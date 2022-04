HSV – Aue 4:0: Hamburg meldet sich eindrucksvoll zurück!

Der HSV hat seine womöglich letzte Chance im Kampf um den Aufstieg eindrucksvoll genutzt. Glatzel (14.) brachte die Rothosen früh in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Kittel (45.+1.) zum 2:0. Nach der Pause dauerte es ein wenig, bis die Hamburger die Kontrolle zurückerlangten, um dann jedoch noch einmal einen starken Schlussspurt anzuziehen. Zwei weitere Treffer durch Heyer (75.) und Reis (83.) waren die Folge und machten den 4:0-Endstand perfekt.

Im Vergleich zur Partie in Paderborn zeigte sich die Mannschaft von Trainer Tim Walter wie ausgewechselt. Von Beginn an agierten die Hamburger druckvoll und belohnte sich in Person von Robert Glatzel (14.), der nach feiner Kittel-Flanke bereits früh das 1:0 besorgte.

Auch in der Folge konnte der HSV schalten und walten, verpasste es aber, das schnelle 2:0 nachzulegen. Kurz vor der Pause war es dann aber doch so weit. Der nicht wiederzuerkennende Kittel trat einen Freistoß aus circa 30 Metern direkt, sein Flatterball schlug am Ende unter gütiger Mithilfe von Aue-Keeper Männel im Tor ein.

Besser aus der Pause kamen dann aber die Auer, die druckvoll starteten, das Tor von HSV-Keeper Heuer Fernandes aber nur selten wirklich in Gefahr bringen konnte. Nach rund einer Stunde übernahm dann wieder die Walter-Elf das Kommando und belohnte sich schließlich durch Moritz Heyer mit dem 3:0 (75.). Die Auer Moral war damit gebrochen, die Hamburger spielten sich in einen Rausch. Einen Treffer sollte es deshalb noch geben, Ludovit Reis besorgte das 4:0 (83.), zahlreiche weitere Möglichkeiten vergaben Kittel, Chakvetadze und Co.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90. Min Wieder Chakvetadze aus der Distanz – und diesmal deutlich gefährlicher! Chakvetadze zielt nach einem kurz ausgeführten Freistoß aufs kurze Eck, Männel taucht ab und währt zur Ecke ab. Die gibt Aarnink jedoch nicht mehr.

89. Min Suhonen und Chakvetadze probieren es aus der Distanz, doch während der Georgier geblockt wird, landet Suhonens abgefälschter Schuss beim Keeper.

86. Min Der HSV hat jetzt richtig Gefallen am Fußball gefunden. Einen Kaufmann-Abschluss hat Männel sicher, kurz darauf kommt Kittel nach feiner Chip-Vorlage von Chakvetadze ebenfalls nicht am Auer Schlussmann vorbei.

84. Min Nächster Aue-Wechsel: Lang kommt für Majetschak.

83. Min Jetzt geht es hier Schlag auf Schlag! Reis kann ungestört durchs Mittelfeld spazieren und aus circa 18 Metern abschließen, sein platzierter Schuss schlägt rechts unten ein – keine Abwehrchance für Männel.

83. Min Tor für den HSV! Reis erhöht ein weiteres Mal!

81. Min Beinahe das 4:0! Eine flache Hereingabe von rechts wird von Aue per Querschläger geklärt, den herunterfallenden Ball setzt Suhonen an den Pfosten.

79. Min Ebenso der HSV, bei dem Kaufmann und Chakvetadze für Glatzel und Jatta kommen.

76. Min Aue wechselt: Cacutalua ersetzt Schreck.

75. Min Da ist das hochverdiente 3:0! Der stark formverbesserte Jatta dringt über rechts durch und bringt den Ball scharf in die Mitte. Die Hereingabe für Glatzel ist eigentlich etwas in den Rücken des Stürmers. Der macht das Leder aber mit einem Kontakt nochmal heiß und legt etwas unfreiwillig ab für Heyer, der das Leder kompromisslos unter die Latte zimmert.

75. Min Tor für den HSV! Heyer besorgt die Entscheidung!

73. Min Und die nächste dicke Gelegenheit! Reis kommt aus knapp Elfmetern zum Abschluss, nachdem er zuvor einen Gegenspieler austanzt. Sein Schuss hätte wohl gesessen, in letzter Sekunde wirft sich jedoch ein Auer dazwischen.

70. Min Doppelchance für die Hamburger, die jetzt hier wieder ordentlich Druck machen! Zunächst scheitert Glatzel aus kurzer Distanz an Männel, wenige Sekunden später schlenzt Vagnoman den Ball schön, aber am Ende wenige Zentimeter zu hoch am rechten Kreuzeck vorbei.

67. Min Riesenchance für den HSV! Nach einer Jatta-Hereingabe kriegt Heyer gleich zweimal den Ball, versucht es am Ende mit einem Kurzpass im Fünfmeterraum auf Glatzel statt des direkten Versuchs. Am Ende zu kompliziert, es gibt nur eine Ecke, die verpufft.

65. Min Nun wechselt auch Tim Walter das erste Mal, Suhonen ersetzt den starken Rohr.

64. Min Eigentlich läuft ein aussichtsreicher Angriff über links mit Kittel, doch bei seinem Tiefenlauf trifft er einen Gegenspieler am Bein. Chance vertan.

62. Min Rohr legt sich den Ball an einem Gegenspieler vorbei und hat plötzlich viel Grün vor sich. Statt auf den zentral postierten Glatzel rüberzulegen, verpasst er jedoch das Abspiel. Am Ende nur Einwurf für den HSV.

60. Min Dreifachwechsel bei Aue nach einer Stunde: Fandrich, Hochscheidt und Baumgart ersetzen Messeguem, Trujic und den gelb vorbelasteten Strauß.

57. Min Erste Offensivaktion der Rothosen: Über mehrere Stationen kommt der Ball auf die Außenbahn zu Jatta, dessen Hereingabe jedoch keinen Abnehmer findet.

54. Min Aue wurde in den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs bereits genauso oft im Strafraum des Gegners vorstellig wie in der gesamten ersten Halbzeit. Die große Gefahr entstand dabei zwar noch nicht, dennoch ist der HSV gewarnt.

51. Min Jonjic prüft Heuer Fernandes im kurzen Eck, der Schlussmann währt zur Ecke ab.

48. Min Strauß sieht die erste Gelbe Karte der Partie für einen Tritt auf den Fuß von Vuskovic.

47. Min Aue startet etwas mutiger in den zweiten Durchgang, tauchte bereits zweimal im HSV-Strafraum auf. Wirklich gebrannt hat es dabei aber nicht.

46. Min Der Ball rollt wieder im Volkspark.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Direkt danach ist Halbzeit – und der HSV geht hier dank eines frühen und eines ganz späten Treffers mit einer 2:0-Führung in die Kabinen. Die Rothosen agierten dabei beinahe die gesamten 45 Minuten über dominant, spielten sich einige gute Möglichkeiten heraus und verdienten sich so das positive Zwischenergebnis. Bemerkenswert außerdem: Alle Wechsel von Trainer Tim Walter wirken. Die runderneuerte linke Seite, bestehend aus Kittel und Vagnoman, und Rohr, der neu ins Mittelfeld rückte – sie alle überzeugen bislang auf ganzer Linie.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+1. Min Bei seinem Jubel legt Kittel seinen Finger vor die Lippen – ein klares Zeichen an die Kritiker, die den Edeltechniker nach seinen schwachen Auftritten zuletzt ins Visier nahmen.

45.+1. Min Den nimmt sich Kittel – und wie! Der 28-Jährige zimmert das Leder aufs Tor und zielt eigentlich zu zentral, doch der Ball flattert ganz fies für Männel. Dennoch: An diesem Gegentreffer aus Auer Sicht hat der Keeper auch seine Aktien.

45.+1. Min Tor für den HSV! Kittel erhöht die Führung!

45. Min Gute Freistoßposition für den HSV nach einem Foul an Glatzel. Das sind circa 30 Meter Torentfernung…

42. Min Jetzt haben die Rothosen das Spiel wieder unter Kontrolle, gefährliche Offensivaktionen der Walter-Elf sind in den letzten Minuten jedoch Mangelware.

39. Min Nazarov zwingt Heuer Fernandes zu einer ersten richtigen Tat. Sein strammer Versuch aus der Distanz segelt Richtung linkes Kreuzeck, doch der HSV-Keeper ist zur Stelle.

39. Min Erstmals in diesem Spiel überlässt der HSV hier den Sachsen ein wenig Ballbesitz, diese können daraus aber kein Kapital schlagen.

35. Min Startelf-Neuling Rohr tut sich bislang als Aktivposten hervor: Defensiv robust, offensiv immer wieder mit gefährlichen Zuspielen. Eine Hereingabe von links landet jedoch in den Armen von Männel.

33. Min Mal wieder Aue: Eine scharfe Hereingabe von rechts rutscht durch bis zu Trujic, der es mit einer Direktabnahme Richtung kurzes Eck versucht. Kein Problem jedoch für Heuer Fernandes.

30. Min Jatta hebt den Ball auf den zweiten Pfosten, von wo Rohr das Leder direkt in die Mitte gibt. Dort fehlen Kittel nur wenige Zentimeter.

30. Min Auch nach dem Tor spielt der HSV unbeirrt weiter nach vorne. Einzig: Die Belohnung in Form eines Treffers zum 2:0 gelang bislang noch nicht.

28. Min Nächste Gelegenheit! Ein Chip-Ball findet Rohr rechts im Strafraum, der direkt in die Mitte auf Reis weiterleitet. Der Niederländer spitzelt den Ball jedoch über den Kasten.

27. Min Wieder Ecke – diesmal aber deutlich gefährlicher! Der Standard von Kittel findet den Kopf von Rohr, der zum Kopfball kommt, aber einen Gegner anköpft.

24. Min Erneut versuchen es die Hamburger mit einer kurzen Variante. Am Ende fasst sich Vagnoman aus rund 30 Metern ein Herz, jagt den Ball aber Richtung Tribüne.

23. Min Statt der direkten Hereingabe tankt sich Jatta jetzt mal bis auf die Grundlinie durch – und holt prompt einen Eckball raus. Dieser verpufft zwar, doch der HSV darf nochmal.

21. Min Einen Freistoß aus rund 30 Metern halblinker Position nimmt Kittel direkt. Wenngleich der Ball am Ende knapp links vorbeizischt: Der Offensivmann wirkt nach seinem schwachen Auftritt gegen Paderborn wie ausgewechselt.

20. Min Die Hamburger machen weiter das Spiel, die Auer konnten bis auf die beiden Geschenke des Gegners noch nicht wirklich offensiv vorstellig werden.

16. Min Der HSV und insbesondere die zuletzt viel gescholtenen Kittel und Glatzel belohnen sich hier also mit einer Co-Produktion für die starke Anfangsviertelstunde.

14. Min Das wird den Hamburgern richtig gut tun! Eine Flanke von Jatta segelt an allen vorbei und erreicht schließlich Kittel am zweiten Pfosten, der den Ball von links nochmal fein reinlöffelt und in der Mitte Glatzel findet, der aus kurzer Entfernung nur noch einköpfen braucht.

14. Min Tor für den HSV! Glatzel köpft zur Führung!

13. Min Die zweite Chance für Aue – und wieder ging ihr ein unnötiger Ballverlust der Rothosen voraus. Trujic‘ Abschluss aus 20 Metern zentraler Position ist aber leichte Beute für Heuer Fernandes.

11. Min Einem schon verloren geglaubten Ball geht Glatzel stark nach und provoziert einen Pressschlag, der am Ende am rechten Strafraumeck beim völlig freien Jatta landet. Dieser zielt aufs kurze Eck, am Ende aber deutlich vorbei.

10. Min Im Gegenzug wird Trujic sehr abseitsverdächtig, aber wohl regelkonform steil geschickt und steht plötzlich frei vor Heuer Fernandes. Am Ende stolpert der Serbe aber über die eigenen Beine.

9. Min Gute Anfangsminuten vom HSV bis hierhin! Auch das Publikum ist wach.

8. Min Erneut wird Jatta steil geschickt, diesmal kommt er dem Erreichen des Leders deutlich näher – am Ende packt Männel jedoch sicher zu.

7. Min Ein gefährlicher Ballverlust von Meffert im Mittelfeld kann Aue nicht ausnutzen, im Gegenzug läuft der Angriff über Jatta, dessen Hereingabe zur Ecke geklärt wird. Diese führt Kittel schnell aus, findet Jatta, der Männel aus spitzem Winkel zu einer Glanztat zwingt. Erste richtig gute Gelegenheit für die Hamburger!

4. Min Derzeit sieht es nach folgender taktischer Anordnung beim HSV aus: Heuer Fernandes – Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman – Meffert – Reis, Rohr – Jatta, Glatzel, Kittel.

3. Min Vagnoman steckt für Kittel durch, der links im Strafraum Platz hat. Seine flache Hereingabe findet jedoch keinen Mitspieler.

2. Min Vuskovic verlagert auf die linke Seite zu Kittel, dessen Flanke jedoch in den Rücken der potenziellen Abnehmer gespielt ist.

1. Min Glatzel versucht es gleich mal mit einem langen Ball für Jatta, doch der ist selbst für den Gambier zu steil.

Anpfiff!