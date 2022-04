Nach seinem Tor gegen Aue: Kittel sendet Botschaft an seine Kritiker

Sie leben noch. Der HSV gewinnt das Nachholspiel gegen den FC Erzgebirge Aue mit 4:0 (2:0) und meldet sich nach zuletzt fünf Spielen in Folge ohne Sieg zurück. Mann des Spiels war Sonny Kittel. Mit einer Vorlage und einem Treffer leitete er den Sieg ein und setzte damit ein klares Zeichen.

Die Führungsspieler waren gefordert und standen in der Pflicht. Das galt besonders für Kittel, der sich in den vergangenen Wochen in unterirdischer Form präsentiert hatte und auf dem Platz maximal nur noch ein Mitläufer war. Gegen Aue änderte sich das Bild komplett.

HSV-Profi Sonny Kittel meldet sich gegen Aue zurück

Auf der linken Außenbahn durfte Kittel gegen die Sachsen ran. Von einer besonderen Anspannung oder Drucksituation war bei ihm nichts zu spüren. Kittel forderte die Bälle und riss das Spiel immer wieder an sich. Das zeigte sich dann auch direkt im Ergebnis. Zum 1:0 von Robert Glatzel (14.) gab Kittel die Vorlage. Zum 2:0 (45.) traf er kurz vor der Pause selbst. Ein direkter Freistoß aus 26 Metern. Zum Jubeln legte er seinen Zeigefinger auf den Mund. Ein Zeichen an all seine Kritiker.

Fest steht: vor allem seine Leistung gegen Aue war eine klare und wichtige Antwort. Kittel kann es auch in Drucksituationen. Gegen die Erzgebirger hatte er bereits in der ersten Hälfte mehr Ballkontakte als zuletzt im kompletten Spiel gegen Paderborn. Auch im zweiten Durchgang gab er weiter Gas und suchte immer wieder den Weg zum Tor.

An dieser Leistung wird er sich nun in den nächsten Wochen messen lassen müssen. Wie Sportvorstand Jonas Boldt zuletzt bereits betonte, reicht ein gutes Spiel nicht, das Schlüsselwort ist Konstanz. Am Sonntag wartet in Kiel die nächste Aufgabe. Von Kittel und dem HSV wird die nächste Antwort erwartet – am besten in gleicher Form.