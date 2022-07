Durchstarter ausgebremst: Rückschlag für HSV-Talent Amaechi

Dass Xavier Amaechi noch einmal beim HSV durchstarten würde, damit haben vor wenigen Wochen nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet. Dass ein etwaiger Ausfall des jungen Engländers vor einem HSV-Spiel noch mehr als eine statistische Randnotiz sein würde, wohl auch nicht. Amaechi aber biss sich durch, zeigte eine starke Vorbereitung und war plötzlich wieder mittendrin. Nach dem Hoch gab es jetzt aber den ersten Rückschlag.

Das Heimspiel gegen Hansa Rostock wird der 21-Jährige verpassen, auch darüber hinaus einige Zeit fehlen.

HSV: Xavier Amaechi fällt mehrere Wochen aus

Amaechi, der beim Abschlusstraining am Samstag fehlte, hat sich eine Außenbandverletzung am Knöchel zugezogen, wird mehrere Wochen ausfallen. Viel bitterer hätte es für das ehemalige Arsenal-Talent nicht laufen können. In der Vorwoche beim 2:0-Auftaktsieg in Braunschweig stockte der HSV-Motor in der ersten Halbzeit gewaltig. Nach einer Stunde brachte Tim Walter Amaechi, der zog mächtig auf (MOPO-Note 2), bereitete das zweite Tor von Robert Glatzel mustergültig vor.

Im Anschluss gab es eine Menge herzlicher Schulterklopfer und noch mehr warme Worte. Amaechi selbst beteuerte, das Spiel in Braunschweig sei erst der Anfang gewesen und dass er in Hamburg angekommen sei. Ein Neuanfang, der jetzt zunächst einmal jäh ausgebremst wird.