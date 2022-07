Für HSV und Schweizer A-Team: Muheim will sich in Basel empfehlen

Am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) steigt für den HSV die Generalprobe für die neue Saison. Beim FC Basel treten die Hamburger zum finalen Testspiel an. Besonders groß ist die Vorfreude bei Miro Muheim.

Als Schweizer wartet auf Muheim in Basel ein kleines Heimspiel. Kein aktueller HSV-Profi kennt den St. Jakob-Park in Basel besser als der 24-Jährige. „Ich hatte mit St. Gallen dort ein paar coole Spiele. Es ist ein schönes Stadion und eine schöne Stadt“, erzählt Muheim, der in Basel auch Besuch von Freunden und der Familie bekommen wird. „Sie sind beim Spiel dabei und auch danach werden wir uns sicher noch sehen.“

Muheim oder Leibold – wer spielt beim HSV auf der linken Abwehrseite?

Nur genießen will Muheim den Trip allerdings nicht. Für ihn geht es auch darum, sich für einen Platz in der ersten Elf zu empfehlen. Mit Tim Leibold liefert er sich einen heißen Konkurrenzkampf um die Position links in der Abwehr. Er sagt: „Wir pushen uns gegenseitig und geben beide Vollgas. Ich bin nicht gekommen, um auf der Bank zu sitzen. Letztlich soll der spielen, der besser trainiert.“

Mit guten Leistungen beim HSV will sich der frühere Junioren-Nationalspieler auch für die „Nati“, das Schweizer A-Team empfehlen. Muheim: „Klar ist das ein Traum. Das wichtigste für mich ist aber, dass ich Leistungen im Klub bringe. Was dann mit der Nationalmannschaft kommt, ist nicht nur meine Entscheidung.“