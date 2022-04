HSV-Trainer Walter mit klarer Botschaft vor Rückkehr nach Kiel

Wenn es einer weiß, dann (mit Ausnahme seines Trainers) wohl er. „Es wird ein sehr schwieriges Spiel in Kiel, da ist es überhaupt nicht einfach zu gewinnen“, warnte Jonas Meffert nach dem 4:0 über Aue – und erklärte auch warum: „Das weiß ich aus eigener Erfahrung.“ Deshalb gelte es nun, so der Ex-Holstein-Profi (spielte zwischen 2018 und 2021 insgesamt 96-mal für Kiel), „die ganze Konzentration darauf zu legen.“

Sein alter, neuer Coach – wie Meffert mit einer Vergangenheit bei den „Störchen“ – war da noch nicht ganz so schnell. Tim Walter hatte nach Abpfiff noch keinen Kopf für seine alte Heimat, verriet aber: „Ich denke sehr häufig an Kiel, ich habe dort gute Freunde.“

HSV: Walter und Meffert treffen auf Ex-Klub Kiel

Walter und Meffert, die 2018/19 eine gemeinsame Saison an der Förde verbrachten, dürfen sich auf ihre Rückkehr an die alte Wirkungsstätte am Sonntag freuen. Im einem ganz bestimmten Grundsatz sind sich derzeit aber alle beim HSV einig. „Wir bleiben bei uns“, nennt Walter diesen Tunnelblick, „wir hören nicht auf andere.“

Für ihn war Kiel die erste Profistation als Trainer, trotz seiner nur einjährigen Amtszeit dort pflegt Walter aber noch Kontakt zur KSV. In seiner Karriere spielte der 46-Jährige schon zweimal gegen die Holsteiner, einmal im Hinspiel dieser Saison (1:1), einmal als Übungsleiter des VfB Stuttgart daheim (0:1-Niederlage) ­– als Gegner angetreten ist er in Kiel aber noch nie.

Und auch für Meffert dürfte es eine emotionale Reise ins alte Glück werden, stand der HSV-Abräumer doch allein letzte Saison in allen 34 Liga-Spielen in Kiels Startelf. Offen jedoch, ob ihn sein Coach diese Woche nach Ratschlägen fragen wird – zumal sie ja ohnehin nur auf sich schauen wollen.