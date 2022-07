Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der HSV hat das Auftaktspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0 gewonnen und möchte gegen Hansa Rostock den nächsten Sieg folgen lassen. Es wäre saisonübergreifend der siebte Ligaerfolg in Serie. Mit der Kogge lieferte man sich bereits am letzten Spieltag der vergangenen Saison einen nervenzerreißenden Schlagabtausch. Nun reist Hansa mit einer 0:1-Niederlage im Gepäck nach Hamburg. Ein Selbstläufer wird es für die Mannschaft von Tim Walter aber nicht werden. Im Mittelpunkt steht heute aber natürlich das Gedenken an die am Donnerstag verstorbene HSV-Ikone Uwe Seeler. Verfolgen Sie das Spiel und alles drumherum hier im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker