FC Basel – HSV 1:5! Hamburger Tor-Gala im letzten Testspiel

Eine Woche vor dem Start der neuen Saison in der 2. Bundesliga hat der HSV ein starkes Zeichen gesetzt. Im dritten Testspiel der Sommerpause besiegte die Mannschaft von Trainer Tim Walter den FC Basel klar mit 5:1 (3:1). Laszlo Bénes (14./Foulelfmeter), Ludovit Reis per Traumtor (19.), Robert Glatzel (30.), Xavier Amaechi (66.) und Filip Bilbija (89.) trafen für die Hamburger, nachdem Zeki Amdouni die Schweizer zunächst noch per Handelfmeter in Führung geschossen hatte (11.). Nach dem Remis gegen Hajduk Split (2:2) und dem Sieg gegen Aris Thessaloniki (4:3) bleiben die Hamburger also auch im dritten internationalen Testspiel der Vorbereitung ungeschlagen.

Die paar Hundert HSV-Fans im St. Jakob-Park in Basel sahen bei sommerlichen Schweizer Temperaturen von der ersten Minute an ein unterhaltsames Testspiel. Nach elf Minuten jedoch verursachte HSV-Zugang Laszlo Bénes mit einem Handspiel einen Strafstoß, den Zeki Amdouni zunächst noch zur Führung für die Gastgeber verwandelte.

Nur drei Minuten später machte Bénes seinen Fehler aber wieder wett, als er von Wouter Burger im Strafraum gefoult wurde. Er trat selbst zum Elfmeter an und glich vom Punkt aus (14.). Wenig später brachte Ludovit Reis den HSV mit einem sehenswerten Distanzsschuss aus knapp 30 Metern sogar in Führung (19.).

Und der HSV blieb vor allem in der Offensive die aktivere Mannschaft. Robert Glatzel vollendete eine gute Kombination im Baseler Strafraum zum 3:1 (30.) und traf kurz vor dem Seitenwechsel sogar noch einmal, stand in der 41. Minute aber knapp im Abseits.

Nach der Pause wechselte der HSV munter durch und brachte insgesamt neun neue Spieler – alle Feldspieler im Kader kamen an diesem Nachmittag zum Einsatz. Dem Spielfluss tat das einen kleinen Abbruch, nicht aber der Spielfreude der Hamburger – der umtriebige Xavier Amaechi stellte nach Flanke des erst eine Minute zuvor eingewechselten Aaron Opoku auf 4:1 (66.).

Auch in der Schlussphase hatten die Hamburger immer noch Gelegenheiten, weitere Treffer nachzulegen und das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Filip Bilbija tat dies schließlich auch, als er eine Minute vor dem Ende einen von ihm selbst eingeleiteten Angriff zum fünften Treffer des Tages vollendete (89.).

Acht Tage vor dem Zweitliga-Auftakt bei Eintracht Braunschweig (Sonntag, 13.30 Uhr, ebenfalls im MOPO-Liveticker) unterstreichen die Hamburger mit einem überzeugenden Auftritt in Basel also noch einmal, was die Fans in den kommenden Wochen erwarten dürfen. Am nächsten Wochenende steht dann das erste Pflichtspiel für den HSV an.

Das Testspiel im Liveticker

Abpfiff!

90. Min Das dürfte der Schlusspunkt gewesen sein. In wenigen Sekunden ist die reguläre Spielzeit abgelaufen, allzu viel Grund für Nachspielzeit gibt es durch den Spielstand und die Tatsache, dass es sich um ein Testspiel handelt, eigentlich nicht.

89. Min Jetzt wird es sogar deutlich. Bilbija leitet den Angriff selbst ein und steckt durch zu Leibold. Dessen Schuss aus spitzem Winkel kann Hitz noch gut parieren, doch Bilbija steht für den Abpraller wieder parat und schiebt die Kugel aus wenigen Metern ein. 5:1 für den HSV!

89. Min Tor für den HSV! Bilbija legt zum 5:1 nach!

87. Min Ndoye hängt auf dem rechten Flügel Leibold ab und erarbeitet sich gut einen Meter Vorsprung im Laufduell. Im Sechzehner muss er dann eigentlich nur noch querlegen, zögert aber zu lange. Auch hier landet der Ball am Ende nur in den Armen von Heuer Fernandes.

86. Min Da ist nochmal Basel! Ndoye legt zentral vor dem Strafraum auf für Frei, dessen Abschluss aber nicht platziert genug ist. Heuer Fernandes ist aufmerksam und ohne Mühe zur Stelle.

84. Min Und auch die Ecke bringt nichts ein. Sechs Minuten sind es noch in diesem Testspiel und acht Tage vor dem Zweitliga-Start des HSV am kommenden Sonntag in Braunschweig spricht nun doch einiges für einen Sieg hier in Basel.

83. Min Nach einem Fehlpass in der Vorwärtsbewegung ist Basels Defensive völlig offen und der HSV hat plötzlich Überzahl vor dem gegnerischen Strafraum. Die Gäste spielen die Situation aber nicht konsequent aus, es gibt letztlich nur Eckball.

82. Min Unnötig hartes Einsteigen von Bilbija gegen Palacios an der Seitenlinie direkt vor den Auswechselbänken. Palacios und einzelne ausgewechselte Hamburger haben daraufhin einen stark erhöhten Redebedarf, der Unparteiische kann das Mini-Tumult aber mit viel Ruhe auflösen.

81. Min Von Basel kommt in der zweiten Hälfte fast nichts mehr an offensivem Input. Der HSV hat das Spiel nicht erst seit dem vierten Treffer vollständig unter Kontrolle, ist mehr am Ball und verlagert die Partie fast ausschließlich in die Schweizer Hälfte. Die Führung ist auch im zweiten Abschnitt absolut verdient.

79. Min Bilbija kann das 5:1 machen! Amaechi setzt Meißner mit einem Steilpass in den Strafraum hervorragend in Szene. Letzterer legt den Ball quer auf Bilbija, der fünf Meter vor dem Tor zentral zum Abschluss kommt – die Kugel aber nicht richtig trifft. Hitz kann den Ball aufnehmen.

78. Min Heil kommt fast freistehend vor dem Baseler Tor zum Abschluss, nachdem er von Ambrosius geschickt wurde. Im letzten Augenblick ist Djiga aber noch mit seinem Fuß dazwischen.

77. Min Nach einer Flanke auf der Gegenseite steigt Szalai hoch, doch Leibold entscheidet das Kopfballduell für sich und beruhigt die Szene mit einer durchaus mutigen Kopfball-Rückgabe auf Heuer Fernandes.

76. Min Leibold nimmt sich der Sache an, platziert den Versuch allerdings ein paar Meter zu hoch.

76. Min Konter für den HSV, Bilbija nimmt ganz viel Tempo auf und wird zentral vor dem Strafraum gelegt. Leibold und Meißner stehen bereit, knapp 19 Meter entfernt vom Tor.

74. Min Das Tempo und der Fluss des Spiels leidet im zweiten Durchgang nun ein bisschen an den zahlreichen personellen Wechseln, wie man das aus Testspielen meistens kennt. Die neu Eingewechselten beim HSV bemühen sich allerdings, ihre Spielzeit positiv für sich zu nutzen.

73. Min Auch Basel wechselt zum ersten Mal aus: Palacios und der aus der Bundesliga bekannte Adam Szalai kommen neu ins Spiel, Xhaka und Amdouni machen Platz auf dem Rasen.

71. Min Auch das Opoku-Pendant auf Rechts, Amaechi, macht sehr viel Wirbel und probiert es mit einer Flanke nach der nächsten. Die Baseler Hintermannschaft ist besonders in der Luft schwer beschäftigt im eigenen Strafraum.

70. Min Wieder rollt der Angriff über die linke Seite und über den in seinen ersten Minuten schon sehr umtriebigen Opoku. Diesmal findet seine flache Hereingabe aber keinen Abnehmer und rutscht an Freund und Feind vorbei ins Seitenaus.

68. Min Das sah unangenehm aus. Ndoye will einen langen Ball abblocken und bekommt die Kugel aus kürzester Distanz dorthin, wo es bei Männern eben ganz besonders schmerzt. Nach kurzer Behandlung steht er nun aber wieder.

66. Min Das ging schnell! Opoku fügt sich postwendend ins Spiel ein und flankt nach Zuspiel von Heil mit viel Gefühl von der linken Seite in den Strafraum. Dort verpasst Meißner per Kopf knapp, doch am zweiten Pfosten lauert Amaechi und drückt den Ball aus wenigen Metern über die Linie.

66. Min Tor für den HSV! Amaechi macht das 4:1!

65. Min Der HSV wechselt wie angekündigt ein weiteres Mal aus – und zwar fünffach: Leibold, Meißner, Opoku, Rohr und Heil kommen für Muheim, Reis, Bénes, Kittel und Glatzel. Damit bekommen alle Feldspieler im Kader heute Einsatzzeiten.

63. Min Kittel bedient Amaechi mit einem hohen Seitenwechsel am gegnerischen Strafraum, doch kurz, bevor der Ball Amaechi in aussichtsreicher Abschlussposition erreicht hätte, springt Katterbach noch rechtzeitig dazwischen.

62. Min Das war knapp! Heyer fängt eine Flanke der Gastgeber ab und kontrolliert den Ball im eigenen Strafraum, ehe Millar anrauscht und ihm die Kugel beinahe abnehmen kann. Heyer schirmt den Ball mit seinem Körper aber gut ab und behauptet ihn.

60. Min Wieder ist Amaechi der Zielspieler eines langen Balles, doch diesmal wird die Szene frühzeitig unterbunden. Die Fahne ist oben, Amaechi war eine Fußspitze im Abseits.

59. Min Amaechi! Von der rechten Seite zieht das HSV-Talent nach innen und schließt flach ab, doch Hitz ist zur Stelle und wehrt den platzierten Versuch gerade noch ab.

57. Min Beim HSV machen sich nun auch die restlichen Einwechselspieler für einen Einsatz bereit. Gut möglich, dass auf Hamburger Seite gleich noch einmal getauscht wird.

56. Min Wieder ist es ein Eckstoß, nach dem der HSV gefährlich wird. Heyer lauert am zweiten Pfosten, setzt sich im Luftduell gegen Katterbach aber unfair ein und wird zurückgepfiffen.

54. Min Basel hat sich für den zweiten Durchgang augenscheinlich etwas vorgenommen. Doch der HSV verteidigt ausgesprochen konzentriert, Amaechi hilft hinten aus und rutscht in einen Querpass von Ndoye.

53. Min Millar nimmt viel Tempo auf der linken Seite auf und zieht nach innen, doch Schonlau ist mit einer genau richtig getimten Grätsche zur Stelle, um die Situation zu entschärfen.

51. Min Jetzt ist auch der HSV mal früh unter Druck, Heuer Fernandes und auch Heyer müssen die Kugel jeweils in höchster Bedrängnis wegspitzeln. Die Hamburger bleiben aber in Ballbesitz, Basel bekommt das Spielgerät nicht unter Kontrolle.

50. Min Die zunehmende Härte schlägt sich nun auch erstmals auf dem Spielberichtsbogen nieder: Heyer weiß sich in der eigenen Hälfte nur mit einem taktischen Foul zu helfen und sieht die erste Gelbe Karte des Spiels.

48. Min Die Hamburger bleiben auch im zweiten Durchgang direkt am Drücker. Nach einer kurz ausgeführten Ecke haben Muheim und Amaechi Platz, erreichen Kittel mit dem Pass in den Lauf aber nicht.

46. Min Der HSV hat vierfach gewechselt: Meffert, Vuskovic, David und Königsdörffer sind nicht mehr mit dabei. Schonlau, Ambrosius, Bilbija und Amaechi ersetzen sie. Basel ist personell unverändert.

46. Min Weiter geht’s in Basel. Beide Teams sind zurück auf dem Feld.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Basel! Der HSV führt im Testspiel in der Schweiz nach 45 Minuten verdient mit 3:1. Vom frühen Rückstand durch Zeki Amdouni, der einen Elfmeter nach Handspiel von Laszlo Bénes verwandelte (11.), nicht beeindrucken. Bénes selbst glich nur drei Minuten später ebenfalls vom Punkt aus, nachdem er von Wouter Burger zu Fall gebracht worden war (14.). Und es dauerte nicht lange, bis der HSV das Spiel sogar ganz drehte: Ludovit Reis traf sehenswert aus der Distanz zur Führung (19.). Nach einer halben Stunde vollendete Robert Glatzel einen starken Spielzug der Hamburger sogar zum 3:1 (30.) und hätte kurz vor der Pause das vierte Tor nachlegen können, stand aber knapp im Abseits (41.). Macht der HSV so weiter im zweiten Durchgang, spricht einiges für einen Sieg im letzten Testspiel vor dem Ligastart nächste Woche. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45. Min Basel bekommt noch einmal einen Eckstoß, Burger bringt die Kugel hoch in die Mitte. Glatzel hilft hinten aus und klärt sicher.

44. Min Die letzten Augenblicke der ersten Halbzeit laufen. Gleich geht es für beide Mannschaften in die bei den warmen Temperaturen in der Schweiz sicherlich dankend angenommene Pause.

43. Min Meffert sucht mit einem langen Ball einmal mehr Glatzel, doch Basel kann die Situation zunächst klären. Der zweite Versuch, ein Steckpass in den Strafraum, kommt dann bei Glatzel an. Der Stürmer hebt den Ball aus spitzem Winkel über Keeper Hitz hinweg – aber auch knapp links am Tor vorbei.

41. Min Kittel spielte Glatzel hervorragend frei und bediente ihn mit einer Flanke in den Lauf. Glatzel schob aus acht Metern ein. Beim Zuspiel stand er nach Auffassung des Schiedsrichterassistenten jedoch im Abseits, der Unparteiische hob sofort die Fahne. Eine knappe, aber wahrscheinlich richtige Entscheidung.

41. Min Tor für den HSV! Glatzel macht das vermeintliche 4:1 – doch der Hamburger Angreifer stand knapp im Abseits. Der Treffer zählt nicht.

39. Min Sechs Minuten sind noch zu spielen bis zur Pause. Basel zieht sich jetzt zunehmend etwas mehr zurück und überlässt dem HSV das Spiel, der einen guten Auftritt zeigt. Die Führung geht inzwischen auch in der Höhe in Ordnung.

38. Min Ndoye spielt auf der rechten Seite sein Tempo gegen David aus und flankt in die Mitte. Dort wirft sich Meffert jedoch mit seinem ganzen Körper in den Ball und klärt ihn so beherzt aus der Gefahrenzone.

36. Min Wieder führt der HSV den Eckstoß kurz aus, Reis bedient aus dem Rückraum per Chip David. Dessen Kopfball im Fallen verfehlt das Tor jedoch deutlich. Und: Der Treffer hätte nicht gezählt, weil David knapp im Abseits stand.

35. Min Reis hat jetzt viel Platz im Zentrum und nimmt Bénes mit, der Muheim auf der linken Seite sieht. Wieder probiert es Muheim aus der zweiten Reihe, doch sein Versuch aus knapp 20 Metern wird zur nächsten Ecke abgefälscht.

33. Min Auf der Gegenseite wird Amdouni von Ndoye bedient und probiert es mit einer Direktabnahme in der Nähe des Elfmeterpunktes, trifft die Kugel aber nicht voll und stellt Heuer Fernandes dadurch vor keine ernsten Probleme.

31. Min Wieder war dem Treffer ein frühes Pressing vorausgegangen – Kittel und Glatzel hatten die Baseler Abwehr unter Druck gesetzt und zum Ballverlust gezwungen, der letztlich zum Eckball vor dem 3:1 führte.

30. Min Glatzel legt für den HSV nach! Der HSV führt einen Eckball auf der rechten Seite kurz auf Kittel aus, der auf Bénes durchsteckt. Dieser hat am Fünfmeterraum die Übersicht und bedient Glatzel im Zentrum, der nur noch einschieben muss.

30. Min Tor für den HSV! Glatzel erhöht auf 3:1!

29. Min Ndoye! Der Flügelspieler zieht von der rechten Seite in die Mitte und schließt an der Strafraumkante flach ab, doch der Ball prallt nur ans Außennetz.

28. Min Basel kontert über Frei und Amdouni, der auf der rechten Seite startet. Die Hamburger rücken aber rechtzeitig nach und verhindern auf diese Weise einen gefährlichen Konter der Schweizer.

26. Min Muheim bekommt vom Unparteiischen eine ernste Ansage, weil er Ndoye in der Nähe der Mittellinie abräumt. Die Beteiligten klären das allerdings mit Handschlag und ohne Karte in einem kurzen Sechs-Augen-Gespräch.

25. Min Die Zweikämpfe wurden in den vergangenen Minuten etwas härter, es gibt immer wieder kleinere Unterbrechungen des Spielflusses.

24. Min Die durchaus in ansehnlicher Zahl mitgereisten HSV-Fans vor Ort dürften mit den ersten 24 Minuten der Hamburger zufrieden sein. Auch nach dem Führungstreffer lässt der HSV nicht nach, sondern presst früh und setzt Basel immer wieder tief in der gegnerischen Hälfte unter Druck.

22. Min Diesmal probiert es Meffert aus der Distanz, doch er kann den Abpraller nicht in derselben Weise verwerten wie Reis vor ein paar Minuten – diesmal fliegt der Ball einige Meter über das Tor.

21. Min Und der HSV bleibt direkt weiter am Drücker. Meffert erobert den Ball im Mittelfeld und bedient Glatzel, dessen Mischung aus Flanke und Torschuss aber rechtzeitig zur Ecke geklärt wird.

19. Min Der HSV führt! Bénes bringt die Freistoßflanke auf den ersten Pfosten, wo Basel zunächst per Kopf klären kann. Aus knapp 30 Metern Entfernung nimmt Reis den Abpraller direkt und platziert ihn ebenso wuchtig wie sehenswert rechts oben im Tor der Schweizer. Hitz ist ohne Chance.

19. Min Tor für den HSV! Reis bringt Hamburg mit einem Traumtor in Führung!

18. Min Djiga weiß sich auf dem linken Flügel gegen Glatzel nur noch mit einem Foul zu helfen. Diesmal gibt es den Freistoß vom Unparteiischen, Bénes und Kittel stehen aus spitzem Winkel bereit.

17. Min Es ist ein ausgesprochen unterhaltsames und abwechslungsreiches Testspiel in dieser Anfangsphase, weil beide Teams die Offensive suchen und immer wieder Risiko eingehen. Die vereinzelten Zuschauer im Stadion quittieren das immer wieder mit Szenenapplaus.

15. Min Fast direkt das 2:1 für den HSV! Kittel kommt aus 18 Metern zum Abschluss, wird aber gerade noch rechtzeitig gestört. Obwohl die Hamburger gerne einen Freistoß gehabt hätten, gibt es nur Abstoß.

14. Min Bénes macht seinen verschuldeten Handelfmeter wieder wett und trifft nun ebenfalls vom Punkt. Hitz hat zwar die Ecke, doch der Strafstoß ist zu platziert geschossen.

14. Min Tor für den HSV! Bénes verwandelt den Strafstoß selbst zum Ausgleich!

14. Min Nächster Elfmeter! Diesmal darf der HSV vom Punkt antreten, nachdem Burger Bénes zu Fall gebracht hat.

13. Min Reis setzt sich auf der rechten Außenbahn gut durch und steckt den Ball in die Gasse, doch Glatzel kommt einen Schritt zu spät und Hitz hat den Ball sicher.

12. Min Wie geht der HSV mit diesem Rückstand um? In den ersten Minuten hatten die Hamburger leichte Vorteile im Spiel gehabt.

11. Min Amdouni macht das 1:0 für die Gastgeber! Er verwandelt den Strafstoß sicher und flach rechts unten, Heuer Fernandes ist in der falschen Ecke.

11. Min Tor für Basel! Amdouni lässt Heuer Fernandes keine Chance!

10. Min Elfmeter für Basel! Bénes blockt einen Schuss von Millar aus der Distanz mit dem rechten Ellbogen, der Schiedsrichter zeigt ohne zu zögern auf den Punkt. Er scheint sich sehr sicher zu sein.

9. Min Auch Basel setzt den ersten offensiven Akzent. Nach einem schnellen Einwurf auf der linken Seite spielen sich die Gastgeber per Doppelpass in den Strafraum, scheitern aber an einem beherzten Einsteigen von Muheim, der zur Ecke klärt.

7. Min Glatzel setzt Xhaka im gegnerischen Strafraum unter Druck und kommt beinahe frei vor dem Tor an die Kugel, doch Xhaka kann die Kugel im Fallen gerade noch so klären. Das hätte erneut gefährlich werden können.

5. Min Erste gute Chance für den HSV! Königsdörffer startet einen schnellen Antritt über die rechte Außenbahn und zieht nach innen, wo Pelmard seine flache Hereingabe gefährlich abfälscht. Hitz muss am kurzen Pfosten in höchster Not eingreifen und zur Ecke klären.

4. Min Amdouni attackiert Muheim und zwingt ihn beinahe zu einem Fehlpass, als er den Ball auf Heuer Fernandes zurückspielt. Kurzes Aufatmen bei den Hamburgern: Amdouni bekommt die Kugel nicht richtig unter Kontrolle.

3. Min Beide Mannschaften stehen in den ersten Momenten der Partie relativ hoch und lassen den Gegner nicht allzu lange ungestört beim Spielaufbau.

1. Min Muheim sorgt für das erste Kennenlernen im Mittelfeld und bringt Ndoye zu Fall. Es gibt früh den ersten Freistoß, der von der Mittellinie aber nicht gefährlich werden kann.

1. Min Der Ball rollt in Basel! Die Gastgeber spielen ganz in Weiß, der HSV im schwarz-blauen Dress.

Anpfiff!