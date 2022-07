Uwes letztes MOPO-Interview: So dachte Seeler über den Tod

Hamburg, Deutschland und die Welt trauern um Fußball-Idol und HSV-Legende Uwe Seeler, der am vergangenen Donnerstag im Alter von 85 Jahren verstorben ist. So auch MOPO-Reporter-Legende Buttje Rosenfeld, der Uns Uwe über lange Zeit journalistisch begleitet hat, wobei eine Freundschaft entstanden ist. Vor Seelers 85. Geburtstag am 5. November 2021 hat Rosenfeld letztmals mit Uwe und seiner geliebten Ilka ein persönliches Interview führen dürfen.

„Im Alter dauert alles länger, daran muss ich mich gewöhnen, auch wenn es schwerfällt”, sagte Seeler damals über seinen Gesundheitszustand. „Ich schlafe viel, weil ich schlapp und müde bin.” Seine Ilka fügte hinzu: „Es wird nie wieder, wie es einmal war, das schafft man nicht mehr im Alter. Damit muss man sich abfinden.”

Uwe Seeler: Letztes MOPO-Interview vor seinem Tod

Ihre Hilfe und Fürsorge nahm er stets dankend. Uwe gewohnt herzlich zu seiner geliebten Frau: „Ilka, es ist ja auch gut, dass du auf mich aufpasst. Dafür liebe ich dich ja auch.” Sie erwiderte: „Ich bin glücklich, dass ich den richtigen Griff getan habe – oder dass ich von ihm gegriffen wurde. Beides ist schön.”

Auf die Frage, ob er gern noch einmal 20 sein und in den modernen Stadien spielen würde, antwortete Uwe: „Ja, ich wäre bereit. Das würde mir gefallen.” Als Ilka vorschlug, dann den Jakobs-Weg nochmal zu gehen, winkte ihr Mann lachend ab: „Ne, ich habe eine Laufsperre bekommen.”

Uwe und Ilka Seeler Ende Oktober 2021 in Norderstedt

Auch über den Tod sprach das Ehepaar Seeler mit Buttje Rosenfeld. Ilka war das Thema unangenehm, Uwe sagte über die Zeit nach seinem Ableben: „Mir ist es egal – aber ich bin für eine normale Beerdigung. Irgendwann ist Feierabend. Ich habe keine Angst, wir reden nicht darüber, lassen es auf uns zukommen. Wir wollen uns noch ein paar schöne Jahre machen.”

Am Ende wurden es nach dem letzten MOPO-Interview mit den Seelers leider nur noch einige gemeinsame Monate.