HSV – Saloniki 4:3: Meißner und Amaechi drehen das Testspiel

Nach einer anstrengenden Woche mit kräftezehrenden Trainingseinheiten und dem 2:2 im ersten Testspiel gegen Hajduk Split am Mittwoch stand für den HSV heute das zweite an: Im Kräuterdorfstadion in Söchau traf die Mannschaft von Coach Tim Walter ab 17.30 Uhr auf den griechischen Erstligisten Aris Saloniki – und setzte das Vorhaben um, das am Samstag endende einwöchige Trainingslager in der österreichischen Steiermark mit einem Sieg abzurunden. Nach einer torreichen Partie inklusive Patzer und Eigentor lautete es am Ende 4:3.

Es war ein Testkick mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten. Ehe sich der HSV versah lag er schon nach drei Minuten zurück. Den ersten individuellen Fehler des frühen Abends leistete sich Moritz Heyer, der den Ball nach einem Rückpass verstolperte. Salonikis Stürmer Iturbe luchste dem Rechtsverteidiger den Ball ab und traf ins Leere Tor, weil HSV-Keeper Matheo Raab aufgerückt war – das 0:1 (3.). Zwar kam der HSV durch Robert Glatzel, der einen Querpass von Linksaußen Sonny Kittel souverän über die Linie drückte, zum Ausgleich (7.). Dann aber patzte ausgerechnet Debütant Raab.

In seinem ersten Spiel für den HSV verschätzte sich der Schlussmann völlig, stolperte unter dem Ball hindurch und wieder musste ein Angreifer der Griechen nur noch danke sagen – diesmal war es Mancini (11.). In einem intensiven und chancenreichen Duell bei 30 Grad erspielte sich Saloniki die klaren Feldvorteile, mit dem nächsten Treffer war allerdings der HSV wieder an der Reihe. Oder besser: Salonikis Verteidiger Permann, der den Ball bedrängt von HSV-Neuzugang Lászlo Bénes zum 2:2 ins eigene Tor beförderte (22.). Sicherheit gab das dem Team von Tim Walter aber nicht, stattdessen schien der Trainer mitunter sichtlich genervt vom Auftritt seines Teams, das sich weitere unnötige Ballverluste leistete. Letztlich traf Perman nach einer Ecke ins richtige Netz – und per Kopf zur 3:2- Führung für die Griechen. Gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand.

Zum Glück für den HSV fruchtete Walters Maßnahme, zur Halbzeit die komplette Startelf auszutauschen. Maximilian Rohr überzeugte auf ganzer Ebene, Ransford Königsdörffer und Aaron Opoku servierten und Robin Meißner (58.) sowie wenige Augenblicke später der erfrischend aufspielende Xavier Amaechi (59.) vollendeten. Eine 4:3-Führung, die der HSV in den letzten 30 Minuten gekonnt nach Hause brachte. Er verpasste es nur, das zu tun, was Saloniki in Hälfte eins ebenfalls nicht gelang: nachzulegen.

Aufgrund der eindeutigen Leistungssteigerung in Abschnitt zwei war der knappe Erfolg am Ende des Tages durchaus verdient. Ein Sieg mit einem Spielverlauf, der Walter viele Erkenntnisse gebracht haben dürfte – im positiven wie negativen. Aber auch ein Sieg, der guttun wird nach einer anstrengenden Trainingslager-Woche. Am Samstag reist der HSV zurück nach Hamburg.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90.+2 Min: Opoku bringt den Ball von rechts noch mal scharf rein – findet aber keinen Abnehmer. Da war noch mal was drin.

90.+1 Min Es macht nicht den Eindruck, als würde sich Saloniki hier noch einmal aufbäumen wollen. Momentan hat fast nur einer den Ball – der HSV.

90. Min Nach der Auswechslung von Leibold übernahm übrigens Jonas David die Kapitäns-Binde. Als einer der jungen Spieler war der Verteidiger bereits letzte Saison im Mannschaftsrat.

88. Min Letzter Wechsel beim HSV: Torschütze Amaechi räumt das Feld für Shootingstar Omar Megeed.

87. Min Die Hamburger halten das Leder nun gekonnt in ihren Reihen. Am Ende einer langen Ballbesitz-Phase taucht Rohr im Straufraum auf, an dessen Querpass kommt Meißner aber nicht entscheidend heran.

84. Min Der HSV wechselt noch einmal: Tim Leibold macht Platz für Youngster Bent Andresen.

81. Min Rohr und Amaechi spielen Doppelpass im gegnerischen Strafraum, der Hacken-Pass von Ersterem erreicht Zweiteren jedoch in einer Abseits-Stellung.

80. Min Etwas ruppig geht es dann auch noch zu: Reis räumt auf Höhe der gegnerischen Bank Luis Palma um. Die logische Konsequenz kann nur Freistoß lauten.

77. Min Das Spiel ist kaum zu vergleichen mit dem aus Durchgang eins. Mittlerweile findet der Großteil des Geschehens in Salonikis Spielhälfte statt. Daher kann man inzwischen auch durchaus von einer verdienten HSV-Führung sprechen.

74. Min Mit einer hoppelnden Reis-Flanke hat Salonikis Torwart Probleme, ist aber rechtzeitig vor Opoku am Ball. Den Abpraller kann Meißner nicht verwerten.

71. Min Die Hitze in Söchau ist nicht mehr ganz so beißend – dennoch bittet der Referee die Mannschaften zu einer weiteren Trinkpause.

68. Min Keine Frage: Die HSV-Elf der zweiten Hälfte macht einen besseren Eindruck als die Startelf aus Hälfte eins. Königsdörffer, Amaechi und Co. bringen ordentlich Dampf rein.

63. und 64. Min Beide Teams versuchen es per Fernschuss: Erst packt Vuskovic für den HSV den Hammer raus und prüft Salonikis Keeper aus 30 Metern. Klasse Parade! Auf der anderen Seite versucht es Mancini mal wieder mit einem Lupfer über den HSV-Keeper aus der Distanz – aber die Pille fliegt über Mickel und das Tor.

61. Min Beinahe das dritte HSV-Tor binnen drei Minuten! Nach einer starken Leibold-Flanke legt Opoku aus der Luft noch mal quer – doch Amaechi verpasst den Doppelback und trifft aus fünf Metern nur den rechten Pfosten.

59. Min Toor für den HSV! Doppelschlag binnen kurzer Zeit! Nach Balleroberung durch Rohr und einem tollen Solo bis in den Strafraum zieht Amaechi trocken ab – der Ball schlägt rechts unten ein und der HSV führt erstmals. 4:3!

58. Min Toor für den HSV! Da ist der abermalige Ausgleich: Opoku steigt auf rechts zu Königsdörffer durch, der den Ball scharf und flach in die Mitte gibt. Maxi Rohr lässt clever durch und Meißner muss nur noch einschieben – 3:3!

56. Min Ludovit Reis fügt sich direkt gut ein und zieht ein taktisches Foul. Den resultierenden Freistoß führt der HSV kurz aus – wird im Angriff allerdings gestoppt durch eine Abseits-Position.

54. Min Salonikis Doukoure hat sich im Zweikampf mit Reis so schwer wehgetan, dass es für ihn nicht weitergeht. Humpelnd verlässt er den Platz. Der Ball rollt nach der Verletzungs-Unterbrechung wieder.

51. Min Nach einer starken Balleroberung von Reis kommt zunächst Amaechi an den Ball, bevor der Ball bei Robin Meißner landet. Dessen Schuss aus 20 Metern geht linnks am Kasten vorbei.

49. Min Saloniki hat zur Pause nur dreimal gewechselt: Ein neuer Torwart ist genauso neu im Spiel wie ein neuer Rechtsverteidiger und ein neuer Stürmer.

48. Min Maxi Rohr läuft unterdessen mit einer neuen Rückennummer auf: Statt der Nummer 41 ist es jetzt die 31.

46. Min Der HSV geht mit einer komplett neuen Elf in die zweite Hälfte, Tim Walter wechselt elfmal. So sieht die Aufstellung jetzt aus: Mickel – Leibold, David, Vuskovic, Vagnoman – Rohr, Reis – Opoku, Amaechi – Königsdörffer, Meißner.

Eine gleichermaßen intensive wie torreiche erste Hälfte geht zu Ende. Eine, in der sich der HSV zweimal selbst ins Hintertreffen brachte. Nach drei Minuten patzte erst Moritz Heyer so schwer, dass Salonikis Juan Manuel Iturbe nur noch einschieben musste. Zwar glich Robert Glatzel nach einer schönen Hereingabe von Sonny Kittel aus (7.) – doch nur wenig später der nächste individuelle Fehler aufseiten der Hamburger, als Debütant Matheo Raab ganz unglücklich stolperte, Daniel Mancini danke sagte und zum 1:2 traf (11.). Nach 22 Minuten erzwang Tim Walters Elf ein Eigentor von Marvin Peersman, entscheidendes Selbsvertrauen konnte der HSV darauf aber nicht ziehen. Saloniki blieb überlegen und traf in Person von Persman – nach einer Ecke – zum 2:3-Halbzeitstand.

Halbzeit!

44. Min Eine Seitenverlagerung von Meffert auf Kittel missglückt völlig – und schon ist der Ball wieder weg.

41. Min Nächste gute Chance für Saloniki: Luis Palma hat rechts viel Raum vor sich und legt quer auf Mancini, der aus 20 Metern direkt abzieht und die lange Ecke anvisiert. Der Ball geht hauchzart über den Querbalken.

38. Min Beinahe gleicht der HSV wieder aus: Eine Bilbija-Flanke von der rechten Seite landet bei Kittel, der seinerseits noch mal hereingibt und Bénes findet. Dessen artistischer Kopfball geht aber übers Tor.

35. Min Und diese Ecke bringt das Tor zum 2:3 für Saloniki Der Ball fliegt lang auf den zweiten Pfosten, wo sich Peersman, der eben noch ins eigene Netz getroffen hatte, gegen Bénes durchsetzt und per Kopf trifft. Keine Chance für Raab aus kurzer Distanz.

33. Min Saloniki ist optisch überlegen und wird über die Außen immer wieder gefährlich. Ambrosius kann eine Flanke von rechts nur zur Ecke klären.

32. Min Bei 30 Grad Außentemperatur lassen sich beide Teams kaum Zeit zum Atmen. Intensive Zweikämpfe paaren sich mit intensivem Pressing auf beiden Seiten.

30. Min Tim Walter scheint mit dem Auftritt seiner Elf nicht wirklich zufrieden zu sein. Über die Außenmikrofone ist „Leck mich am Ar***“ zu hören, als der HSV den Ball über die rechte Seite verliert.

28. Min Auf der linken Seite ist Chatziioannou durch und dringt in den Strafraum ein – zieht aus spitzem Winkel aber knapp rechts vorbei.

27. Min Auch im Spielaufbau bleibt sich der HSV treu und versucht mutig hinten herauszuspielen. Das ein oder andere Mal ging das nun schon schief.

25. Min Wieder macht Matheo Raab eine unglückliche Figur und spielt einen katastrophalen Pass zu Schonlau. Statt beim HSV-Kapitän landet der Ball bei Mancini, der aus 40 Metern direkt drauf hält und nur knapp rechts vorbeischießt. Torwartkeeper Sven Höh versucht Raab verbal aufzubauen.

25. Min Es gibt nach intensiven 25 Minuten eine kurze Trinkpause.

24. Min Und schon ist Saloniki wieder vorne: Iturbe zieht einen Freistoß von der äußeren rechten Strafraum-Linie direkt aufs Tor, zielt aber links daneben.

22. Min Toor für den HSV! Es hört nicht auf mit den kuriosen Treffern: Nach einem langen Ball von Meffert schmeißt sich Bénes ins Getümmel – und verunsichert beziehungsweise bedrängt Innenverteidiger Peersman so sehr, dass dieser den Ball im Ping-Pong mit Salonikis Keeper ins eigene Tor befördert. Neuer Spielstand: 2:2.

20. Min Der HSV probiert es mal mit einer kreativen Ecken-Variante über Bénes. Im Sechzehner angekommen verpufft die Variante jedoch.

19. Min Über die rechte Saloniki-Seite läuft der nächste temporeiche Angriff. Diesmal stoppt eine Abseits-Situation eine aussichtsreiche Gelegenheit.

16. Min Der HSV bleibt sich trotz des frühen Rückstands treu und läuft hoch an. Bilbija kommt im Sechzehner zum Schuss – doch der wird zur Ecke geblockt. Ebenjene bringt keine Gefahr.

13. Min Beinahe das 1:3 durch Garcia, der es aus über 30 Metern probiert und den aufgerückten Raab überwinden wollte. Vorausgegangen war erneut ein Fehler im HSV-Aufbauspiel – diesmal durch Jonas Meffert.

11. Min Tor für Saloniki! Ist das bitter: Bei einem langen Ball verschätzt sich Raab völlig, stolpert beim Herauslaufen und der gegnerische Stürmer mit dem Namen Mancini muss im Vorbeilaufen nur noch einschieben. Zweites HSV-Gegentor – und wieder ist es einem individuellen Fehler geschuldet.

10. Min Ein munteres Spiel, das sich hier nach wenigen Minuten abzeichnet. Nach einem Angriff über die rechte Seite trifft Palma Oseguera für Saloniki nur das Außennetz.

7. Min Toor für den HSV! Die Rothosen tun es Saloniki gleich und treffen mit ihrer ersten richtigen Chance. Sonny Kittel hat auf der linken Seite viel zu viel Platz, dringt nach weitem Solo in den Strafraum ein und gibt in die Mitte. Dort steht Robert Glatzel goldrichtig und muss nur noch einschieben – 1:1!

3. Min Tor für Saloniki! Bei einem Rückpass von der Mittellinie verschätzt sich Moritz Heyer und macht eine ganz unglückliche Figur. Der Rechtsverteidiger verliert den Ball an Iturbe, der nur noch ins leere Tor schieben muss – weil Keeper Raab mitspielen wollte und aufgerückt war. Blitz-Tor für die Griechen mit der ersten Gelegenheit.

1. Min Bei einem langen Ball von Saloniki direkt nach dem Anstoß ist Matheo Raab direkt hellwach und ist das erste Mal in einem Spiel für den HSV am Ball.

Anpfiff!