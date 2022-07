Uwe-Seeler-Abschied im Volkspark: Das schwerste Spiel des HSV

Am Sonntag um 13.30 (Liveticker auf MOPO.de) wird das wohl schwerste Saisonspiel des HSV angepfiffen. Die Partie gegen Hansa Rostock ist die erste nach dem Tod von Vereinsikone Uwe Seeler (†85). Seeler wird an diesem Nachmittag über allem schweben, es herrscht emotionaler Ausnahmezustand im Volkspark.

Im Hintergrund laufen die Planungen seit Tagen auf Hochtouren. Es soll ein würdiger Abschied vom Vereinsidol werden. Ein Banner wird vor dem Spiel gezeigt, die Fans sind zudem vom Supporters Club angehalten worden, in schwarzer Kleidung zu erscheinen. Eine Choreografie zugunsten des DFB-Ehrenspielführers ist geplant. Der Volkspark, der so lange Seelers zweite Heimat war, trägt Trauer.

HSV gegen Hansa Rostock: Abschied von Uwe Seeler im Volkspark

Und um 13.30 Uhr, nach einer Schweigeminute, rollt dann der Ball – natürlich mit Trauerflor. Die Spieler werden mit Sondertrikots, die mit „Uns Uwe” und Seelers Rückennummer 9 beflockt sind, auflaufen.

Für die HSV-Profis eine sicher alles andere als einfache Situation. Das machten allein die Worte von Cheftrainer Tim Walter am Freitagnachmittag deutlich.

Die Spieler, sie wüssten um das Vermächtnis der HSV-Legende, das versicherte der 46-Jährige. Sie wollen ihm unbedingt einen Sieg schenken. Drei Punkte – im Kampf um den angestrebten Aufstieg gegen Rostock so etwas wie Pflicht. Es ist ein schmaler Grat.

Die Intensität im Abschlusstraining am Samstag war hoch, Walter voll in seinem Element. „Wir versuchen unser Bestes, und die ganze Stadt und alle Fans unterstützen uns dabei“, sagte der Trainer schon am Freitag, „aber das wird mit Sicherheit nicht einfach“.

Bei aller Traurigkeit: 90 Minuten Trauerstimmung in seinem Wohnzimmer hätte Seeler sicher nicht gewollt. So schwer der Abschied auch wird. Die HSV-Fans werden den passenden Rahmen finden. Auch wenn die mehr als 6000 Rostocker ihrerseits für mächtig Alarm sorgen werden. Es wird ganz besonder Spieltag im Volkspark.