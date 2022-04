HSV-Trainer Walter findet deutliche Worte nach Kritik an seiner Person

Dieser Sieg tat auch Tim Walter richtig gut. Zuletzt war der HSV-Trainer in die Kritik geraten, fünf sieglose Spiele in Folge und das Abrutschen auf Rang sieben befeuerten die Diskussion, ob Walter auch über diese Saison hinaus der Richtige ist, um den HSV nach vorn zu bringen. Das 4:0 (2:0) gegen Erzgebirge Aue muss ihm wie Öl runtergegangen sein.

Dass Walter an sich glaubt, steht fest. Die Art und Weise des Sieges gegen die Sachsen diente aber vor allem auch dazu, an den Weg des HSV unter Walter zu glauben. „Es ist wichtig, dass wir immer bei uns bleiben“, erklärte der 46-Jährige nach dem Abpfiff. „Wir schauen nicht, was andere von uns halten, was andere über uns schreiben oder über uns sagen. Der gesamte Verein identifiziert sich mit unserem Weg.“

HSV-Trainer Walter lobt sein Team nach dem Aue-Sieg

Siege wie diese helfen dabei. Und nachdem der HSV in den vergangenen fünf Partien in Sandhausen (1:1), gegen Bremen (2:3), in Nürnberg (1:2), in Düsseldorf (1:1) und gegen Paderborn (1:2) immer in Rückstand geriet, lief es gegen Aue anders. Robert Glatzel traf nach 14 Minuten zur Führung.

Für Walter ein ganz entscheidender Punkt. „Der einzige Unterschied zum Paderborn-Spiel war, dass wir etwas präziser im Passspiel waren und nicht in Rückstand geraten, sondern in Führung gegangen sind. Die Jungs haben insgesamt viel Spielfreude gezeigt.“

HSV und Tim Walter: Die Hoffnung ist wieder zurück

Sonny Kittel (45.), Moritz Heyer (75.) und Ludovit Reis (83.) erzielten dann die restlichen Treffer zum 4:0. Nun trennen den HSV noch sechs Punkte von den Aufstiegsrängen.

Auch Walter, so scheint es, hat sechs Spieltage vorm Saisonende frischen Mut geschöpft. „Wie die Jungs marschieren und ins Gegenpressing gehen, das ist Spaß pur“, schwärmte er. Nach einem Auftritt, der die Hoffnung zurückbrachte – vor allem auch darauf, dass es mit Walters Spielphilosophie und dem HSV was werden kann. Wenn nicht in dieser, dann nächste Saison.