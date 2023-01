Es war die wohl letzte Chance, nochmal in den Aufstiegskampf zurückzukehren – und der HSV nutzte sie! Beim starken 4:0-Sieg gegen Aue konnten fast alle Akteure überzeugen. Der zuletzt so in der Kritik stehende Kittel stach dabei aber besonders heraus. Klicken Sie sich durch die MOPO-Noten.