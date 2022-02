Der FC St. Pauli hat die Tabellenführung in der 2. Liga zurückerobert. Im Topspiel beim SSV Jahn Regensburg gelang der Mannschaft von Trainer Timo Schultz ein knapper 3:2 (2:0)-Sieg im Jahnstadion und damit der erste Zweitliga-Erfolg nach zuletzt fünf sieglosen Spielen. Etienne Amenyido (7.), Guido Burgstaller per Foulelfmeter (11.) und der eingewechselte Daniel-Kofi Kyereh (66.) trafen für die Kiezkicker, Andreas Albers (56.) und David Otto (73.) verkürzten zwischenzeitlich für Regensburg.

Von der ersten Minute an bekamen die 7.605 Fans in Regensburg Unterhaltung geboten. Etienne Amenyido brachte St. Pauli nach nur sieben Minuten in Führung, als er eine Flanke von Leart Paqarada technisch stark verwertete (7.). Kurze Zeit später brachte Regensburg-Torhüter Alexander Meyer Amenyido im Strafraum zu Fall. Guido Burgstaller ließ sich die Chance nicht nehmen und erhöhte sicher auf 2:0 (11.).

In der Folge hätte St. Pauli den Vorsprung vor der Pause noch weiter ausbauen können. Burgstaller (14.), Amenyido (24.) und Jackson Irvine (32.) hatten beste Gelegenheiten zum 0:3, vergaben ihre Gelegenheiten jedoch allesamt. So blieb Regensburg die Chance gewahrt, im zweiten Durchgang noch einmal zurückzukommen.

Und der Jahn sollte diese Chance nutzen. Andreas Albers verkürzte für die stark aus der Kabine gekommenen Regensburger bereits elf Minuten nach Wiederanpfiff (56.) und machte das Spiel wieder spannend. Auf einmal glaubten die Gastgeber wieder an einen Punktgewinn gegen St. Pauli.

Die Hoffnung trübte der eingewechselte Daniel-Kofi Kyereh, der nach einer sehenswerten Kombination mit Burgstaller auf 3:1 erhöhte (66.). Doch Regensburg steckte nicht auf und verkürzte wiederum durch Alexander Otto (73.). Alles war angerichtet für eine offene Schlussphase.

In dieser warf Regensburg alles nach vorne, hatte das Glück aber nicht auf seiner Seite. St. Pauli brachte den Vorsprung über die Zeit und eroberte damit die Tabellenführung in der 2. Bundesliga zurück. Am Sonntag könnte Darmstadt (derzeit Vierter mit zwei Punkten Rückstand) allerdings noch nachlegen und mit einem eigenen Sieg in Hannover die Kiezkicker wieder auf Rang zwei verdrängen.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+6 Min Doch auch dieser Eckstoß bringt nichts ein. Kyereh kontert und macht den Ball an der Eckfahne fest.

90.+6 Min Noch einmal Ecke für Regensburg. Die vielleicht letzte Chance in diesem Spiel.

90.+5 Min Unfassbare Szenen! Matanovic erobert den Ball im Mittelfeld, St. Pauli hat eine Drei-gegen-Eins-Situation in der gegnerischen Hälfte. Matanovic legt sich den Ball aber zu weit vor, Meyer fängt die Kugel ab.

90.+4 Min Breitkreuz, ebenfalls mit aufgerückt, macht eine Flanke per Kopf noch einmal scharf. Dann prallen Zander und Smith mit den Köpfen aneinander und müssen behandelt werden. Das beruhigt die Situation etwas.

90.+3 Min Im Strafraum wird es unübersichtlich, es reicht nur für einen Einwurf. Meyer bleibt gleich mit vorne. St. Pauli verteidigt mit allem, was es hat.

90.+2 Min Es ist ein Spiel auf ein Tor, Regensburg wirft alles nach vorne. Es gibt noch einmal Ecke, sogar Keeper Meyer ist mit vorne.

90.+1 Min Riesenchance für Regensburg zum 3:3! Beste flankt von der rechten Außenbahn gefährlich in die Mitte, wo der einlaufende Albers den Ball nur mit dem Knie erwischt. Von dort prallt die Kugel Zentimeter links neben den Pfosten.

90. Min Fünf Minuten werden nachgespielt. Fünf Minuten hat Regensburg noch Zeit für den Ausgleich und fünf Minuten muss St. Pauli noch überstehen.

89. Min Besuschkow probiert es aus der Distanz, doch schießt ein paar Meter über das Tor. Die letzten Augenblicke sind angebrochen, zumindest vor der Nachspielzeit.

88. Min Doppelwechsel bei Regensburg: Caliskaner und Yildirim sollen für den Lucky Punch sorgen, Gimber und Guwara machen für sie Platz.

87. Min Außennetz! St. Pauli kann sich mit einem Entlastungsangriff befreien, der bei Kyereh seinen Abschluss findet. Die Direktabnahme prallt jedoch an die aus St. Pauli-Sicht falsche Seite des Netzes.

85. Min Regensburg hat in den vergangenen Minuten den Ball und läuft verzweifelt an. St. Pauli bemüht sich, den Vorsprung irgendwie über die Zeit zu bringen. Fünf Minuten sind noch zu spielen.

84. Min Auch der Einsatz von Paqarada ist für den Unparteiischen etwas zu hart. Es gibt erneut Gelb.

83. Min Die letzten sieben Minuten plus Nachspielzeit sind angebrochen. Alles ist noch möglich in dieser Schlussphase, weil Regensburg alles nach vorne wirft und das Spiel noch nicht aufgegeben hat. Was geht noch in diesem Spiel?

81. Min Und auch Regensburg rüstet sich für die Schlussphase: Beste ersetzt Boukhalfa.

80. Min St. Pauli wechselt dreifach aus: Beifus, Matanovic und Makienok kommen neu ins Spiel, dafür haben Hartel, Burgstaller und Dittgen nun Feierabend.

78. Min Nächste Riesenparade – diesmal aber von Vasilj! Besuschkow zirkelt den Ball von der Strafraumgrenze halblinks auf das Tor, Vasilj streckt sich und lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen knapp über das Tor.

76. Min Die Partie ist in dieser Phase sehr unruhig, beide Mannschaften machen auf und spielen mit sehr viel Tempo nach vorne. Alles ist offen in der Schlussphase.

75. Min Das Spiel wird jetzt hektischer. Kyereh unterbindet einen Konter und kassiert dafür Gelb.

74. Min Burgstaller muss das 4:2 machen! Der Angreifer marschiert alleine in den Strafraum und schließt aus vollem Lauf ab, doch Meyer reagiert mit einem herausragenden Reflex und bekommt irgendwie noch seine rechte Hand an den Ball.

73. Min Apropos Joker, die stechen: Das gilt nun auch für Otto – er macht den Anschlusstreffer zum 2:3! Wieder ist es eine Flanke von der rechten Seite, die diesmal eine Anspielstation in der Mitte findet – und zwar den eingewechselten Otto. Aus kurzer Distanz überwindet er Vasilj flach links unten.

73. Min Tor für Regensburg! Otto trifft zum 2:3!

71. Min Auch Faber hat nach seiner Einwechslung frischen Wind ins Spiel gebracht. Sein Flankenversuch von der rechten Seite wird gleich zweimal geblockt und landet schließlich abgefälscht im Toraus. Die Ecke bringt aber nichts ein.

68. Min Trainer Schultz hatte das richtige Händchen, als er direkt nach dem Anschluss Kyereh ins Spiel brachte. Nur zehn Minuten nach dem 1:2 hat St. Pauli den Zwei-Tore-Vorsprung nun wiederhergestellt.

66. Min So schnell ist das Aufbäumen der Regensburger im Keim erstickt – St. Pauli führt mit 3:1! Burgstaller und Kyereh kombinieren sich gemeinsam per Doppelpass durch den gegnerischen Strafraum. Mit dem letzten Doppelpass umspielen sie Keeper Meyer, sodass Kyereh aus wenigen Metern nur noch den Fuß hinhalten muss und ins leere Tor einschieben darf.

66. Min Tor für St. Pauli! Kyereh macht das 3:1!

65. Min Wieder gefährlich! Vasilj muss sich nach einer langen Flanke auf den zweiten Pfosten strecken, kann den Ball aber gerade noch rechtzeitig abwehren.

63. Min Auf den Rängen sind jetzt wieder Gesänge zu hören, beinahe jeder Ballgewinn der Regensburger wird bejubelt. Die Gastgeber hoffen nun doch wieder auf einen Punktgewinn gegen St. Pauli.

61. Min Wie reagiert St. Pauli auf diesen Anschlusstreffer? Die Regensburger wirken plötzlich wieder wach und auch das Publikum ist wieder da. Für die Kiezkicker könnte es noch einmal unfreiwillig spannend werden.

59. Min So ist es: Dzwigala ersetzt den angeschlagenen Ziereis. Der Kapitän gibt die Binde nun an Burgstaller weiter.

58. Min Und es bahnt sich direkt der nächste Wechsel bei St. Pauli an. Ziereis zeigt an, dass er offenbar nicht weitermachen kann. Dzwigala macht sich bereit.

57. Min Schultz reagiert prompt und bringt mit Kyereh eine weitere Offensivkraft. Amenyido macht Platz für ihn.

56. Min Plötzlich ist Regensburg wieder im Spiel! Der Eckball wird lang und länger und landet am zweiten Pfosten bei Besuchkow. Er gibt die Kugel noch einmal in die Mitte, wo Albers am schnellsten reagiert und unhaltbar für Vasilj einköpft.

56. Min Tor für Regensburg! Albers verkürzt auf 1:2!

55. Min Vasilj muss eingreifen! Faber rutscht auf dem rechten Flügel eine Flanke ab und fliegt gefährlich in Richtung Tor. Vasilj passt auf und lenkt den Ball gerade noch über die Latte.

54. Min Erstaunlich ist übrigens weiterhin: Regensburg hat nicht nur nach wie vor mehr Ballbesitz (62 Prozent), sondern auch mehr Zweikämpfe gewonnen als St. Pauli (54 zu 46 Prozent). Trotzdem sind die Kiezkicker dem dritten Treffer schon seit einiger Zeit näher.

52. Min Das hätte die nächste Chance für die Kiezkicker werden können! Ein scharfer Querpass im gegnerischen Strafraum von Hartel verpasst Dittgen nur denkbar knapp. Sonst wäre er einschussbereit zum 3:0 gewesen.

50. Min Bei St. Pauli laufen die meisten Angriffe seit Wiederanpfiff über Paqarada, der mit seiner Hereingabe mal Meyer im Tor überraschen möchte und sie ganz nah vor das Tor bringt. Sie klatscht allerdings auf das Tornetz und hat nur einen Abstoß zur Folge.

49. Min Auf der Gegenseite will es Regensburg mit einem Standard richten, doch der eben eingewechselte Otto platziert seinen Kopfball nach einer Freistoß-Flanke einige Meter links neben das Tor.

47. Min Und St. Pauli hat direkt wieder das erste Wort. Paqarada flankt aus dem Rückraum in die Mitte, wo Dittgen einen halben Schritt zu spät kommt und daher knapp verpasst.

46. Min Die Gastgebern haben doppelt gewechselt: Otto und Faber sind neu dabei, Shipnoski und Saller mussten dafür in der Kabine bleiben.

46. Min Es geht weiter in Regensburg!

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Regensburg! Der FC St. Pauli führt mit 2:0 beim SSV Jahn – und das ist verdient. Schon früh erwischten die Kiezkicker einen idealen Start und gingen durch Etienne Amenyido (7.) und Guido Burgstaller per Foulelfmeter (11.) schnell mit zwei Toren in Führung. Auch in der Folge hätten Burgstaller (14.), Amenyido (24.) und Jackson Irvine (32.) sogar noch weitere Treffer nachlegen können, weil die Kiezkicker vor allem bei schnellen Gegenangriffen immer wieder brandgefährlich sind. Regensburg muss besonders in der Defensive stabiler werden – sonst könnte das Resultat nach dem Seitenwechsel noch deutlicher werden. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+2 Min Weil sich Keeper Meyer zum wiederholten Mal lautstark beim Schiedsrichter beschwert, hat dieser nun genug und zeigt ihm die erste Gelbe Karte in diesem Spiel.

45.+1 Min Wieder kontert St. Pauli über Dittgen, der Burgstaller im Zentrum mitnehmen möchte. Seine Hereingabe ist aber zu unpräzise und nicht erreichbar für Burgstaller.

45. Min Singh probiert es aus der zweiten Reihe, doch Vasilj hat keine Probleme mit dem etwas zu harmlosen Schuss aus 20 Metern und nimmt ihn sicher auf.

43. Min Kurz vor der Pause hat sich die Partie etwas beruhigt, daher noch einmal ein Blick auf die Live-Tabelle: Bei diesem Resultat würde St. Pauli mit 41 Zählern punktgleich mit Werder (2.) und einen Punkt vor dem HSV (3.) wieder die Tabellenführung übernehmen. Darmstadt, aktuell Vierter mit 39 Punkten, könnte am Sonntag aber noch nachlegen.

41. Min Vier Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Obwohl die Gastgeber besser ins Spiel kommen als in der Anfangsphase, bleiben sie in der eigenen Defensive zu unaufmerksam und fehleranfällig. St. Pauli ist vor allem bei Kontern immer wieder gefährlich – und hätte einen dritten Treffer inzwischen verdient.

39. Min Tor oder kein Tor? Burgstaller flankt von der linken Seite in die Mitte, Meyer im Regensburger Tor fängt die Hereingabe am kurzen Pfosten ab – und lässt den Ball direkt wieder fallen. Nach einem Aufprall auf der Linie fängt Meyer die Kugel im Nachfassen aber doch wieder. Die St. Pauli-Profis protestieren zwar – doch der Ball war nicht vollständig hinter der Linie.

37. Min Regensburg tut jetzt mehr für die Offensive, es gibt den nächsten Freistoß aus ähnlicher Position. Diesmal bringt der Standard aber keine Gefahr.

36. Min Nach einem ruhenden Ball wird es nun doch mal gefährlich vor dem St. Pauli-Tor, Shipnoski steigt nach einer Freistoß-Flanke aus dem Halbfeld am höchsten. Sein Kopfball fliegt knapp rechts am Tor vorbei.

34. Min St. Pauli kontert erneut und hat eine Vier-gegen-Drei-Überzahl in der gegnerischen Hälfte. Amenyido spielt die Situation aber nicht clever genug aus und verliert den Ball.

32. Min Nächste dicke Chance für St. Pauli! Kennedy verliert den Ball vor dem eigenen Strafraum an Amenyido, der einmal mehr am herauseilenden Meyer im Tor der Regensburger scheitert. Den Abpraller bekommt Irvine vor die Füße, der die Kugel aber nicht richtig trifft. Der Ball kullert knapp links am Tor vorbei.

29. Min Mittlerweile ist Regensburg ein bisschen besser in der Partie, hat 62 Prozent Ballbesitz auf seiner Seite. Die ganz großen Torchancen der Hausherren gab es bislang aber noch nicht.

27. Min Gute Flanke von Saller auf Albers, der den Ball aber nur schwer verarbeiten kann. Zander ist gerade rechtzeitig zur Stelle und rettet ebenso artistisch wie wichtig, bevor Saller zum Abschluss kommen kann.

26. Min Vor allem über Amenyido auf der rechten Außenbahn läuft sehr viel bei St. Pauli an diesem Abend. Diesmal findet er aber in Guwara seinen Meister, der die Flanke noch rechtzeitig verhindert.

24. Min Und im direkten Gegenzug hat Amenyido das 3:0 auf dem Fuß! Am Ende eines blitzschnellen Konters kann der Torschütze aus spitzem Winkel von der rechten Seite abschließen und versucht einen Beinschuss gegen Torhüter Meyer – sehr zum Ärger des in der Mitte besser postierten Burgstaller. Denn: Meyer ahnt das Vorhaben und pariert den Schuss. Amenyido wäre aber ohnehin im Abseits gestanden.

23. Min Aufregung im Strafraum der Kiezkicker: Medic setzt sich im Zweikampf gegen Singh hart ein, doch für den Unparteiischen war das leichte Stoßen zu wenig für einen Strafstoß – trotz Regensburger Protesten.

21. Min Im letzten Drittel fehlt den Regensburgern noch die entscheidende Idee. St. Pauli steht defensiv sehr gut und lässt bis dato noch nichts zu.

18. Min In den vergangenen Minuten halten sich die Kiezkicker jetzt etwas zurück und lassen den Jahn kommen. Zum ersten Mal haben die Gastgeber über einen längeren Zeitraum etwas Zeit und Platz für einen kontrollierten Spielaufbau.

16. Min Schon jetzt ist der Vorsprung für St. Pauli auch in dieser Höhe verdient. Regensburg hat bislang noch gar nicht in die Partie gefunden und muss dabei zusehen, wie die Gäste vom Millerntor das Spiel bestimmen.

14. Min Das muss das 3:0 für St. Pauli sein! Dittgen wird mit einem 50-Meter-Pass steil geschickt und spielt seine Schnelligkeit aus. Er umkurvt den herauseilenden Meyer und legt dann noch einmal quer auf Burgstaller, dem die Kugel in der Mitte leicht verspringt. Sein Versuch geht ein paar Meter über das Tor.

13. Min Was für ein Traumstart für die Kiezkicker hier in Regensburg. Und auch die Live-Tabelle ist Grund zur Freude bei den Fans der Braun-Weißen: Aktuell ist St. Pauli wieder Tabellenführer der 2. Liga.

11. Min Burgstaller lässt sich die Chance nicht nehmen und platziert den Strafstoß flach rechts unten im Tor. Meyer entscheidet sich für die falsche Ecke und ist geschlagen.

11. Min Tor für St. Pauli! Burgstaller erhöht auf 2:0!

10. Min Elfmeter für St. Pauli! Jahn-Torhüter Meyer eilt gegen Amenyido aus seinem Tor und bringt ihn dabei zu Fall. Der Schiedsrichter zeigt ohne zu zögern auf den Punkt.

8. Min Nun ist es amtlich: Das Tor zählt, St. Pauli führt!

8. Min Der Treffer wird vom Videoassistenten noch einmal überprüft. Möglicherweise war Amenyido bei der Ballannahme mit dem Arm am Ball.

7. Min Frühe Führung für St. Pauli! Paqarada flankt punktgenau von der linken Seite in die Mitte, wo Amenyido am zweiten Pfosten bereitsteht, die Kugel erst mit der Brust annimmt und dann flach recht unten im Tor unterbringt.

7. Min Tor für St. Pauli! Amenyido macht das 1:0!

6. Min Vasilj prallt bei einer Abwehraktion in der Luft mit seinem eigenen Mitspieler zusammen und fällt unglücklich zu Boden. Nach einer kurzen Verschaufpause kann er aber weitermachen.

4. Min Der Eckstoß findet in der Mitte keinen Abnehmer. St. Pauli gibt aber direkt die Richtung vor: Burgstaller hätte beinahe für die frühe Führung sorgen können.

3. Min Burgstaller! Der Top-Knipser der Kiezkicker hat per Dropkick die erste sehr gute Gelegenheit, doch sein Versuch aus 18 Metern wird von Meyer mit einer sehenswerten Parade zur Ecke abgewehrt.

1. Min Und direkt muss St. Pauli aufpassen, Singh bringt eine Flanke scharf und flach in die Mitte. Ziereis rettet nach 55 Sekunden erstmals mit einem langen Bein.

1. Min Das Spiel in Regensburg läuft!

Anpfiff!