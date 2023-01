Heuer Fernandes: Hatte einen Tag vor seinem 30. Geburtstag eigentlich einen ruhigen Nachmittag und musste kaum in das Spiel eingreifen. Gegentore gab es trotzdem, doch dafür waren seine Vorderleute verantwortlich. Note 3

WITTERS Heyer: Immer wieder mit Vorstößen in des Gegners Hälfte, ließ so in Konterbewegungen oft Räume. Note 4