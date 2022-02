Der FC St. Pauli und der SC Paderborn trennen sich 2:2 (2:1). Die Tore von Dittgen (5.) und Amenyido (43.) reichen nicht, weil Paderborn sich nie aufgibt und stark zurückkommt. Somit bleibt den Kiezkickern der Sprung zurück an die Tabellenspitze verwehrt.

Die Anfangsphase gehörte eindeutig den Hausherren. Maximilian Dittgen (5.) sorgte nach Vorarbeit von Amenyido für die frühe Führung. Für den SC Paderborn war der frühe Gegentreffer ein Rückschlag, von dem man sich erstmal erholen musste. Dennoch blieb es ein temporeiches Spiel, das von Offensiv-Aktionen beider Seiten geprägt wurde.

Mitte der ersten Halbzeit übernahmen die Ostwestfalen allmählich das Ruder. Mittelstürmer Srbeny avancierte zum Aktivposten in der Paderborner Mannschaft. Der 27-Jährige (37.) traf dann auch folgerichtig zum Ausgleich. Doch dann nutzte der formstarke Amenyido (43.) kurz vor der Pause den zweiten Torschuss des FC St. Pauli zur Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Kiezkicker ihren Druck, aber die besseren Gelegenheiten hatte zunächst der SC Paderborn. Muslija (50., 54.) scheiterte zweimal per Fernschuss. Danach avancierte die Partie zum Chancenfestival. Zunächst verpasste Srbeny (54.), dann traf Medic (57.) fast ins eigene Tor. Das Lattenkreuz verhinderte nach Prögers Schlenzer (66.) den frühen Ausgleich.

Für St. Pauli hätte Simon Makienok (82.) die Entscheidung herbeiführen können, doch der Schwede trat aus kurzer Distanz über den Ball. So traf Stiepermann (84.) kurz vor Schluss mitten ins Herz des FC St. Pauli.

FC St. Pauli gegen Paderborn: Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90. + 4 Min Paqarada bringt die Ecke von rechts herein, aber Paderborn kann klären. Das dürfte die letzte Aktion gewesen sein.

90. + 3 Min Es gibt nochmal eine Ecke für St. Pauli.

90. + 2 Min Dzwigala flankt von der rechten Strafraumkante, trifft aber nur das Außennetz. So bleibt es beim Unentschieden.

90. Min Drei Minuten Nachspielzeit gibt es.

88. Min Timo Schultz zieht nochmal alle Register und wechselt dreifach. Benatelli, Daschner und Dzwigala sind neu dabei. Für Zander, Hartel und Smith ist die Partie zu Ende.

86. Min Thalhammer verpasst eine Hereingabe von Pröger nur knapp. Das wäre fast das nächste Gegentor für die Kiezkicker gewesen.

85. Min Jakov Medic kann eine Flanke von links nicht klären und der Ball rutscht zu Platte durch. Der legt ab auf Stiepermann und der Mittelfeldspieler trifft unten links ins Eck. Vasilj kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

84. Min Tor für Paderborn! Stiepermann schockt St. Pauli

83. Min Thalhammer sieht nachträglich Gelb für ein Foul an Paqarada.

82. Min Makienok vergibt die Riesenchance auf die Entscheidung! Aus neun Metern Torentfernung schafft es der Schwede den Ball nicht zu treffen und die Kugel rollt über die Grundlinie.

80. Min Pröger chippt einen Ball mit viel Gefühl als Flanke zu Justvan, doch Paqarada kriegt noch die Fußspitze dazwischen und lenkt die Hereingabe aus der Gefahrenzone.

79. Min Die Gäste wechseln doppelt. Stiepermann ersetzt Muslija und Platte ersetzt Srbeny.

78. Min Muslija setzt einen Schuss aus der Distanz weit über das Tor von Nikola Vasilj.

76. Min Simon Makienik und Jan Schallenberg stoßen mit den Köpfen zusammen. Beide müssen kurz behandelt werden, können aber wohl weiterspielen.

74. Min Eric Smith zieht an der Mittellinie das Taktische Foul gegen Justvan und stoppt so den Paderborner Konter nach einer St. Pauli-Ecke. Aytekin zeigt dem Schweden die erste Gelbe Karte des Abends.

73. Min Als hätte er es gehört, nimmt Schultz einen Wechsel vor. Simon Makienok betritt des Rasen, Maximilian Dittgen geht runter.

71. Min Die Ostwestfalen sind gerade die spielbestimmende Mannschaft. Timo Schultz wird etwas verändern müssen, denn so kann es nicht weitergehen. St. Pauli geht auf dem Zahnfleisch.

69. Min Klement rutscht in eine Flanke von der rechten Seite und kommt vor Ziereis an den Ball. Die Kugel kommt mit viel Zug in RIchtung des Hamburger Tores, aber Vasilj ist rechtzeitig unten und hält das Spielgerät fest.

66. Min Die Latte rettet St. Pauli! Pröger schlenzt den Ball im Hamburger Strafraum an den Querbalken. Zuvor hatte er mit einem Haken die komplette Hamburger Hintermannschaft stehen lassen.

65. Min Der dritte Wechsel des SC Paderborn steht an. Pröger ersetzt den starken Heuer.

64. Min Der eingewechselte Becker fügt sich gleich ein. Er läuft mit dem Ball am Fuß auf das Paderborner Tor zu und möchte sieben Meter vor dem Tor nochmal querlegen. Hünemeier funkt dazwischen. Den hätte Becker selber abschließen müssen.

63. Min St. Pauli wechselt. Finn-Ole Becker kommt für Amenyido.

60. Min Den Freistoß aus 20 Metern Torentfernung schießt Muslija selbst und reklamiert Handspiel eines St. Paulianers. Doch Aytekin lässt weiterspielen. Auch der VAR greift nicht ein.

59. Min Muslija bleibt der Fixpunkt im Paderborner Angriff. Der Mittelfeldspieler kann oft nur per Foul gestoppt werden. Auch jetzt wieder, wo Irvine ihn nahe des eigenen Strafraums zu Fall bringt.

58. Min Guido Burgstaller kann in den Paderborner Strafraum eindringen und kommt in aussichtsreiche Schussposition. Doch wie so oft in diesem Spiel ist ein Verteidiger der Gäste dazwischen.

57. Min Medic fast mit dem Eigentor! Der Innenverteidiger fälscht eine Flanke aus elf Metern mit der Pieke in Richtung des eigenen Tores ab. Im letzten Augenblick kann Vasilj sich noch lang genug machen und kratzt den Ball am rechten Pfosten vorbei.

56. Min St. Pauli kontert über Hartel, der den Ball auf dem linken Flügel nach vorne treibt. Seine Flanke findet am Fünfmeterraum Amenyido, der das Spielgerät aber nicht richtig trifft. Huth fängt den Ball vor Dittgen ab.

55. Min Wieder brennt es im Hamburger Strafraum. Heuer schlägt eine scharfe Flanke von links an den Elfmeterpunkt, wo der Ball irgendwie zwischen den Beinen von Srbeny hängen bleibt. Der Paderborner Stürmer setzt ihn neben das Tor.

54. Min Muslija versucht es auf die gleiche Art und Weise wie schon vier Minuten zuvor. Diesmal ist der Schuss schon besser platziert und landet nur knapp neben dem linken Pfosten.

52. Min Vasilj zeigt sich als mitspielender Torwart. Der26-Jährige stürmt aus seinem Strafraum um einen langen Ball auf Heuer zu klären und kommt tatsächlich vor dem Paderborner an die Kugel.

51. Min Deniz Aytekin bläst kräftig in die Pfeife, weil Burgstaller das Offensivfoul zieht.

50. Min Muslija zieht von der linken Außenseite nach Innen und versucht den Ball mit dem rechten Fuß aufs Tor zu bringen. Sein Abschluss aus halblinker Position geht links am Tor von Nikola Vasilj vorbei.

49. Min Paderborn spielt mit viel Zug nach vorne und möchte hier auf jeden Fall den Ausgleich erzielen. Das öffnet Räume für die schnellen Dittgen und Amenyido.

48. Min Burgstaller legt sehenswert per Kopf für Dittgen vor, der direkt eine Station weiter zu Irvine spielt. Der letzte Pass des Australiers auf Dittgen zurück ist aber einer zu viel und Hünemeier kann klären.

47. Min Timo Schultz scheint in der Pause den gleichen Matchplan vorgegeben zu haben wie zu Beginn der Partie. Die St. Pauli-Profis gehen früh vorne drauf und erzeugen direkt Druck, sobald Torhüter Huth in Ballnähe kommt.

46. Min Paderborn hat einmal gewechselt. Schuster bleibt direkt in der Kabine und Thalhammer betritt den Platz.

Anpfiff 2. Halbzeit

Dank des Tores von Etienne Amenyido geht der FC St. Pauli mit der 2:1-Führung in die Pause. Es wirkt mit Blick auf die lange Inaktivität der Hausherren etwas schmeichelhaft, doch Timo Schultz wird das egal sein. Nun gilt es für die Kiezkicker die Gäste aus Paderborn nicht wieder ins Spiel lassen zu kommen. Dass die gefährlich werden können, haben sie mehrfach bewiesen.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. Min Es wird spannend zu sehen, wie Paderborn jetzt reagiert. Erstmal ist Halbzeit.

44. Min Da ist der erste gefährliche Torschuss des FC St. Pauli seit dem Führungstreffer. Dittgen legt im Strafraum quer auf Amenyido und der drischt die Kugel aus elf Metern freistehend ins Tor.

43. Min Tor für St. Pauli! Amenyido haut ihn ins Netz

42. Min Zander kann den Tempoangriff einleiten, wird aber noch an der Mittellinie von einem Paderborner abgegrätscht.

41. Min Medic bekommt Szenenapplaus für eine Seitenverlagerung auf Hartel. Der Innenverteidiger entkommt ganz routiniert dem Paderborner Druck.

39. Min Der Ausgleich ist in Anbetracht der letzten zwanzig Minuten verdient. St. Pauli hat es nicht geschafft nachzulegen und Paderborn hat mehr für das Spiel getan.

38. Min Der SC belohnt sich für seine Mühen. Muslija verzögert kurz und lockt damit Irvine nach vorne und Smith verliert in seinem Rücken Srbeny aus den Augen. Dann spielt Muslija einen klasse Pass in den Lauf von Srbeny, der durchläuft und aus kurzer Distanz ins lange Eck einschiebt. Keine Chance für Nikola Vasilj.

37. Min Tor für Paderborn! Srbeny netzt ein

35. Min Erster Wechsel beim SC Paderborn. Für Correia geht es nicht weiter. Für ihn kommt van der Werff.

34. Min Paqarada schlägt einen langen Ball mit viel Tempo in Richtung des Gästetores. Aber Huth hat aufgepasst, stürmt aus seinem Kasten und fängt die Hereingabe ab.

33. Min Für Maximilian Dittgen kann es weitergehen. Der Stürmer hält sich kurz den Kopf, scheint aber keine Probleme zu haben.

32. Min Dittgen und Correia stoßen mit den Köpfen zusammen. Der Paderborner bleibt liegen und muss behandelt werden.

31. Min Hartel und Paqarada stellen in Teamarbeit Muslija nahe der rechten Eckfahne und holen sogar den Einwurf für St. Pauli raus.

30. Min St. Pauli wankt. Die Schultz-Truppe wirkt gerade ein wenig eingeschüchtert vom Paderborner Offensiv-Drang.

29. Min Heuer wagt aus 18 Metern den Torabschluss aus halblinker Position. Vasilj schmeißt sich auf den Ball und begräbt ihn sicher unter sich.

28. Min Paqarada mit dem nächsten Risikopass steil in die Spitze. Wieder einmal ist der Ball etwas zu stark gespielt und kommt nicht an.

27. Min Im Moment sind die Gäste ein wenig mehr am Drücker und treiben den Ball immer stärker in Richtung Hamburger Tor. Srbenys Flanke von der linken Seite verunglückt allerdings und landet im Aus.

26. Min Aus 17 Metern Torentfernung setzt der Gefoulte den Ball rechts am Tor vorbei.

25. Min St. Pauli bringt sich mit einem Ballverlust am eigenen Strafraum unnötig in Gefahr. Zander kann nur das Foul gegen Muslija ziehen. Gefährliche Situation für Nikola Vasilj.

22. Min Medic und Ron Schallenberg geraten nach einem Gerangel im Paderborner Strafraum ein wenig aneinander. Deniz Aytekin löst die sucht die Kommunikation und löst die Situation gut auf. Beide Streithähne ziehen mit einem Lächeln auf den Lippen von dannen.

21. Min Eine geblockte Flanke von Zander wird fast zum Boomerang. Die Ostwestfalen kontern schnell und suchen Heuer im Sturm. Doch wieder ist ein Verteidiger der Gastgeber schneller. Medic spielt den Ball zurück auf Vasilj.

20. Min Ziereis bleibt stehen, während Srbeny einem Abschlag von Huth entgegenspringt. Weil der Stürmer sich verschätzt, kann der Hamburger Kapitän den Ball in aller Ruhe annehmen und das Spiel aufbauen.

19. Min Diesmal steht Heuer im Abseits. Wieder geht die Fahne hoch und wieder ist die Entscheidung korrekt.

17. Min Die Fans des FC St. Pauli brennen schon jetzt ein Gesangs-Feuerwerk ab. Lautstark unterstützen sie ihre Mannschaft und können bis hierhin auch recht zufrieden sein.

16. Min Diesmal ist es Klement, der gefährlich zwischen die Hamburger Kette kommt, doch Schiedsrichter Aytekin pfeift die Situation wegen einer Abseitsstellung ab.

15. Min Es ist eine Menge Hektik drin in der Partie. Ruhe kommt eigentlich nur auf, wenn St. Pauli mal über Ziereis und Medic aufbauen kann.

14. Min Zander verteidigt mit ganz viel Technik gegen Justvan. Der Rechtsverteidiger überlupft zwei Gegenspieler, verliert dann aber den Ball.

12. Min Heuer startet gefährlich in die Schnittstelle und ist auf dem Weg Richtung Tor von Nikola Vasilj unterwegs. Zum Glück des Hamburger Keepers zieht Ziereis nochmal an und läuft den Paderborner ab. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

11. Min Wieder kontert St. Pauli gefährlich. Dittgen legt den Ball nach links auf Amenyido, der den Ball in zehn Meter Torentfernung annimmt und ihn ins lange Eck schlänzen möchte. Doch Hünemeier grätscht dazwischen und kann klären.

10. Min Paqarada mit einem Risikopass in zwei Paderborner hinein, aber der Konter kann schnell unterbunden werden.

9. Min Die Gäste kommen zum ersten Mal mit Tempo nach vorne, aber Ziereis stellt Muslija an der Grundlinie und holt sogar den Abstoß raus.

7. Min Die Kiezkicker belohnen sich für ihre intensive Arbeit in den ersten Spielminuten. So ein Start dürfte nach dem Geschmack von Timo Schultz sein.

6. Min Die Kiezkicker spielen ihren ersten guten Angriff über Amenyido formvollendend aus. Der formstarke Mittelfeldspieler treibt den Ball nach vorne und spielt im Zentrum zu Dittgen, der sich im Zweikampf mit seiner ganzen Physis gegen Hünemeier durchsetzt und den Ball aus sieben Metern unter die Latte hebt.

5. Min Tor für St. Pauli! Dittgen wuchtet ihn rein.

4. Min Paqarada versucht Amenyido mit einem langen Ball ins Spiel zu bringen, aber der Pass ist zu scharf gespielt.

3. Min Paderborn wechselt im eigenen Strafraum über Torhüter Huth die Seite und sofort sind Burgstaller und Amenyido als Balljäger da und provozieren den Ballverlust. Die Mannschaft von Timo Schultz hält sich in den ersten Minuten nicht zurück.

2. Min Über Medic und Ziereis baut St. Pauli auf. Doch ein Pass von Medic kommt nicht bei Hartel an.

Min Irvine und Burgstaller haben nach einem Einwurf an der Mittellinie die ersten Ballkontakte der Hamburger Profis. Noch kommt keine Gefahr auf.

Anpfiff