucht – aber jetzt hat Jatta sein Tor! Er leitet die Situation selbst ein, indem er einen Eckball herausholt. Die Kittel-Ecke köpft Jatta dann im Zentrum aus sechs Metern freistehend zum 2:0 ins Tor.

39. Min Tor für den HSV! Jatta trifft zum 2:0!

38. Min Kittel tritt selbst an, doch sein Schuss bleibt in der Mauer hängen. Es gibt nur Eckball.

37. Min Gute Freistoßgelegenheit für den HSV, nachdem Kittel direkt an der Strafraumgrenze zu Fall kommt. Das könnte gefährlich werden.

36. Min Schon wieder Jatta! Der HSV-Angreifer hat die nächste Chance zum zweiten Tor. Nach einem Querpass von Glatzel scheitert er mit seinem Schuss an FCI-Keeper Buntic.

34. Min Das Tempo aus der Anfangsphase ist ein wenig verloren gegangen in dieser Partie, aber dem HSV würde dieser Spielstand genügen für drei Punkte und den Sprung auf Platz fünf in der Livetabelle. Rund zehn Minuten sind es noch bis zur Pause.

33. Min Jatta! Eine abgefälschte Flanke wird zur Bogenlampe, die im Strafraum genau bei Jatta herunterfällt. Er nimmt die Kugel direkt und kann ihr dann nur noch hinterher sehen, wie sie deutlich über die Latte fliegt.

31. Min Es ist ein Geduldsspiel für den HSV, der sich an der eng und sicher stehenden Abwehr der Ingolstädter bislang die Zähne ausbeißt.

30. Min Sehr gute Konterchance für die Gäste, die eine Drei-gegen-Drei-Situation in der gegnerischen Hälfte erschaffen. Gaus löst das aber nicht gut und spielt Beister an, der im Abseits steht. Damit ist die Chance dahin.

28. Min Es bleibt dabei: Der HSV ist die spielbestimmende Mannschaft, ohne sich dabei allerdings eine weitere Großchance nach dem Führungstor erspielt zu haben. Ingolstadt versteckt sich nicht und bleibt vor allem bei Kontern stets gefährlich.

26. Min Wieder versuchen es die Gäste mit Gebauer. Sein Schuss aus der Bedrängnis aus rund 20 Metern verfehlt das Tor am Ende aber deutlich.

24. Min Ingolstadt wird an diesem Nachmittag gut und gerne immer wieder über schnelle Umschaltmomente gefährlich. Der HSV darf sich durch die knappe 1:0-Führung noch nicht zu sicher sein gegen das Tabellenschlusslicht.

23. Min Schon wieder taucht Ingolstadt im Strafraum der Hamburger auf, erneut hat Beister das Auge für Gebauer. Diesmal verpasst er die Flanke aber knapp, kommt einen Schritt zu spät.

21. Min Auf der Gegenseite bedient der Ex-Hamburger Beister Gebauer auf der rechten Seite. Mit einer beherzten Grätsche wirft sich Vuskovic im Strafraum allerdings in den Ball, der sonst gefährlich in die Mitte gekommen wäre – und klärt zur Ecke.

20. Min Wie schon am vergangenen Wochenende gegen Regensburg lässt der HSV nach der Führung nicht nach und spielt weiter nach vorne. Es soll der zweite Treffer her.

18. Min Der VAR entscheidet, dass der Unparteiische mit seiner Einschätzung richtig lag – es gibt nur Eckball für den HSV, der jedoch nicht gefährlich werden kann.

17. Min Welche Reaktion zeigt Ingolstadt jetzt auf diesen Rückstand? Nach einem starken Pass von Heyer auf Jatta prallt der Ball an die Hand von Preißinger. Es gibt einen Kontakt nach Köln zum Videoassistenten.

15. Min Die Führung für die Hamburger ist nicht unverdient nach einer Anfangsphase, in der der HSV mehr als 75 Prozent Ballbesitz zu verbuchen hatte. Mit der ersten echten Torchance geht das Team nun auch in Führung.

13. Min Der HSV führt – und wieder ist es Nachwuchstalent Alidou! Der Youngster wird auf dem linken Flügel gut von Kittel angespielt und setzt sich dann herausragend im Eins-gegen-Eins durch. Sein Abschluss aus leicht spitzem Winkel ist noch leicht abgefälscht und fliegt wuchtig und unhaltbar ins lange Eck.

13. Min Tor für den HSV! Alidou macht das 1:0!

11. Min Während die Partie hier im Volkspark noch etwas zögerlich beginnt und auf seine ersten echten Höhepunkte wartet, geht es beim Stadtrivalen St. Pauli heiß er – dieser führt im Topspiel in Nürnberg bereits mit 2:0.

8. Min Immer wieder stören die Gäste den Spielaufbau des HSV, Keeper Johansson ist in dieser Anfangsphase häufig als Aufbauspieler gefragt.

6. Min Kittel hat den ersten Abschluss des Spiels! Aus gut 20 Metern schließt er aus vollem Lauf ab, doch der Ball fliegt ein paar Meter über das Tor.

5. Min Jetzt tauchen auch die Hamburger erstmals vor dem gegnerischen Tor auf, aber Jattas Hereingabe von der rechten Seite fliegt deutlich über das Tor.

4. Min Ingolstadt steht sehr dicht, der HSV sucht vergeblich nach dem Durchkommen. Es scheint ein Geduldsspiel für die Hausherren zu werden.

2. Min Erster Versuch der Gäste aus der zweiten Reihe, Stendera schließt einen Abpraller per Volleyschuss ab. Der Versuch geht aber deutlich daneben.

1. Min Der Ball rollt im Volkspark!

Anpfiff!