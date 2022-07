Braunschweig – HSV im Liveticker: Gelingt den Rothosen der Saisonauftakt?

Es geht wieder los! Rund sieben Wochen nach der Niederlag im Relegationsrückspiel gegen Hertha BSC (0:2) starte der HSV in sein fünftes Jahr in der zweiten Liga, in dem endlich der Aufstieg gelingen soll. Am Sonntag geht es zum Start gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Können die Hamburger die gute Form der Vorbereitung auch im Ernst des Ligaalltags bestätigen? Verpassen Sie mit dem MOPO-Liveticker keine wichtige Szene!

Das Spiel im Liveticker