Kiel – HSV 1:0: Bittere Pleite! War‘s das mit dem Aufstieg?

Das könnte es schon gewesen sein für den HSV und seine Aufstiegsträume. Gegen Holstein Kiel unterlagen die Hamburger am Sonntagnachmittag mit 0:1 und ließen damit die Chance ungenutzt, nochmal bis auf vier Zähler an die drei oberen Tabellenplätze heranzurücken. Den Treffer des Tages erzielte Kwasi Wriedt (20.).

Schon nach wenigen Minuten musste das Spiel bereits das erste Mal unterbrochen werden. Grund war eine Pyro-Show der mitgereisten HSV-Fans, die Schiedsrichter Daniel Schlager dazu veranlasste, alle Profis in die Kabine zu holen. Nach zehnminütiger Pause konnte jedoch weitergespielt werden.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor – auf das der Kieler. Nach rund 20 Minuten leistete sich Bakery Jatta an der Mittellinie jedoch einen folgenschweren Ballverlust, infolgedessen Wriedt plötzlich allein auf weiter Flur in der Hamburger Hälfte auftauchte, auf Heuer Fernandes zulaufen und sicher einschieben konnte.

Ein Treffer, der den extrem defensiv ausgerichteten Kielern natürlich in die Karten spielte. Aus der Fassung bringen ließen sich die Rothosen vom Gegentreffer jedoch nicht, spielten weiter unbeirrt nach vorne und waren auch einige Male im Begriff, das Defensiv-Bollwerk der „Störche“ zu knacken. Der letzte Pass kam dabei häufig zu ungenau, die besten Chancen hatten Glatzel (30.) und Jatta (32.).

In Hälfte zwei zeigte sich ein unverändertes Bild, weiterhin lief der HSV unermüdlich an, die Qualität der Offensivaktionen ließ dabei aber mit der Zeit deutlich nach. Glatzel (54.) sollte noch eine Riesenchance haben, danach wurde es jedoch kaum noch gefährlich im Sechzehner der Kieler, womit sich die KSV durch leidenschaftliche Defensiv-Arbeit zu einem wichtigen Dreier im Abstiegskampf ringen konnte. Die Hamburger bleiben dagegen bei noch fünf zu spielenden Partien sieben Zähler hinter den Top-Drei und haben somit kaum noch Chancen auf den Aufstieg.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+3. Min Eine Flanke von Kinsombi landet im Toraus, das könnte es schon gewesen sein.

90.+1. Min Reis schlägt den Ball lang in den Strafraum, wo Kaufmann an den Ball kommt, diesem aber nicht mehr den entscheidenden Druck geben kann. Dähne fängt.

90.+1. Min Drei Minuten gibt es obendrauf, Kinsombi und Rohr kommen für Meffert und Vuskovic.

90. Min Vuskovic spielt sich am rechten Strafraum-Eck mit Reis und Chakvetadze den Ball hin und her und zieht ab, doch Dähne kann den zu zentralen Abschluss parieren.

89. Min Alidou will in die Mitte ziehen, rutscht jedoch unglücklich weg.

87. Min Gelingt dem HSV zumindest noch der Ausgleich? Kiel holt eine Ecke raus, das gibt nochmal Zeit.

86. Min Kiel wechselt ein weiteres Mal, Skrzybski kommt für Reese.

85. Min Glatzel und Lorenz liefern sich im Strafraum ein heißes Duell, am Ende fällt der Kieler in Kaufmann hinein und tut sich weh.

83. Min Chakvetadze dringt noch mal auf die Grundlinie durch, wird aber entscheidend an seiner Hereingabe gehindert, sodass diese nur den Weg ans Außennetz findet.

80. Min Weiterhin läuft der HSV hier unermüdlich an, es fehlt aber schlichtweg an Genauigkeit. Flanken segeln reihenweise ins Toraus, Zuspiele oder deren Annahmen misslingen aufgrund technischer Probleme.

79. Min Auch Kiels Neumann wird nach einem Stoß im Laufduell verwarnt.

76. Min Kaufmann sieht nach einem Ellenbogen-Einsatz gegen Komenda die Gelbe Karte.

75. Min Die Schlussviertelstunde läuft. Will der HSV hier noch die so dringend benötigten drei Punkte holen, muss hier demnächst der Anschluss her. Ein solcher zeichnete sich zuletzt aber nicht ab.

74. Min In den letzten Minuten kommen die Rothosen kaum noch einmal gefährlich in den Kieler Strafraum, verzweifeln gewissermaßen an den wacker verteidigenden Gastgebern.

73. Min Weiterer Offensiv-Wechsel beim HSV, Kaufmann ersetzt Heyer.

73. Min Kittel versucht es mit einem Seitenwechsel auf Vagnoman, doch auch das ist einfach zu ungenau, auch dieser Ball landet im Toraus.

72. Min Und wieder Reese, der jedoch von Vuskovic abgegrätscht wird.

71. Min Kiel kontert über Reese, der in die Mitte auf Arp flankt. Das Ex-HSV-Talent will den Ball annehmen und kriegt dabei einen Stoß von Vagnoman, das reicht Schlager jedoch nicht für einen Elfmeter.

68. Min Vuskovic spielt eine Menge Ball, aber auch etwas Gegner – und sieht Gelb.

67. Min Chakvetadze zieht von links in die Mitte, der Ball wird auf Heyer abgelegt, dessen Flanke jedoch ins Toraus segelt.

66. Min Und auch Kiel wechselt doppelt, Holtby und Wriedt weichen für Arp und Pichler.

64. Min Walter reagiert und bringt neue Impulse von der Bank, Chakvetadze und Alidou kommen für Jatta und Suhonen.

61. Min Der HSV weiterhin mit viel Ballbesitz, inzwischen fehlt es den letzten Aktionen der Hamburger aber doch deutlich an Präzision.

59. Min Mal wieder Kiel in der Offensive, Wriedt steht mit dem Rücken zum Tor, dreht sich, wird aber beim Abschluss von Schonlau geblockt.

57. Min Mittlerweile befindet sich kaum mal noch ein Spieler in der Hamburger Hälfte, der HSV dominiert komplett, doch die Kieler verteidigen leidenschaftlich und lassen wenig zu.

54. Min Die Riesenchance für Glatzel! Eine Hereingabe von Meffert legt Vagnoman per Kopf für Glatzel ab, der sich um die eigene Achse dreht, frei vor dem Tor aber an Dähne scheitert.

50. Min Die Hamburger wollen ein Handspiel der Kieler im Strafraum gesehen haben, Schlager lässt jedoch weiterlaufen.

49. Min Ansonsten aber unverändertes Bild: Die Kieler stehen weiter tief, der HSV muss Ideen entwickeln.

46. Min Die erste Chance des zweiten Durchgangs gehört Ex-HSVer Holtby, der eine misslungene Klärungsaktion von Reis aus 16 Metern direkt nimmt, den gegnerischen Kasten jedoch um geschätzte zwei Meter verfehlt.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Eine turbulente und für den HSV äußerst unglückliche erste Hälfte geht zu Ende. Nachdem das Spiel schon wenige Augenblicke nach dem Anpfiff aufgrund einer Pyro-Show der mitgereisten Hamburger Anhänger für etwa zehn Minuten unterbrochen werden musste, entwickelte sich nach Wiederanpfiff ein dominanter Auftritt seitens des HSV, der seine ordentlichen Ansätze in der Offensive allerdings noch nicht verwerten konnte. Auf der Gegenseite reichte den ansonsten extrem tief verteidigenden Kielern eine Einladung der Hamburger Defensive zur alles in allem schmeichelhaften Führung.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+11. Min Gelingt dem HSV hier vor dem verspäteten Pausenpfiff noch ein Treffer? Aktuell wirkt es nicht so, die Hamburger machen einen etwas ideenlosen Eindruck.

45.+10. Min Im Stile einer Handball-Mannschaft schieben sich die Rothosen um den Strafraum herum den Ball zu, am Ende versucht es Jatta mit links – deutlich vorbei.

45.+6. Min Die Hamburger legen hier beileibe keinen schlechten Auftritt hin, doch während die starken Ansätze vorne noch unveredelt bleiben, wurde die eine Unaufmerksamkeit hinten umgehend bestraft. Die Folge: ein 0:1-Rückstand.

45.+4. Min Meffert hebelt das Abwehr-Bollwerk mit einem feinen Ball in die Tiefe aus, wo Vagnoman allerdings ein paar Zentimeter Körpergröße fehlen, um das Zuspiel entscheidend zu verwerten.

45.+2. Min Nach kurzer Verletzungspause infolge des Fouls von Reis geht es weiter.

45.+1. Min Und die startet mit der fünften Gelben Karte für Reis, der damit im nächsten Spiel fehlen wird.

45.+1. Min Die erwartet lange Nachspielzeit aufgrund der Spielunterbrechung zu Beginn: Zwölf Minuten!

45. Min Die Distanzschüsse von Vuskovic rühren allerdings auch daher, dass Kiel sich hier mittlerweile tief in die eigene Hälfte zurückgezogen hat und dem HSV kaum noch Luft zum Atmen gibt.

44. Min Der Innenverteidiger ist jetzt offenbar auf den Geschmack gekommen, versucht es erneut aus der Ferne, dieses Mal fehlt aber deutlich mehr zum Torerfolg – links vorbei.

43. Min Vuskovic! Der Kroate versucht es aus rund 30 Metern einfach mal, sein starker Versuch senkt sich aber etwas zu spät und segelt so über den Kasten. Das war knapp!

41. Min Nächste Gelegenheit für Glatzel, der parallel zur Grundlinie durch den Strafraum dribbelt und schließlich den Abschluss sucht, aber geblockt wird.

39. Min Die nächste Gelegenheit! Ein feiner Chip-Ball von Kittel findet den ebenso stark einlaufenden Jatta, der aber nur noch mit der Fußspitze an den Ball kommt und das Spielgerät am herauseilenden Dähne vorbei über den Kasten setzt.

37. Min Wenige Sekunden später wird es ungleich gefährlicher! Nach einem langen Meffert-Schlag kommt Heyer nahe des linken Pfostens zum Kopfball, setzt den Ball aber links vorbei.

37. Min Suhonen bringt einen langen Ball auf die Grundlinie, wo Heyer per Kopf ablegt, aber keinen Abnehmer findet.

35. Min Die Reaktion der Rothosen auf das Gegentor ist gut, der HSV spielt weiter unbeirrt nach vorne und wurde schon ein paar Mal vor dem Kieler Tor vorstellig – allerdings noch ohne den entscheidenden Ertrag.

34. Min Für Bartels kommt der etwas defensiver ausgerichtete Ignjovski ins Spiel.

31. Min Ein Foul von Jatta im Mittelfeld sieht eigentlich harmlos aus, doch Bartels hat es offenbar beim Fallen schwerer an der Schulter erwischt. Der Außenstürmer muss ausgewechselt werden.

30. Min Immer wieder dringt der HSV gefährlich über den aktiven Jatta rechts durch, sein scharfer Ball ist jedoch für Glatzel nicht zu erreichen.

29. Min Eine Verlagerung auf links legt Vagnoman für Kittel ab, der es mit einer nah ans Tor gezogenen Flanke versucht. Dort wartet Glatzel, kommt aber nicht an den Ball.

28. Min Nächster Versuch aus der Ferne, dieses Mal Kittel, doch auch sein Abschluss kommt zu zentral und wird von Dähne nach vorne abgewehrt. Im Anschluss kann Suhonen das Lader nicht kontrollieren.

27. Min Reis versucht es mal aus der Distanz, der abgefälschte Schuss ist aber kein Problem für Dähne.

26. Min Die Kieler kontern brandgefährlich, diesmal dringt Reese über rechts durch. Seine Hereingabe kann jedoch geklärt werden.

25. Min Wieder geht es über rechts, Jatta bringt die nächste gute Flanke, in der Mitte kommt Kittel aber nicht mehr entscheidend an den Ball.

24. Min Kittel bringt den Ball herein, zieht in allerdings deutlich zu weit – Dähne kann fangen.

24. Min Mühling sieht nach einem Foul im Mittelfeld die erste Gelbe Karte. Dazu gibt es Freistoß aus guter Position für den HSV.

20. Min Der HSV macht das Spiel – aber Kiel das Tor! Nach einem leichtfertigen Ballverlust von Jatta in der gegnerischen Hälfte landet der Ball bei Wriedt, der Schonlau enteilt und frei vor Heuer Fernandes einschiebt. Da sah die HSV-Defensive überhaupt nicht gut aus!

20. Min Tor für Kiel! Wriedt bringt Kiel in Führung!

18. Min Nach den unschönen Anfangsminuten ist das Spiel nun also auch sportlich auf Temperatur.

16. Min Und jetzt auch die erste richtig gute Chance des Spiels – und die hat der HSV! Nach einer Jatta-Flanke kommt Glatzel am zweiten Pfosten zum Kopfball und zwingt Dähne zu einer Glanztat. Die folgende Ecke fliegt den Hamburgern dann aber beinahe um die Ohren, frei vor Heuer Fernandes wird Wriedt in letzter Sekunde von Jatta stark abgegrätscht.

15. Min Eine erste sportliche Tendenz: Der HSV macht das Spiel, wird auf Höhe der Mittellinie aber von den ansonsten tief stehenden Kielern gestört.

13. Min Rüdes Einsteigen von Wriedt gegen Schonlau, der sichtlich Schmerzen hat, aber weitermachen kann.

12. Min So ist es! Mit Schiedsrichter-Ball und Ballbesitz HSV wird fortgesetzt.

5. Min Die Profis kehren auf den Platz zurück, gleich dürfte es hier weitergehen.

5. Min Schiedsrichter Schlager wagt sich aus dem Tunnel heraus und blickt auf die Tribünen. Die Pyro-Aktivitäten scheinen vorerst beendet.

5. Min Auch Jonas Boldt geht in Richtung Kurve, seine deutlichen Gesten lassen keinen anderen Schluss zu: Dem HSV passt das Verhalten seiner Fans überhaupt nicht!

5. Min Noch immer ist das Spiel unterbrochen, Schlager bittet die Spieler in die Kabine. Die HSV-Profis sind bei ihren Fans und versuchen, die Anhänger zu bekehren. Immer wieder knallen Feuerwerkskörper.

2. Min Eine erste Spielunterbrechung, wie die Kiel-Fans vor dem Anpfiff starten nun auch die mitgereisten Hamburger eine Pyro-Show.

1. Min Der Ball rollt, der HSV startet in roten Trikots von rechts nach links!

Anpfiff!