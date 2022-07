Viel Lob für HSV-Joker Amaechi: „Das war erst der Anfang”

Torhüter Daniel Heuer Fernandes und Doppeltorschütze Robert Glatzel waren beim 2:0 in Braunschweig die gefeierten Matchwinner beim HSV. Doch richtig viel Applaus hatte sich auch Xavier Amaechi verdient. Mit seiner Einwechslung kippte die Partie in die Richtung der Hamburger.

Nach 60 Minuten kam Amaechi in Braunschweig ins Spiel. Der Engländer sorgte direkt für Schwung und zeigte, dass er zurzeit mit viel Selbstvertrauen unterwegs ist. Die Ecke vor dem 1:0 holte er mit raus, das Tor zum 2:0 bereitete er perfekt vor.

Xavier Amaechi überzeigt als HSV-Joker in Braunschweig

„Er ist einfach gut drauf“, freute sich Heuer Fernandes. Tim Walter lobte: „Er hat das zweite Tor unfassbar vorbereitet, genau das haben wir uns erhofft.“

Richtig happy war auch Amaechi selbst. Nach zwei Leih-Deals in den vergangenen Jahren ist er in Hamburg endlich angekommen. „Das war erst der Anfang“, so der Engländer, der betonte, dass es in diesem Sommer für ihn ein Neustart beim HSV sei.

Das könnte Sie auch interessieren: Die MOPO-Noten für den HSV in Braunschweig

Entscheidend für seine Leistungen ist unter anderem die Kommunikation mit dem Trainer. „Er spricht jeden Tag mit mir und gibt mir Selbstvertrauen. Es ist schön, diese Beziehung zu ihn zu haben.“